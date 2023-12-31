Приготовление плова: ташкентский рецепт – попробуйте так сделать

Существует несколько десятков блюд под таким названием. Отличия несущественны, но всё же имеются.

Готовят плов на территории всей Азии, в мусульманских странах. У каждой народности имеется своя разновидность рецептуры.

Плов, ташкентский очень популярен на просторах Узбекистана. Его приготовление включает ряд составляющих, которые не используются в других разновидностях.

Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 31.12.2023 11:10 Проверено редакциейСодержаниеПеречень составляющихПошаговая инструкция в 2-х фазахПоследние приготовления

Например, помимо общепринятых продуктов в казан добавляют чёрный барбарис и маш (ингредиент относящийся к бобовым).

Перечень составляющих

Лук – 500 гр.

Морковь в идеале жёлтая (можно использовать любую) – 500гр.

Мясо говядина или баранина (лучше рёбрышки) – 600 – 800 гр.

Курдючный жир – 200 – 300 гр.

Растительное масло – 150 мл.

Рис – 500 гр.

Маш – 1 стакан.

Чеснок – 2 – 3 небольшие головки.

Овощи необходимо помыть, очистить и порезать. Морковь нарезают соломкой. Лук шинкуется полукольцами.

Мясо должно иметь небольшие куски. Курдючный жир режут маленькими кубиками. Чеснок моют и удаляют с него верхнюю шелуху, не нарушая общую структуру головки.

Специи:

зира в семенах – 3 щепотки:

кориандр;

имбирь;

корица;

чёрный перец;

тимьян;

барбарис – ст. л.;

соль – исходя из собственных предпочтений.

Справкаю Все приправы, которые остались без специальных пометок, добавляются в количестве равному умещающимися на кончике ножа.

Пошаговая инструкция в 2-х фазах

1 этап. Казан ставят на средний огонь, выливают масло и выкладывают кусочки курдюка.

Когда жир выжарился шкварки вынимают из посуды. В ёмкость высыпают соломку из моркови. Обжаривают 5 – 10 мин.

Затем добавляют лук и продолжают термическую обработку ещё 5 мин.

После укладывают мясо. Перемешивают с остальными составляющими и доводят до золотистого оттенка.

Как только основа будет готова заливают холодной водой таким образом, чтобы она покрыла ингредиенты. Дают по томиться под крышкой 15 – 20 мин.

2 этап. После того как основа приготовилась, добавлять соль, чеснок, маш и специи. Всё хорошо перемешивают.

Убавляют огонь до минимума и дают ещё покипеть 5 мин. Затем засыпают рис, который аккуратно распределяют по всей поверхности овощей с мясом.

Следом всё заливают водой, делают это так, чтобы не нарушить верхний слой. Главное, чтобы жидкость не превышала уровень злака на 2 – 2, 5 см.

После казан закрывают плотно крышкой и не открывают в течении 35 – 40 мин. Количество ингредиентов рассчитано на 6 – 7 порций.

Внимание! Рис насыпается на основу поверху, не иначе и до полной готовности блюда не перемешивается с овощами машем, и мясом.

Последние приготовления

Готовое блюдо перед подачей перемешивают и выкладывают на блюдо. Украшают головками чеснока, кусками мяса, рубленым базиликом, кинзой, укропом. Есть можно с аджикой или тёртой редькой.

Ранее мы рассказывали, как приготовить банановые оладьи со сметаной и кефиром.