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Готовлю много и ставлю в морозильник. Вместо пирожков для перекуса: нежные котлеты за копейки

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Готовлю много и ставлю в морозильник. Вместо пирожков для перекуса: нежные котлеты за копейки

Овощные котлеты могут быть полезным дополнением к рациону, поскольку они содержат витамины, минералы и клетчатку. Однако стоит помнить, что польза овощных котлет зависит от их состава.

Картофельные котлеты могут способствовать улучшению пищеварения, снижению уровня холестерина, укреплению иммунитета, нормализации обмена веществ и поддержанию здоровья сердца и сосудов.

Поэтому овощные котлеты стоит обязательно включать в свой рацион. Полезно заменять мясные блюда на картофельные аналоги.

Рецепт может быть актуален, например, для людей в посту или для вегетарианцев.

Приготовим вместе вкусные картофельные котлеты.

Ингредиенты:

  • Картофель — 3 шт.;
  • Лук — 2 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Сыр — 100 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Зеленый лук — пучок;
  • Петрушка — пучок;
  • Мука — 3 ст. л.;
  • Соль — ½ ч.л.

Приготовление картофельных котлет:

Очищенный картофель отвариваем до готовности. Полукольцами нарезаем лук и обжариваем до мягкости. Нарезаем тонкой соломкой очищенную морковь, добавляем к луку.

Обжариваем морковь с луком до мягкости. Натираем на мелкой терке зубчики чеснока и кладем к луку и моркови, обжариваем вместе минуту.

Разминаем вареный картофель до состояния пюре. Выкладываем в пюре обжаренный лук и морковь, добавляем натертый сыр и яйцо.

Шинкуем мелко петрушку и зеленый лук, выкладываем в пюре.

Готовлю много и ставлю в морозильник. Вместо пирожков для перекуса: нежные котлеты за копейки

Высыпаем туда же муку, солим и тщательно перемешиваем ингредиенты до однородной массы.

Смазываем руки растительным маслом, формуем небольшие плоские котлеты из пюре. В сковороде на небольшом количестве растительного масла обжариваем котлеты с обеих сторон до румяной корочки.

Готовлю много и ставлю в морозильник. Вместо пирожков для перекуса: нежные котлеты за копейки

Получаются нежные овощные котлеты.

Готовлю много и ставлю в морозильник. Вместо пирожков для перекуса: нежные котлеты за копейки

Подавать их можно как отдельно, так и с гарниром в виде круп.

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