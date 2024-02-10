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Готовимся ко Дню влюбленных: сохраняйте рецепт печенья, которое сделает любовь еще слаще

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Готовимся ко Дню влюбленных: сохраняйте рецепт печенья, которое сделает любовь еще слаще

Скоро День влюбленных, поэтому стоит хорошо к нему подготовиться. Следует подумать о чем-то сладеньком кроме романтических свиданий.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Валентинка в форме сердца – обязательный атрибут Дня влюбленных. Однако она не обязательно должна быть бумажной, можно выбрать более оригинальный вариант. Например, сделать тематическое печенье.

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Рецепт печенья на Валентина

Время: 50 минут

Порций: 1 противень

Ингредиенты:

– маргарин – 200 грамм;
– мука – 2 стакана;
– сахар – 1/2 стакана;
– сода – 1 чайная ложка;
– сахарная пудра – 150 грамм;
– ванильный сахар;
– соль – 1/2 чайной ложки;
– масло – чтобы смазать противень.

Приготовление:

  1. Маргарин нарезаем на кусочки и слегка разминаем ложкой.
  2. К маргарину добавляем муку, сахар и соль.
  3. Затем добавляем гашеную соду и щепотку ванильного сахара.
  4. Замешиваем тесто и ставим его на 15 минут в холодильник.
  5. Раскатываем тесто и вырезаем сердечки с помощью формочки.
  6. Застилаем противень пергаментной бумагой, смазываем маслом и выкладываем печенье.
  7. Запекаем в духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Если оно подрумянится раньше – можно доставать.
  8. После этого по желанию можно посыпать печенье сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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