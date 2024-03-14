Рецепт: Салат «Светофор» — Овощной

Ингредиенты:

перец красный сладкий — 1 шт.;

томаты — 1 шт.;

пекинская капуста фиолетовая — 100 гр.;

кольраби фиолетовая — 0,5 шт.;

кукуруза консервированная — 100 гр.;

тыква — 100 гр.;

лимон — 0,25 шт.;

перец желтый сладкий — 0,5 шт.;

кольраби зеленая — 0,5 шт.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

зелень свежая рубленная — 15 гр.;

перец сладкий зеленый — 1 шт.;

масло ароматное — 2 ст.л.;

майонез — 1 ст.л.

Способ приготовления: По сути, это не один салат, а целых три разных салата, которые можно есть и отдельно. А можно после красивой подачи на стол смешать все три салата и получить один овощной салатик, обогащенный витаминами.

Для приготовления салата «Светофор» возьмём овощи разного цвета.

Для условно красного салата нам потребуется красный сладкий перец, помидор, фиолетовая пекинская капуста и фиолетовая капуста кольраби.

Для желтого салата нужна консервированная кукуруза, сырая тыква, лимон и сладкий желтый перец.

В составе зелёного салата будет зеленая капуста кольраби, стебель сельдерея, огурец, сладкий зеленый перец и свежая зелень (у меня была зелень укропа, петрушки и кинзы).

Все овощи мелко нарезаем и выкладываем в емкости, соответственно цвету. Тут надо сделать пояснение, что фиолетовая капуста кольраби имеет фиолетовый оттенок только снаружи, а под кожицей она выглядит точно так же, как и её более привычная зеленая «сестра».

Для заправки зеленого и желтого салата я буду использовать ароматное масло, которое делаю сама — там смесь из нескольких сортов масла (подсолнечного, кукурузного, оливкового, миндального и льняного), в котором настояны маленькие сушеные зонтики укропа, лавровый лист, черный перец, душистый перец, маленький стручок острого красного перца и слайсы чеснока.

А «красный» салат будет заправлен майонезом. Разумеется, все салаты надо будет посолить по вкусу.

И вот все заправленные и перемешанные салаты мы выкладываем в одну тарелку. Теперь ее можно подавать к столу и выбирать, каким способом его есть — в отдельном или смешанной виде.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.