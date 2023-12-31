Рецепт: Тушеный лещ — В сметане

Ингредиенты:
лещ — 2-3 шт;
масло растительное — на глаз;
сметана — 450 мл;
специи — по вкусу;
соль — по вкусу;
мука для панировки — на глаз
Способ приготовления: Всем доброго времени суток.
Сегодня приготовим леща, жареного леща. Вернее жарено-тушеного леща в сметане.
Для начала рыбку подготавливаем, очищаем, удаляем внутренности и нарезаем удобным форматом. Смотрите сами, в зависимости от размеров ваших рыбок.
Я сначала кусочки сразу немого подсолю, затем немного жду, и сливаю выделившийся сок.
Далее каждый кусочек панирую в муке и обжариваю в масле.
Все обжаренные кусочки складываю в удобную по размеру форму. Это может быть противень или сковорода а-ля сотейник.
Далее заливаем это дело сметаной. Если сметана слишком густая, можно немного разбавить молоком.
Тушим минуть 20-30, так же в зависимости от размеров вашей рыбки, рыбок.
Рыба все же речная, лучше температурной обработке уделить особое внимание.
Время приготовления: 45 мин.