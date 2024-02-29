Если вы ранее еще никогда не готовили салат, который своим внешним видом больше напоминает блюдо со сладкого стола, мы это быстро исправим. Предлагаем вам подать к ужину шикарный закусочный торт со шпинатом и грибами. Ваши родные ахнут от красоты такого блюда.

Состоит данная закуска из грибного и шпинатного коржей. А ее серединка — потрясающе нежные рулетики с начинкой из творога. Это сочетание настолько удачное, что готовить затем какую-то другую закуску нет абсолютно никакого желания.

Как приготовить нарядный закусочный торт со шпинатом

Когда вы достанете шпинатный бисквит из противня, отделите его от пергамента. Затем накройте его пекарской бумагой и влажным полотенцем. Благодаря этому корж не подсохнет, и у вас не возникнет трудностей с формовкой рулета из такого бисквита.

Ингредиенты

Яйцо11 шт. Шампиньоны100 г Панировочные сухари0,5 стак. Разрыхлитель2 ч. л. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Сливочное масло1 ст. л. Шпинат80 г Пшеничная мука0,5 стак. Винный уксус1 ч. л. Творог500 г Болгарский перец1 шт. Консервированный горошек250 г Петрушка0,5 пуч. Йогурт200 г Чеснок2 зуб.

Приготовление

Готовим грибную основу. Мелко нарезаем шампиньоны. В глубокой емкости взбиваем 6 яиц с 0,5 ч. л. соли до пышности. Добавляем 1 ч. л разрыхлителя и панировочные сухари. Всыпаем к яичной смеси измельченные шампиньоны и черный молотый перец. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Выливаем полученную массу в форму для выпекания диаметром 21 см. Перед этим смазываем ее дно и бока сливочным маслом, а затем присыпаем сухарями. Ровняем грибную массу. Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса.Делаем шпинатный корж. Берем 5 яиц. Отделяем белки от желтков. Взбиваем яичные белки с 0,25 ч. л. соли до пиков. В отдельной емкости соединяем желтки с разрыхлителем и винным уксусом. Взбиваем их.Вливаем смесь из желтков к белкам. Промываем шпинат. Измельчаем его с помощью блендера. Добавляем шпинат к яйцам. Аккуратно перемешиваем. Затем вводим к шпинатной смеси пшеничную муку. Перемешиваем до однородности. Застилаем пергаментом круглую форму для выпекания, диаметр которой 21 см, а также противень размером 17 на 28 см. Выливаем в них тесто. Ровняем его. Отправляем форму и противень в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут.Делаем начинку для шпинатных рулетиков. Промываем под проточной водой петрушку. Измельчаем ее. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Промываем болгарский перец. Удаляем семена. Нарезаем овощ мелким кубиком.В глубокую емкость выкладываем творог. Добавляем к нему натуральный густой йогурт. Всыпаем зелень, чеснок и болгарский перец. Сливаем из-под консервированного горошка жидкость. Добавляем его к остальным ингредиентам. Всыпаем к этой смеси соль и перец по вкусу. Перемешиваем всё до однородной массы. Выкладываем на прямоугольный шпинатный корж большую часть творожной начинки. Заворачиваем в рулет. Разрезаем его на рулетики поменьше.Формируем салат-торт. Выкладываем на блюдо грибную основу. Сверху помещаем половину от оставшейся творожной начинки. Равномерно ее распределяем. Затем выкладываем шпинатные рулетики, размещая их довольно плотно.Сверху снова всё смазываем творожной массой. Потом выкладываем круглый корж из шпинатного теста. Слегка его прижимаем. Отправляем закуску на 1 час в холодильник для пропитки.

Ну разве не шедевральная закуска? Если вам сильно понравился этот рецепт, не ждите какого-то особого праздника. Попробуйте приготовить такой оригинальный салат-торт уже на этих выходных.