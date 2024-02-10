Описание приготовления:
Приготовить ленивые голубцы с болгарским перцем можно когда хочется чего-то ленивого, но чтобы всем хватило и было вкусно. Если у вас нет духовки, то можно потушить голубцы на сковороде или в мультиварке. Сочное и нежное блюдо с ароматной подливкой на каждый день, которое подойдёт хоть на обед, хоть на ужин. Вкусно, сытно и без лишних заморочек!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Голубцы
Состав / Ингредиенты:
- Фарш 400 Грамм
- Рис 50 Грамм
- Капуста 200 Грамм
- Яйца 1 Штука
- Лук 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Болгарский перец 1 Штука
- Чеснок 3 Зубчика
- Томатная паста 1 Ст. ложка
- Сметана 150 Грамм
- Растительное масло 30 Миллилитров
- Мука 1 Ст. ложка
- Вода 250 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 10
Калорийность
143 ккал
Калорийность
5 г
Белки
10 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ленивые голубцы с болгарским перцем»
Подготовьте все ингредиенты. Фарш можете взять любой, в идеале подойдёт смешанный. Сметана подойдет любой жирности. Специи и ароматные травы выбирайте по желанию и вкусу.
Капусту мелко нашинкуйте, опустите в кипящую подсоленную воду и бланшируйте при умеренном кипении 2-3 минуты, чтобы капуста стала мягче. Затем откиньте на сито, чтобы стекла вода. Дайте капусте остыть.
Рис хорошо промойте, отварите в кипящей воде до готовности. Откиньте на сито и дайте воде стечь.
В глубокой миске соедините фарш, капусту, рис, тёртую на крупной тёрке одну луковицу и яйцо. Посолите и добавьте любимые специи.
Тщательно перемешайте.
Сформируйте из фарша голубцы желаемого размера в виде котлеток любой формы. В сковороде разогрейте растительное масло. Выложите сформированные голубцы. Обжарьте голубцы на огне чуть выше среднего до образования румяной корочки.
В другой сковороде обжарьте нарезанный кубиками лук, тёртую морковь и болгарский перец, нарезанный небольшой соломкой.
Когда овощи станут мягкие, добавьте томатную пасту и измельчённый чеснок. Готовьте ещё пару минут.
Затем добавьте муку. Перемешайте.
Следом добавьте сметану. Перемешайте и тонкой струйкой влейте кипяток.
Отрегулируйте на соль, прогрейте пару минут и снимите соус с плиты.
Обжаренные голубцы выложите в жаропрочную форму.
Залейте соусом и поставьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Время приготовления может отличаться, так как всё зависит от индивидуальных особенностей работы каждой духовки.
Ленивые голубцы с болгарским перцем готовы.
Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!