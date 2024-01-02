Готовлю этот торт уже в 10-й раз и он действительно лучший. Спасибо за хитрость моей маме

Какой элемент самый важный в приготовлении торта? Многие скажут, что важно правильно приготовить крем, так как он составляет 70% торта. Но, если сделать невкусный бисквит в торте, то крем уже не будет иметь значения.
Именно бисквит был первоначальным тортом по мнению древних римлян. Со сладкого бисквита началась долгая история торта. Крем в этой истории появился лишь в XVI-XVII веках. До этого времени в бисквит добавляли разные сладкие компоненты и называли тортом.
Однако, не стоит и сейчас забывать про важность легкого и нежного бисквита. Чем лучше он впитает крем, тем вкуснее получится. Приготовим вместе шоколадный торт.
Ингредиенты для шоколадного торта:
- яйца — 4 шт.;
- сахара — 280 г;
- мука — 400 г;
- какао-шоколад — 180 г;
- молоко — 250 мл;
- растительное масло — 30 мл;
- ванильная эссенция — ст.л.;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- сливки — 200 мл;
- шоколад — 200 г.
Приготовление шоколадного торта:
В миске смешиваем яйца с сахарным песком и ванильной эссенцией до растворения песчинок.
Вливаем в смесь молоко и растительное масло, смешиваем.
Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Просеиваем какао-шоколад, продолжаем замешивать тесто.
Смазываем форму для выпечки 24 см в диаметре растительным маслом, выливаем тесто.
Выпекаем в духовке при 120 градусах 2,5 часа.
Слегка остывший бисквит достаем из формы и делаем отверстия при помощи толстой палочки.
Смешиваем сливки с шоколадом, растапливаем на водяной бане.
Выливаем шоколадную глазурь в проделанные отверстия.
Украсить данный торт можно по-разному, например, взбитыми сливками.
Получается сочный шоколадный торт.