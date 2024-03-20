Готовлю на завтрак или перекус. Сочные и легкие творожные булочки с начинкой без дрожжей

Творог — важный источник кальция для организма. Благодаря творогу можно наладить многие процессы в организме. Большинство диетологов советуют употреблять творог утром, так как именно завтрак белком помогает чувствовать себя весь день бодрыми.

Однако, постоянно кушать творог на завтрак не получится. Этот продукт может просто наскучить. Поэтому стоит искать альтернативные блюда из творога. Например, легкие творожные булочки.

Так как утром мы набираемся энергией для предстоящего дня, нет ничего страшного в употреблении булочек за завтраком. Испечем вкусные ароматные творожные булочки.

Ингредиенты для творожных булочек:

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 3 ст.л.;

Соль — щепотка;

Ванильный сахар — 1 ст.л.;

Творог — 250 г;

Сливочное масло — 80 г;

Мука — 250 г;

Пищевая сода — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Мука — 70 г;

Сахар — 30 г;

Масло сливочное — 30 г.

Приготовление творожных булочек:

В миску разбиваем яйцо, выкладываем творог, солим, высыпаем к нему ванильный и классический сахар. Перемешиваем компоненты, добавляем сливочное мягкое масло.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое не липкое тесто. Оставляем тесто под целлофаном в холодильнике на 10 минут.

Для начинки смешиваем сахар с мукой, добавляем сливочное масло. Руками создаем из компонентов сливочную крошку.

Тесто делим на две одинаковые части, раскатываем каждый в большой тонкий пласт. Удаляем неровные края каждого пласта.

Посыпаем каждый пласт начинкой.

Сворачиваем каждый пласт в рулет, смазываем сливочным маслом.

Делим рулеты на небольшие порции.

Выкладываем рулеты на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 180 градусах 25 минут.

Получаются сочные и легкие творожные булочки.

Это хороший вариант завтрака и перекуса.