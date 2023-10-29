Готовим из вчерашнего риса: рецепт аранчини с сыром и зеленью

После вчерашнего ужина остался готовый рис и, что дальше с ним делать вы не знаете? Мы предлагаем приготовить жареные шарики с рисом и сыром, которые так любят Сицилию.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Аранчини – традиционное блюдо итальянской кухни, которое обычно готовят из вчерашнего ризотто. Начинками для шариков аранчины могут быть разные ингредиенты: от зелени и мяса до сыра. Как приготовить блюдо без заготовки читайте в рецепте.

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Такой вариант жареного риса во фритюре понравится каждому, ведь это не только вкусно, но и сытно.

Рецепт аранчини

Время: 45 минут

Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов риса арборио или камолино;

– 100 граммов сухого белого вина;

– 30 граммов сливочного масла;

– 250 – 300 граммов овощного бульона;

– 60 граммов сыра чедер;

– 3 куриных яйца;

– 200 граммов сыра моцарелла;

– 1 средний репчатый лук;

– 1 зубчик чеснока;

– 3 помидора;

– винный уксус;

– прованские травы;

– лавровый лист;

– петрушка;

– панировочные сухари;

– мука;

– масло для фритюра;

– соль.

Приготовление:

Разогреваем сковороду с маслом, добавляем рис и обжариваем его на малом огне в течение 1 минуты, постоянно помешивая.

Добавляем вино и упариваем его 2 – 3 минуты.

Начинаем постепенно добавлять теплый бульон и выпаривать его в течение 15 – 20 минут, пока ризото не сварится (рис должен быть еще твердым внутри, но мягким снаружи).

Когда ризото доведено до аль денте, ставим его остывать, выстелив на большую тарелку.

Готовим соус: в помидорах делаем крестообразные надрезы и бланшируем.

Нарезаем лук и чеснок мелким кубиком. Лук пассируем до прозрачности, добавляем чеснок и пассируем еще минуту.

Добавляем помидоры в конкасе (без кожуры и семян), прованские травы, немножко винного уксуса, лавровый лист, соль и доводим до готовности.

Соус забираем из огня, забираем лавровый лист, перебиваем соус в блендере, затем перетираем через сито и отставляем.

К ризото добавляем мелко нарезанную петрушку, натертый чедер, яйцо и перемешиваем все.

В сотейник (фритюр) наливаем растительное масло и разогреваем до 180 градусов.

Формируем шарики из ризото, внутрь которых кладем по кусочку моцареллы, панируем шарики в муке, яйце и сухарях, и снова яйцо и сухари, и жарим во фритюрнице до золотистой корочки.

Подаем аранчини с соусом.

Приятного аппетита!

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