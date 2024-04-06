Рецепт: Омлет веганский или фритатта с овощами — Из гороховой муки, постное блюдо

Ингредиенты:

лук зеленый — по вкусу;

соль — по вкусу;

куркума — по вкусу;

перец болгарский — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

сметана 20% — по вкусу;

мука гороховая — 6 ст.л.;

лук репчаптый — 1 шт.;

питьевая вода — 125 мл;

зеленый горошек (замороженный) — 4 ст.л.;

растительное масло для жарки — 4 ст.л.;

проростки подсолнуха — по вкусу

Способ приготовления: Всем привет!) Сегодня у нас необычное, новое, вкусное и сытное блюдо! Фритатта вегетарианская или веганский омлет.

Во время поста — это вообще блюдо номер один. Однако, мы «подсели» на него и в обычные дни. На одном таком белковом блюде можно отлично прожить.)) Итак, что понадобиться? Прежде всего, гороховая мука. Отмеряем шесть столовых ложек.

Добавляем питьевую воду комнатной температуры.

Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.

Добавляем соль, куркуму и черный молотый перец. Тщательно перемешиваем и отставляем пока в сторону.

Репчатый лук очищаем и нарезаем дольками. Выкладываем лук на сковороду с разогретым растительным маслом, и обжариваем.

Далее готовим замороженные или свежие овощи, смотря что у вас есть и с чем вы хотите приготовить омлет. Нам больше всего нравится с луком и брокколи. Сегодня у нас болгарский перец и зелёный горошек, а также шпинат.

Выкладываем овощи по желанию к припущенному луку, помешивая обжариваем пару минут, солим по вкусу.

Далее заливаем наши овощи, подготовленной смесью для омлета.

Можно также сделать это блюдо порционно всем, с разными овощами по желанию.

Как только выливаем омлетную смесь на сковороду, сразу же нужно сверху прикрыть сковороду крышкой. Жарим- тушим наш веганский омлет в течение пяти минут. За это время, обычно, он хорошо проготавливается.

Сверху украшаем наше блюдо зелёным луком, а также выкладываем помидоры, нарезанные дольками и проростки подсолнечника.

Можно подавать блюдо со сметаной. Тоже получается очень вкусно.

Веганский омлет получается очень сытный. Мы едим его даже без хлеба. Пожалуй, это одно из немногих блюд, которое мой муж употребляет без хлеба)). Приятного, всем аппетита!

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 25 руб.