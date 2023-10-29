ГлавнаяРецептыГотовим из вчерашнего риса: рецепт аранчини с сыром и зеленью Готовим из вчерашнего риса: рецепт аранчини с сыром и зеленью На чтение: 2 минуты После вчерашнего ужина остался готовый рис и, что дальше с ним делать вы не знаете? Мы предлагаем приготовить жареные шарики с рисом и сыром, которые так любят Сицилию. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Аранчини – традиционное блюдо итальянской кухни, которое обычно готовят из вчерашнего ризотто. Начинками для шариков аранчины могут быть разные ингредиенты: от зелени и мяса до сыра. Как приготовить блюдо без заготовки читайте в рецепте. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Такой вариант жареного риса во фритюре понравится каждому, ведь это не только вкусно, но и сытно. Рецепт аранчини Время: 45 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 200 граммов риса арборио или камолино; – 100 граммов сухого белого вина; – 30 граммов сливочного масла; – 250 – 300 граммов овощного бульона; – 60 граммов сыра чедер; – 3 куриных яйца; – 200 граммов сыра моцарелла; – 1 средний репчатый лук; – 1 зубчик чеснока; – 3 помидора; – винный уксус; – прованские травы; – лавровый лист; – петрушка; – панировочные сухари; – мука; – масло для фритюра; – соль. Приготовление: Разогреваем сковороду с маслом, добавляем рис и обжариваем его на малом огне в течение 1 минуты, постоянно помешивая. Добавляем вино и упариваем его 2 – 3 минуты. Начинаем постепенно добавлять теплый бульон и выпаривать его в течение 15 – 20 минут, пока ризото не сварится (рис должен быть еще твердым внутри, но мягким снаружи). Когда ризото доведено до аль денте, ставим его остывать, выстелив на большую тарелку. Готовим соус: в помидорах делаем крестообразные надрезы и бланшируем. Нарезаем лук и чеснок мелким кубиком. Лук пассируем до прозрачности, добавляем чеснок и пассируем еще минуту. Добавляем помидоры в конкасе (без кожуры и семян), прованские травы, немножко винного уксуса, лавровый лист, соль и доводим до готовности. Соус забираем из огня, забираем лавровый лист, перебиваем соус в блендере, затем перетираем через сито и отставляем. К ризото добавляем мелко нарезанную петрушку, натертый чедер, яйцо и перемешиваем все. В сотейник (фритюр) наливаем растительное масло и разогреваем до 180 градусов. Формируем шарики из ризото, внутрь которых кладем по кусочку моцареллы, панируем шарики в муке, яйце и сухарях, и снова яйцо и сухари, и жарим во фритюрнице до золотистой корочки. Подаем аранчини с соусом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить тыквенный крем-суп. Поделитесь с друзьями