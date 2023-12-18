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Оладьи из вермишели с сыром

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Оладьи из вермишели с сыром

Описание приготовления:

Вы удивитесь, насколько вкусными могут получиться оладьи из вермишели! Такое блюдо с легкостью можно взять с собой на работу, в школу, на пикник. Не забывайте про сметану и различные соусы — они, как нельзя кстати, подчеркнут вкус оладий.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Вермишель Блюдо: Выпечка / Оладьи

Состав / Ингредиенты:

  • Вермишель 120 Грамм
  • Яйца 1 Штука
  • Мука пшеничная 1,5 Ст. ложки
  • Сыр твердый 60 Грамм
  • Овощная приправа 1/2 Чайных ложки (сухие травы)
  • Масло растительное 40 Миллилитров
  • Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

397 ккал

Калорийность

8 г

Белки

24 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Оладьи из вермишели с сыром»

Оладьи из вермишели с сыром

Подготовьте указанные ингредиенты. Сыр выберите любого сорта по своему вкусу.

Оладьи из вермишели с сыром

Вермишель отварите в воде в течение 10-12 минут и слейте весь бульон. Выложите вермишель в миску и слегка остудите, чтобы яйцо не свернулось при добавлении. Если вермишель уже отварена, то работайте с ней сразу.

Оладьи из вермишели с сыром

Вбейте куриное яйцо, всыпьте приправу, соль и тщательно перемешайте.

Оладьи из вермишели с сыром

Натрите твердый сыр на терке с мелкими ячейками.

Оладьи из вермишели с сыром

Всыпьте пшеничную муку и перемешайте. Если масса получится густой, то влейте немного воды.

Оладьи из вермишели с сыром

Прогрейте растительное масло в сковороде и выложите столовой ложкой массу в масло. Обжарьте с одной стороны 1-2 минуты.

Оладьи из вермишели с сыром

Переверните на другую сторону и обжарьте еще 1-2 минуты на среднем нагреве.

Оладьи из вермишели с сыром

Выложите оладьи из вермишели на тарелку и подайте к столу горячими и различными соусами.

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