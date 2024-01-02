Бисквит на яичных желтках для торта

После приготовления меренги, белково-заварного крема, а также глазури для пряников остается большое количество яичных желтков. Тогда у многих хозяек начинается мозговой штурм. Что же делать с желтками? У опытных кондитеров есть ответ на этот вопрос. Ведь они готовят высокий и пышный бисквит на яичных желтках для десертов.

Это шикарная основа для домашних и вкусных тортов. После останется лишь сделать на скорую руку нежный крем, смазать им бисквит, разрезанный на несколько коржей, и вуаля — изумительный десерт готов к подаче.

Как правильно испечь пышный бисквит на яичных желтках

Готовить такую выпечку лучше всего в специальном кулинарном кольце (разъемном). Благодаря тому, что его бортики намного выше, нежели обычной формы для выпекания, бисквит будет выглядеть идеально.

Ингредиенты

Яичный желток180 г Сахар70 г Ванильный сахар10 г Соль1 щеп. Пшеничная мука80 г Разрыхлитель5 г Подсолнечное масло1 ст. л. Вода2 ст. л.

Приготовление

Разогреваем духовку до 170 градусов. Устанавливаем режим «верх-низ» (без конвекции). Дно разъемного кольца для выпекания диаметром 16 см застилаем фольгой.В глубокой емкости соединяем яичные желтки с солью, обычным и ванильным сахаром. Взбиваем всё миксером до получения густой пышной массы. В яичную смесь вливаем подсолнечное масло и кипящую воду. Снова перемешиваем всё миксером.Соединяем пшеничную муку с разрыхлителем. Просеиваем их в яичную массу. Перевешиваем всё до однородности движениями снизу-вверх, используя силиконовую лопатку. Выливаем полученное тесто в подготовленную форму для выпекания. Ровняем его. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут.

Рекомендуем приготовить бисквит заранее. После того как он полностью остынет на решетке, оберните его пищевой пленкой и отправьте в холодильник на несколько часов. После бисквит можно доставать и разрезать на коржи для самого вкусного и красивого торта. Ранее мы делились простым рецептом густого крема из киви, который и пропитает основу для десерта, и буде прекрасно держать форму (не растечется и не поплывет). Как вам такая идея для использования большого количества яичных желтков, что остались после приготовления того или иного сладкого блюда?