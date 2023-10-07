Названы продукты, согревающие организм, — будет полезно осенью

Диетологи Марина Макиша и Михаил Гинзбург объяснили, что в холодное время года люди мерзнут не только из-за погоды, но и из-за витаминного дефицита. Специалисты рассказали «Вечерней Москве», какие продукты помогут по-настоящему согреться осенью и зимой.

Осенью, по словам Макиши, больше мерзнут люди с низкой мышечной массой и анемией, так как за ощущение тепла в организме отвечают сосуды. Такая патология может развиться на фоне неправильного похудения, построенного на ограничении белков и других микроэлементов.

Чтобы не страдать в холода, врач рекомендует пересмотреть рацион. В первую очередь в него нужно добавить блюда с острым перцем, которые создадут ощущение тепла в организме.

На втором месте по важности — мясо, которое считается важнейшим строительным материалом для мышечной ткани. В осенне-зимний период года можно отдавать предпочтение более жирным видам продукции.

Диетолог Гинзбург также напомнил о согревающих напитках: кофе с молоком или сливками и чае с лимоном. Горячие напитки расширяют сосуды (в частности, в желудке и полости рта), что приводит к усилению кровотока и восстановлению температурного баланса.

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