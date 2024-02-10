ГлавнаяРецептыГотовимся ко Дню влюбленных: сохраняйте рецепт печенья, которое сделает любовь еще слаще Готовимся ко Дню влюбленных: сохраняйте рецепт печенья, которое сделает любовь еще слаще На чтение: 1 минута Скоро День влюбленных, поэтому стоит хорошо к нему подготовиться. Следует подумать о чем-то сладеньком кроме романтических свиданий. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Валентинка в форме сердца – обязательный атрибут Дня влюбленных. Однако она не обязательно должна быть бумажной, можно выбрать более оригинальный вариант. Например, сделать тематическое печенье. Интересно Вкуснее оливье и других: рецепт любимого салата, который мы начали забывать Рецепт печенья на Валентина Время: 50 минут Порций: 1 противень Ингредиенты: – маргарин – 200 грамм; – мука – 2 стакана; – сахар – 1/2 стакана; – сода – 1 чайная ложка; – сахарная пудра – 150 грамм; – ванильный сахар; – соль – 1/2 чайной ложки; – масло – чтобы смазать противень. Приготовление: Маргарин нарезаем на кусочки и слегка разминаем ложкой. К маргарину добавляем муку, сахар и соль. Затем добавляем гашеную соду и щепотку ванильного сахара. Замешиваем тесто и ставим его на 15 минут в холодильник. Раскатываем тесто и вырезаем сердечки с помощью формочки. Застилаем противень пергаментной бумагой, смазываем маслом и выкладываем печенье. Запекаем в духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Если оно подрумянится раньше – можно доставать. После этого по желанию можно посыпать печенье сахарной пудрой. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями