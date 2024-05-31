Рецепт: Курица в подливе из кабачковой икры — вкусно и выгодно

Ингредиенты:

чеснок — 1 головка;

кабачковая икра — 1 л;

лук репчатый — 2-4 шт;

куриные бедра — 2 кг;

укроп — 20 гр

Способ приготовления: В начале лета обычно у всех остаются невостребованные заготовки с прошлого года. И этот рецепт прекрасная возможность утилизировать любую овощную икру (у меня осталось много с прошлого года и овощной и кабачковой, и даже из цукини и баклажан, и свекольной, и морковной, и огуречной, но мы как-то ее не ели зимой).

Будем тушить куриные бедрышки.

Отделяем кости от мяса. Но делать это не обязательно.

Мясо разрезаем на порционные кусочки.

Также понадобится репчатый лук.

Лук нарезаем полукольцами.

Также понадобится головка чеснока.

Чеснок следует перебить в блендере.

Мясо отправляем в чашу мультиварки. На дно наливаем немного подсолнечного масла.

Лук добавляем к мясу.

Берем банку икры. У меня было около двух килограмм курицы, поэтому я брала две баночки икры по 500 мл.

Икру добавляем в мультиварку.

Добавляем приправы. У меня вот такие. Вы берите по своему вкусу.

Подготовим порезанную зелень.

Воду не добавляем т. к. и курица и лук дадут сок, перемешиваем и тушим в течение часа. В процессе тушения солим по вкусу и добавляем пол чайной ложки соды. Зелень и чеснок добавляем за 10 минут до окончания тушения.

Очень вкусно подать с картофельным пюре.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.