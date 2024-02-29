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Готовлю на каждый день и на праздник. Вкусный салат из свеклы за 5 минут: съедят за минуту

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Готовлю на каждый день и на праздник. Вкусный салат из свеклы за 5 минут: съедят за минуту

Свекла опять становится трендовым овощем у народов во всем мире. Дело в том, что новое поколение, которое следит за правильным питанием, узнало о пользе этого овоща. Свекла действительно может помочь в решении многих проблем со здоровьем, если употреблять ее часто.

Например, свекла выводит токсины из организма. Это значит, что при поедании свекольных блюд получится бороться с акне.

Кроме того, свекла укрепляет иммунитет. То есть болеть человек будет намного меньше, соблюдая свекольный рацион.

При столь большом числе плюсов свеклы, стоит узнать о способах ее готовки. Сделаем быстрый свекольный салат.

Ингредиенты для свекольного салата:

  • Свекла — 1 шт.;
  • Огурцы солёные — 2 шт.;
  • Лук — 2 шт.;
  • Сахар — 1/2 ч.л.;
  • Растительное масло — 3 ст.л.;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Петрушка — несколько веточек;
  • Кунжут — 2 ст.л.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и натираем на крупной терке. Нарезаем тонкими брусочками маринованные огурцы и смешиваем со свеклой.

Нарезаем четверть кольцами лук, выкладываем в сковороду с растительным маслом. Посыпаем лук сахаром и тщательно перемешиваем, обжариваем до золотистого цвета.

Кладем лук к свекле и огурцам. Пропускаем через пресс зубчик чеснока и выкладываем в салат.

Шинкуем мелко петрушку и вместе с кунжутом высыпаем в салат. Всё перемешиваем

Готовлю на каждый день и на праздник. Вкусный салат из свеклы за 5 минут: съедят за минуту

Получается простой и легкий свекольный салат.

Готовлю на каждый день и на праздник. Вкусный салат из свеклы за 5 минут: съедят за минуту

Это отличное блюдо для диетического витаминного перекуса.

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