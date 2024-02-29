Рецепт: Суп с фрикадельками — Быстро, просто и вкусно.

Ингредиенты:
фарш говяжий — 300 гр;
фильтрованная вода — 1,5 литра;
соль — по вкусу;
лук репчатый — 1 шт.;
морковь средних размеров — 1 шт.;
картофель — 3 шт.;
вермишель — 70 гр.;
зелень укропа и петрушки — по вкусу;
перец горошком — 5 шт.;
лавровый лист — 1 шт.
Способ приготовления: Стараюсь всегда иметь в морозилке немного готового фарша, чтоб при необходимости быстро что-нибудь приготовить. Не буду перечислять, какие блюда можно приготовить из фарша, потому что сегодня речь пойдет о самом быстром и простом супе — супе с фрикадельками.
Набор продуктов без изысков.
Прежде всего ставим на огонь кастрюлю с водой. Бросаем в воду соль, перец горошком и порезанную на кружочки (или половинки кружочков) морковь. Пока вода закипает, займемся фаршем.
Добавляем в фарш половину порезанной луковицы (вторая половина пойдет просто в бульон) и соль. Хорошенько вымешиваем.
Смачивая водой руки, скатываем из фарша шарики. Размер фрикаделек зависит от вашего желания. Если шарики получаются не очень ровные и гладкие, не беда. Всё равно в тарелке этот мясной кусочек будет желанным гостем ))
Вода закипела. Осторожно бросаем фрикадельки в воду. Ждем закипания. Если появится пена, то ее лучше убрать.
Вода с фрикадельками закипела. Пусть немного мясо поварится. А мы пока порежем картошку на кубики, а также измельчим оставшуюся половину луковицы.
Бульон с фрикадельками достаточно варить минут 10. Запускаем в кастрюлю порезанные картофель и лук. И снова доводим до кипения.
Варим уже с картошкой еще минут 10.
Добавляем в кастрюлю с кипящим супом вермишель. Вот теперь важный момент. Чтобы наш суп не превратился в вермишелевую кашу, необходимо ориентироваться на количество запускаемых макаронных изделий и рекомендации по их приготовлению. Читаем на пачке, как долго надо варить вермишель. И ни в коем случае не превышаем это время.
У меня тонкая вермишелька «Паутинка» Шебекинская. Рекомендуемое время варки указано на пачке — 3 минуты. Ориентируюсь на эту цифру.
Теперь о количестве. На 1 литр воды добавляем одну пригоршню вермишели. В некоторых областях такое количество называют «жменька».
Добавили вермишель, доводим до кипения и засекаем время варки, что и будет означать конец приготовления супа. Не забываем иногда помешивать.
Вместе с вермишелью добавляем в суп лавровый лист и измельченную зелень (свежую, сухую или мороженную).
Время варки вермишели закончилось. Убираем кастрюлю с огня и даем супу немного постоять. За это время вермишель окончательно дойдет до оптимального кулинарного состояния.
Общее время приготовления супа с фрикадельками занимает минут 30-40. Жирность и наваристость этого супа будет зависеть от фарша. Я предпочитаю хороший, чисто говяжий фарш. Но можно использовать и куриный, и фарш из разных видов мяса. Тут дело вкуса.
Суп получается простой, но вкусный. Если не переборщить с перцем и солью, то вполне диетический. Такой суп очень любят дети.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.