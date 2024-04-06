Готовлю много и ставлю в морозильник. Вместо пирожков для перекуса: нежные котлеты за копейки

Овощные котлеты могут быть полезным дополнением к рациону, поскольку они содержат витамины, минералы и клетчатку. Однако стоит помнить, что польза овощных котлет зависит от их состава.
Картофельные котлеты могут способствовать улучшению пищеварения, снижению уровня холестерина, укреплению иммунитета, нормализации обмена веществ и поддержанию здоровья сердца и сосудов.
Поэтому овощные котлеты стоит обязательно включать в свой рацион. Полезно заменять мясные блюда на картофельные аналоги.
Рецепт может быть актуален, например, для людей в посту или для вегетарианцев.
Приготовим вместе вкусные картофельные котлеты.
Ингредиенты:
- Картофель — 3 шт.;
- Лук — 2 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Сыр — 100 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Зеленый лук — пучок;
- Петрушка — пучок;
- Мука — 3 ст. л.;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление картофельных котлет:
Очищенный картофель отвариваем до готовности. Полукольцами нарезаем лук и обжариваем до мягкости. Нарезаем тонкой соломкой очищенную морковь, добавляем к луку.
Обжариваем морковь с луком до мягкости. Натираем на мелкой терке зубчики чеснока и кладем к луку и моркови, обжариваем вместе минуту.
Разминаем вареный картофель до состояния пюре. Выкладываем в пюре обжаренный лук и морковь, добавляем натертый сыр и яйцо.
Шинкуем мелко петрушку и зеленый лук, выкладываем в пюре.
Высыпаем туда же муку, солим и тщательно перемешиваем ингредиенты до однородной массы.
Смазываем руки растительным маслом, формуем небольшие плоские котлеты из пюре. В сковороде на небольшом количестве растительного масла обжариваем котлеты с обеих сторон до румяной корочки.
Получаются нежные овощные котлеты.
Подавать их можно как отдельно, так и с гарниром в виде круп.