Описание приготовления:
Вы удивитесь, насколько вкусными могут получиться оладьи из вермишели! Такое блюдо с легкостью можно взять с собой на работу, в школу, на пикник. Не забывайте про сметану и различные соусы — они, как нельзя кстати, подчеркнут вкус оладий.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Вермишель Блюдо: Выпечка / Оладьи
Состав / Ингредиенты:
- Вермишель 120 Грамм
- Яйца 1 Штука
- Мука пшеничная 1,5 Ст. ложки
- Сыр твердый 60 Грамм
- Овощная приправа 1/2 Чайных ложки (сухие травы)
- Масло растительное 40 Миллилитров
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
397 ккал
Калорийность
8 г
Белки
24 г
Жиры
33 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Оладьи из вермишели с сыром»
Подготовьте указанные ингредиенты. Сыр выберите любого сорта по своему вкусу.
Вермишель отварите в воде в течение 10-12 минут и слейте весь бульон. Выложите вермишель в миску и слегка остудите, чтобы яйцо не свернулось при добавлении. Если вермишель уже отварена, то работайте с ней сразу.
Вбейте куриное яйцо, всыпьте приправу, соль и тщательно перемешайте.
Натрите твердый сыр на терке с мелкими ячейками.
Всыпьте пшеничную муку и перемешайте. Если масса получится густой, то влейте немного воды.
Прогрейте растительное масло в сковороде и выложите столовой ложкой массу в масло. Обжарьте с одной стороны 1-2 минуты.
Переверните на другую сторону и обжарьте еще 1-2 минуты на среднем нагреве.
Выложите оладьи из вермишели на тарелку и подайте к столу горячими и различными соусами.