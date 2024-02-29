Рецепт: Суп с фрикадельками — Быстро, просто и вкусно.

Ингредиенты:

фарш говяжий — 300 гр;

фильтрованная вода — 1,5 литра;

соль — по вкусу;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь средних размеров — 1 шт.;

картофель — 3 шт.;

вермишель — 70 гр.;

зелень укропа и петрушки — по вкусу;

перец горошком — 5 шт.;

лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления: Стараюсь всегда иметь в морозилке немного готового фарша, чтоб при необходимости быстро что-нибудь приготовить. Не буду перечислять, какие блюда можно приготовить из фарша, потому что сегодня речь пойдет о самом быстром и простом супе — супе с фрикадельками.

Набор продуктов без изысков.

Прежде всего ставим на огонь кастрюлю с водой. Бросаем в воду соль, перец горошком и порезанную на кружочки (или половинки кружочков) морковь. Пока вода закипает, займемся фаршем.

Добавляем в фарш половину порезанной луковицы (вторая половина пойдет просто в бульон) и соль. Хорошенько вымешиваем.

Смачивая водой руки, скатываем из фарша шарики. Размер фрикаделек зависит от вашего желания. Если шарики получаются не очень ровные и гладкие, не беда. Всё равно в тарелке этот мясной кусочек будет желанным гостем ))

Вода закипела. Осторожно бросаем фрикадельки в воду. Ждем закипания. Если появится пена, то ее лучше убрать.

Вода с фрикадельками закипела. Пусть немного мясо поварится. А мы пока порежем картошку на кубики, а также измельчим оставшуюся половину луковицы.

Бульон с фрикадельками достаточно варить минут 10. Запускаем в кастрюлю порезанные картофель и лук. И снова доводим до кипения.

Варим уже с картошкой еще минут 10.

Добавляем в кастрюлю с кипящим супом вермишель. Вот теперь важный момент. Чтобы наш суп не превратился в вермишелевую кашу, необходимо ориентироваться на количество запускаемых макаронных изделий и рекомендации по их приготовлению. Читаем на пачке, как долго надо варить вермишель. И ни в коем случае не превышаем это время.

У меня тонкая вермишелька «Паутинка» Шебекинская. Рекомендуемое время варки указано на пачке — 3 минуты. Ориентируюсь на эту цифру.

Теперь о количестве. На 1 литр воды добавляем одну пригоршню вермишели. В некоторых областях такое количество называют «жменька».

Добавили вермишель, доводим до кипения и засекаем время варки, что и будет означать конец приготовления супа. Не забываем иногда помешивать.

Вместе с вермишелью добавляем в суп лавровый лист и измельченную зелень (свежую, сухую или мороженную).

Время варки вермишели закончилось. Убираем кастрюлю с огня и даем супу немного постоять. За это время вермишель окончательно дойдет до оптимального кулинарного состояния.

Общее время приготовления супа с фрикадельками занимает минут 30-40. Жирность и наваристость этого супа будет зависеть от фарша. Я предпочитаю хороший, чисто говяжий фарш. Но можно использовать и куриный, и фарш из разных видов мяса. Тут дело вкуса.

Суп получается простой, но вкусный. Если не переборщить с перцем и солью, то вполне диетический. Такой суп очень любят дети.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.