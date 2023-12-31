Готовлю его вместо Оливье. Вкусный салат «Любовь» на любой праздник и каждый день

Салат — это холодное блюдо из множества мелко нарезанных ингредиентов. Большинство салатов состоят из овощей, они занимают 50% всего блюда. Остальные 50% делятся между сырами, мясом, рыбой и прочими ингредиентами. Каждый салат нужно солить, если он не относится к фруктовым салатам. Также используется соус — майонез, цезарь, уксусный и другие.

Важно понимать, для кого и зачем вы готовите салат. Например, дети вряд ли оценят сытные соленые салаты. Не все любят сельдь под шубой и оливье. Для того, чтобы угодить большинству гостей, рекомендуется выбирать салаты с нейтральным составом. Расскажем про один из таких салатов.

Ингредиенты для салата “Любовь”:

Яйца — 6 шт.;

Колбаса — 250 г;

Морковь по-корейски — 200 г;

Огурцы маринованные — 200 г;

Грибы маринованные — 200 г;

Зеленый горошек — 180 г;

Лук красный — 1 шт.

Ингредиенты для маринада лука:

Уксус — 3 ст.л.;

Соль — щепотка;

Кипяток — 200 мл;

Перец молотый — щепотка;

Майонез — 160 г;

Укроп — пучок;

Растительное масло — 20 мл.

Приготовление салата “Любовь”:

Разбиваем в чашу яйцо, солим и перчим, взбиваем. На сковороде в растительном масле обжариваем яичный блин. Аналогично поступаем с остальными яйцами.

Сворачиваем каждый блин в рулет и нарезаем поперек на небольшие полоски. Кладем яичные полоски в салатник.

Нарезаем лук полукольцами, вливаем к нему кипяток, солим. Вливаем в кипяток уксус, перемешиваем и оставляем лук мариноваться 10 минут.

В это время тонкими брусочками нарезаем колбасу. Сливаем с лука маринад и добавляем в салат вместе с зеленым горошком. Нарезаем брусочками маринованные огурцы и кладем в блюдо.

Режем на небольшие пластинки маринованные грибы, кладем вместе с морковью по-корейски в салат. Шинкуем укроп, высыпаем в салат.

Заправляем блюдо майонезом, солим и перчим.

Получается отменный салат из бюджетных продуктов. Солить салат стоит в самом конце, после дегустации.