Готовлю этот торт уже в 10-й раз и он действительно лучший. Спасибо за хитрость моей маме

Какой элемент самый важный в приготовлении торта? Многие скажут, что важно правильно приготовить крем, так как он составляет 70% торта. Но, если сделать невкусный бисквит в торте, то крем уже не будет иметь значения.

Именно бисквит был первоначальным тортом по мнению древних римлян. Со сладкого бисквита началась долгая история торта. Крем в этой истории появился лишь в XVI-XVII веках. До этого времени в бисквит добавляли разные сладкие компоненты и называли тортом.

Однако, не стоит и сейчас забывать про важность легкого и нежного бисквита. Чем лучше он впитает крем, тем вкуснее получится. Приготовим вместе шоколадный торт.

Ингредиенты для шоколадного торта:

яйца — 4 шт.;

сахара — 280 г;

мука — 400 г;

какао-шоколад — 180 г;

молоко — 250 мл;

растительное масло — 30 мл;

ванильная эссенция — ст.л.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

сливки — 200 мл;

шоколад — 200 г.

Приготовление шоколадного торта:

В миске смешиваем яйца с сахарным песком и ванильной эссенцией до растворения песчинок.

Вливаем в смесь молоко и растительное масло, смешиваем.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Просеиваем какао-шоколад, продолжаем замешивать тесто.

Смазываем форму для выпечки 24 см в диаметре растительным маслом, выливаем тесто.

Выпекаем в духовке при 120 градусах 2,5 часа.

Слегка остывший бисквит достаем из формы и делаем отверстия при помощи толстой палочки.

Смешиваем сливки с шоколадом, растапливаем на водяной бане.

Выливаем шоколадную глазурь в проделанные отверстия.

Украсить данный торт можно по-разному, например, взбитыми сливками.

Получается сочный шоколадный торт.