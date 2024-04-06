Готовлю много и ставлю в морозильник. Вместо пирожков для перекуса: нежные котлеты за копейки

Овощные котлеты могут быть полезным дополнением к рациону, поскольку они содержат витамины, минералы и клетчатку. Однако стоит помнить, что польза овощных котлет зависит от их состава.

Картофельные котлеты могут способствовать улучшению пищеварения, снижению уровня холестерина, укреплению иммунитета, нормализации обмена веществ и поддержанию здоровья сердца и сосудов.

Поэтому овощные котлеты стоит обязательно включать в свой рацион. Полезно заменять мясные блюда на картофельные аналоги.

Рецепт может быть актуален, например, для людей в посту или для вегетарианцев.

Приготовим вместе вкусные картофельные котлеты.

Ингредиенты:

Картофель — 3 шт.;

Лук — 2 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Сыр — 100 г;

Яйцо — 1 шт.;

Зеленый лук — пучок;

Петрушка — пучок;

Мука — 3 ст. л.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление картофельных котлет:

Очищенный картофель отвариваем до готовности. Полукольцами нарезаем лук и обжариваем до мягкости. Нарезаем тонкой соломкой очищенную морковь, добавляем к луку.

Обжариваем морковь с луком до мягкости. Натираем на мелкой терке зубчики чеснока и кладем к луку и моркови, обжариваем вместе минуту.

Разминаем вареный картофель до состояния пюре. Выкладываем в пюре обжаренный лук и морковь, добавляем натертый сыр и яйцо.

Шинкуем мелко петрушку и зеленый лук, выкладываем в пюре.

Высыпаем туда же муку, солим и тщательно перемешиваем ингредиенты до однородной массы.

Смазываем руки растительным маслом, формуем небольшие плоские котлеты из пюре. В сковороде на небольшом количестве растительного масла обжариваем котлеты с обеих сторон до румяной корочки.

Получаются нежные овощные котлеты.

Подавать их можно как отдельно, так и с гарниром в виде круп.