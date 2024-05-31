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Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры — вкусно и выгодно

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Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры — вкусно и выгодно

Ингредиенты:
чеснок — 1 головка;
кабачковая икра — 1 л;
лук репчатый — 2-4 шт;
куриные бедра — 2 кг;
укроп — 20 гр
Способ приготовления: В начале лета обычно у всех остаются невостребованные заготовки с прошлого года. И этот рецепт прекрасная возможность утилизировать любую овощную икру (у меня осталось много с прошлого года и овощной и кабачковой, и даже из цукини и баклажан, и свекольной, и морковной, и огуречной, но мы как-то ее не ели зимой).

Будем тушить куриные бедрышки.

Отделяем кости от мяса. Но делать это не обязательно.

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Мясо разрезаем на порционные кусочки.

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Также понадобится репчатый лук.

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Лук нарезаем полукольцами.

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Также понадобится головка чеснока.

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Чеснок следует перебить в блендере.

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Мясо отправляем в чашу мультиварки. На дно наливаем немного подсолнечного масла.

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Лук добавляем к мясу.

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Берем банку икры. У меня было около двух килограмм курицы, поэтому я брала две баночки икры по 500 мл.

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Икру добавляем в мультиварку.

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Добавляем приправы. У меня вот такие. Вы берите по своему вкусу.

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Подготовим порезанную зелень.

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Воду не добавляем т. к. и курица и лук дадут сок, перемешиваем и тушим в течение часа. В процессе тушения солим по вкусу и добавляем пол чайной ложки соды. Зелень и чеснок добавляем за 10 минут до окончания тушения.

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Очень вкусно подать с картофельным пюре.

Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры - вкусно и выгодно

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.

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