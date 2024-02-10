Описание приготовления:

Приготовить ленивые голубцы с болгарским перцем можно когда хочется чего-то ленивого, но чтобы всем хватило и было вкусно. Если у вас нет духовки, то можно потушить голубцы на сковороде или в мультиварке. Сочное и нежное блюдо с ароматной подливкой на каждый день, которое подойдёт хоть на обед, хоть на ужин. Вкусно, сытно и без лишних заморочек!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Голубцы

Состав / Ингредиенты:

Фарш 400 Грамм

Рис 50 Грамм

Капуста 200 Грамм

Яйца 1 Штука

Лук 2 Штуки

Морковь 1 Штука

Болгарский перец 1 Штука

Чеснок 3 Зубчика

Томатная паста 1 Ст. ложка

Сметана 150 Грамм

Растительное масло 30 Миллилитров

Мука 1 Ст. ложка

Вода 250 Миллилитров

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

143 ккал

Калорийность

5 г

Белки

10 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ленивые голубцы с болгарским перцем»

Подготовьте все ингредиенты. Фарш можете взять любой, в идеале подойдёт смешанный. Сметана подойдет любой жирности. Специи и ароматные травы выбирайте по желанию и вкусу.

Капусту мелко нашинкуйте, опустите в кипящую подсоленную воду и бланшируйте при умеренном кипении 2-3 минуты, чтобы капуста стала мягче. Затем откиньте на сито, чтобы стекла вода. Дайте капусте остыть.

Рис хорошо промойте, отварите в кипящей воде до готовности. Откиньте на сито и дайте воде стечь.

В глубокой миске соедините фарш, капусту, рис, тёртую на крупной тёрке одну луковицу и яйцо. Посолите и добавьте любимые специи.

Тщательно перемешайте.

Сформируйте из фарша голубцы желаемого размера в виде котлеток любой формы. В сковороде разогрейте растительное масло. Выложите сформированные голубцы. Обжарьте голубцы на огне чуть выше среднего до образования румяной корочки.

В другой сковороде обжарьте нарезанный кубиками лук, тёртую морковь и болгарский перец, нарезанный небольшой соломкой.

Когда овощи станут мягкие, добавьте томатную пасту и измельчённый чеснок. Готовьте ещё пару минут.

Затем добавьте муку. Перемешайте.

Следом добавьте сметану. Перемешайте и тонкой струйкой влейте кипяток.

Отрегулируйте на соль, прогрейте пару минут и снимите соус с плиты.

Обжаренные голубцы выложите в жаропрочную форму.

Залейте соусом и поставьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Время приготовления может отличаться, так как всё зависит от индивидуальных особенностей работы каждой духовки.

Ленивые голубцы с болгарским перцем готовы.

Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!