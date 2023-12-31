Рецепт: Тушеный лещ — В сметане

Ингредиенты:

лещ — 2-3 шт;

масло растительное — на глаз;

сметана — 450 мл;

специи — по вкусу;

соль — по вкусу;

мука для панировки — на глаз

Способ приготовления: Всем доброго времени суток.

Сегодня приготовим леща, жареного леща. Вернее жарено-тушеного леща в сметане.

Для начала рыбку подготавливаем, очищаем, удаляем внутренности и нарезаем удобным форматом. Смотрите сами, в зависимости от размеров ваших рыбок.

Я сначала кусочки сразу немого подсолю, затем немного жду, и сливаю выделившийся сок.

Далее каждый кусочек панирую в муке и обжариваю в масле.

Все обжаренные кусочки складываю в удобную по размеру форму. Это может быть противень или сковорода а-ля сотейник.

Далее заливаем это дело сметаной. Если сметана слишком густая, можно немного разбавить молоком.

Тушим минуть 20-30, так же в зависимости от размеров вашей рыбки, рыбок.

Рыба все же речная, лучше температурной обработке уделить особое внимание.

Время приготовления: 45 мин.