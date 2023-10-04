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Не минтай, а золото! Так готовят уже все мои знакомые: спасибо за идею моей соседке

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Не минтай, а золото! Так готовят уже все мои знакомые: спасибо за идею моей соседке

Приготовление рыбы отнюдь бывает сложнее, чем приготовление мяса. Дело в том, что рыбное филе более уязвимо. Его легко пережарить, оно быстрее впитывает различные специи. К слову, не все приправы подходят к рыбе. Поэтому лучше не использовать те специи, которые не рекомендованы к морепродуктам. Иначе вы рискуете испортить рыбу.

Часто возникает вопрос — какой вид рыбы взять, чтобы не испортить при готовке? Легко работать с филе минтая, так как оно не особо прихотливое в готовке и не дорогое.

Расскажем, как приготовить тушеный минтай.

Ингредиенты для тушеного минтая:

  • Минтай — 4 шт.;
  • Морковь — 2 шт.;
  • Репчатый лук — 1 шт.;
  • Сметана — 4 ст. л.;
  • Вода — 200 мл;
  • Мука — 200 г;
  • Куркума — 1 ч. л.;
  • Сладкая паприка — 1 ч. л.;
  • Чёрный перец — 1/3 ч. л.

Приготовление тушеного минтая:

В миску с мукой высыпаем куркуму, сладкую паприку и черный молотый перец. Добавляем соль по вкусу.

Очищаем рыбу от внутренностей, плавников, хвоста и головы. Нарезаем минтай на порционные кусочки, обваливаем в муке.

Не минтай, а золото! Так готовят уже все мои знакомые: спасибо за идею моей соседке

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем минтай с обеих сторон.

Не минтай, а золото! Так готовят уже все мои знакомые: спасибо за идею моей соседке

Нарезаем маленьким кубиком лук, натираем на крупной терке морковь.

В сковороде до мягкости обжариваем лук, добавляем к нему морковь, солим и перчим. К овощной массе выкладываем рыбные кусочки.

Не минтай, а золото! Так готовят уже все мои знакомые: спасибо за идею моей соседке

Смешиваем сметану с водой, заливаем рыбу смесью. Накрываем рыбу крышкой и тушим в течение 10 минут на среднем огне.

Не минтай, а золото! Так готовят уже все мои знакомые: спасибо за идею моей соседке

В итоге, из простых ингредиентов получается отменный ужин. Минтай можно подавать как с картофельным пюре, так и с салатом.

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