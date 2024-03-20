Квас из цикория – это простой и освежающий исконно-русский напиток. Квас готовится путем натурального брожения, отчего получается такой ядреный и немного кисловатый вкус. Причем квас на основе цикория считается намного полезнее классического варианта. Приготовить его легко можно в домашних условиях за несколько часов. Для кваса можно брать любой растворимый цикорий без ароматических добавок.

Квас из цикория на 3 литра в домашних условиях

Квас из цикория на 3 литра в домашних условиях может приготовить каждый. Неоспоримым фактом является то, что домашний напиток имеет натуральный состав и насыщенный вкус без всяких консервантов.

Ингредиенты –+6 порц.

Лимонная кислота 1 ч.л.

Вода 2.8 л.

Изюм 10 шт.

Цикорий 1 ст.л.

Сахар-песок 130 гр.

Мята свежая 1 ветка

Сухие дрожжи 1.5 ч.л.

Шаги 8 ч.

Как приготовить квас из цикория в домашних условиях? Из указанного количества ингредиентов получится 3 литра ядреного русского напитка. Вы можете готовить квас в одной банке или в нескольких меньшего объема. Подготовьте емкости: помойте их и просушите. В банку всыпьте сахар, лимонную кислоту и цикорий. Закипятите в чайнике воду. Влейте кипяток в емкость. Туда же добавьте листики мяты и изюм. Емкость с заготовкой оставьте при комнатной температуре, чтобы жидкость остывала. Когда вода в банке остынет, всыпьте дрожжи, перемешайте, чтобы они растворились. Также можно отлить немного смеси в меньшую емкость, развести в ней дрожжи, потом вернуть в общую емкость. После этих манипуляций у вас в банке получится немного мутная темная жидкость. Отправьте емкость в холодильник на ночь. На следующее утро на поверхности кваса вы увидите много пузырьков. Это значит, что процесс прошел правильно. Квас из цикория можно сразу же употреблять. Подавайте его в охлажденном виде, при необходимости процедите. Приятного аппетита!

Квас из цикория с сухими дрожжами

Квас из цикория с сухими дрожжами – это вкусный, немного газированный напиток, который легко можно приготовить своими руками. Летом, такой натуральный квас прекрасно утоляет жажду и освежает. По вкусу квас из цикория очень сильно напоминает бочковой хлебный квас.

Время готовки: 6 ч.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 7.

Ингредиенты:

Дрожжи сухие – 4 гр.

Вода – 2,5 л.

Кислота лимонная – 0,5 ч.л.

Цикорий растворимый – 1 ст.л.

Сахар-песок – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления готового кваса из цикория вам потребуется, собственно, сам растворимый цикорий, сахар, кислота лимонная, дрожжи и фильтрованная вода.

Шаг 2. Влейте в кастрюлю воду, всыпьте 200 грамм сахара, столовую ложку растворимого цикория и половину чайной ложки лимонной кислоты. Перемешайте смесь ложкой и поместите кастрюлю на огонь. Доведите смесь до кипения на умеренном огне. Затем снимите кастрюлю с огня и остудите квас примерно до 30 градусов.

Шаг 3. В теплую смесь из цикория всыпьте сухие дрожжи, размешайте, чтобы они растворились в теплой жидкости.

Шаг 4. После этого перелейте квас в более удобную емкость, например, стеклянную банку. Закройте ее крышкой и уберите в теплое место на 4-6 часов.

Шаг 5. Когда квас из цикория будет готов, охладите его, поставив на некоторое время в холодильник. Затем его можно пить. Приятного аппетита!

Квас из цикория с лимонной кислотой

Квас из цикория с лимонной кислотой – это великолепный домашний напиток. Летом он здорово освежает, а зимой бодрит и повышает тонус. Причем вкусный напиток можно получить абсолютно из разных продуктов, но мы предлагаем сделать его из цикория с добавлением лимонной кислоты.

Время готовки: 7 ч.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 2-3.

Ингредиенты:

Вода – 2,5 л.

Сахар-песок – 150 гр.

Цикорий растворимый – 1 ст.л.

Дрожжи сухие быстродействующие – 1 ч.л.

Изюм – 8 шт.

Кислота лимонная – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Влейте в кастрюлю 2,5 литра воды. Поместите ее на огонь и закипятите воду. Всыпьте в кипяток одну столовую ложку с горкой растворимого цикория.

Шаг 2. Далее в кастрюлю с растворенным в воде цикорием всыпьте 150 грамм сахара и половину чайной ложки лимонной кислоты. Перемешайте содержимое кастрюли и дайте жидкости остыть до 34-37 градусов. Для более быстрого процесса можно поместить кастрюлю в таз с холодной водой.

Шаг 3. Когда жидкость остынет, перелейте ее в стеклянную банку и всыпьте быстродействующие дрожжи, хорошенько перемешайте, чтобы они растворились. Банку прикройте крышкой и оставьте на 3-4 часа при комнатной температуре.

Шаг 4. Спустя 3-4 часа на поверхности кваса должна появиться пена. При желании добавьте в него промытый изюм. Закройте банку крышкой и поставьте ее в холодильник еще на 2-3 часа.

Шаг 5. Готово, квас из цикория с лимонной кислотой подавайте в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Быстрый квас из цикория на 1,5 литра

Быстрый квас из цикория на 1,5 литра – это оригинальный самодельный напиток, который сможет заменить привычные лимонады и соки, которые мы обычно выбираем летом, чтобы утолить жажду и освежиться. У него великолепный яркий вкус, пить его приятнее всего в охлажденном виде.

Время готовки: 8-10 ч.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 3-5.

Ингредиенты:

Кислота лимонная – 0,5 ч.л.

Дрожи сухие – 0,5 ч.л.

Вода кипяченая – 1400 мл.

Сахар-песок – 5 ст.л.

Цикорий растворимый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Квас во все времена был и остается очень популярным напитком. Для его приготовления в домашних условиях вам потребуется вода, растворимый цикорий, сахар, сухие быстродействующие дрожжи и лимонная кислота.

Шаг 2. Чтобы все ингредиенты, входящие в основу кваса, соединились, всыпьте столовую ложку с горкой растворимого цикория, 5 столовых ложек сахара и половину маленькой ложки лимонной кислоты в емкость и залейте примерно 150 миллилитрами кипятка. Все хорошо перемешайте и дайте смеси немного остыть.

Шаг 3. Для добавления дрожжей жидкость должна быть не более 35-40 градусов. Перелейте остывшую массу в бутылку емкостью полтора литра. Долейте в нее теплую кипяченую воду. Всыпьте половину чайной ложки быстродействующих дрожжей, размешайте. Закройте банку крышкой.

Шаг 4. Оставьте банку в закрытом виде с квасом из цикория в теплом месте на 8-10 часов.

Шаг 5. Через 8-10 часов, когда квас из цикория будет готов, остудите его, влейте в кувшин и ставьте на стол. Приятного аппетита!

Домашний квас из цикория с изюмом

Домашний квас из цикория с изюмом готовится максимально просто, без каких-либо специальных заквасок. Поэтому любой может приготовить этот замечательный и тонизирующий напиток у себя дома. Изюм не только положительно скажется на вкусе напитка, но и поспособствует натуральному брожению.

Время готовки: 5 ч.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Сахар-песок – 250 гр.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Изюм – по вкусу.

Цикорий растворимый – 4,5 ч.л.

Вода – 3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Технология приготовления кваса довольно простая, чтобы вы смогли приготовить напиток самостоятельно. В кастрюлю влейте 3 литра воды, доведите жидкость до кипения.

Шаг 2. В горячую воду всыпьте 250 грамм сахара, чайную ложку лимонной кислоты и 4,5 чайные ложки растворимого цикория. Все хорошо перемешайте и оставьте кастрюлю при комнатной температуре, чтобы смесь остыла до 40 градусов.

Шаг 3. Остывшую смесь цикория, сахара и лимонной кислоты перелейте в банку, всыпьте быстродействующие сухие дрожжи и хорошо перемешайте.

Шаг 4. Горлышко банки затяните пищевой пленкой, сделайте в ней несколько проколов зубочисткой и оставьте емкость на 4 часа в теплом месте. По истечении этого времени вы заметите на поверхности кваса пенку, это означает, что напиток почти готов. Положите в банку с квасом изюм, он усилит брожение и сделает напиток газированным.

Шаг 5. Плотно закройте банку крышкой и поместите в холодильник. Подавайте квас из цикория с изюмом в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Очень вкусный квас из цикория на 5 литров

Очень вкусный квас из цикория на 5 литров – это рецепт, который позволит вам приготовить вкусный напиток для большого застолья или летнего пикника. Квас получается необычайно вкусным, слегка газированным, с красивым глубоким цветом. Подавать его лучше всего в охлажденном виде.

Время готовки: 2-3 ч.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 20.

Ингредиенты:

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Сахар-песок – 400 гр.

Вода холодная – 5 л.

Дрожжи сухие – 11 гр.

Цикорий растворимый – 40 гр.

Настойка мяты перечной – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления напитка в таком большом количестве вам потребуется объемная кастрюля. Влейте в емкость холодную воду и всыпьте растворимый цикорий, размешайте смесь ложкой.

Шаг 2. Далее всыпьте 400 грамм сахара и чайную ложку лимонной кислоты, снова хорошо перемешайте.

Шаг 3. И наконец влейте чайную ложку настойки перечной мяты. Еще раз хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты начали растворяться в холодной оде.

Шаг 4. Поместите кастрюлю на огонь, постепенно доведите смесь до кипения. Как только жидкость закипит, выключите плиту.

Шаг 5. Далее необходимо дождаться, пока раствор из цикория остынет до 33-35 градусов. Теперь можно всыпать сухие дрожжи, перемешивайте квас до их растворения.

Шаг 6. Затем разлейте квас из цикория по бутылкам и храните в холодильнике или другом прохладном месте не более 4 суток.

Шаг 7. Подавайте квас на стол в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Квас из цикория без дрожжей

Квас из цикория без дрожжей – это полезный и вкусный домашний напиток. Лучше всего для него выбирать цикорий без добавок и ароматизаторов. Из цикория квас получается не слишком насыщенным и в меру сладким. В охлажденном виде он легко утоляет жажду.

Время готовки: 7-8 ч.

Время приготовления: 20-25 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Мед натуральный – 15 гр.

Вода – 1 л.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Сахаромицеты (энтерол) – 1 капсула

Изюм – 8 шт.

Цикорий растворимый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала в небольшой емкости соедините примерно 15 грамм натурального меда, это неполная столовая ложка, и полную столовую ложку цикория. Залейте ингредиенты 150 мл. кипятка, хорошо перемешайте, чтобы все растворилось. Затем отставьте массу в сторонку, чтобы она остыла до теплой температуры.

Шаг 2. Оставшуюся воду также доведите до кипения и остудите до 33-35 градусов. Влейте воду в банку, добавьте смесь цикория и меда. Выдавите в емкость столовую ложку лимонного сока и всыпьте вымытый изюм.

Шаг 3. Далее возьмите одну капсулу сахаромицеты, в аптеке это вещество продается под названием «энтерол». Добавьте капсулу в полученную смесь и хорошо перемешайте.

Шаг 4. Затяните банку пищевой пленкой или закройте крышкой. Оставьте квас на 7-8 часов в теплом месте. Если через 8 часов вы увидите, что изюм всплыл, значит квас из цикория готов.

Шаг 5. Готовый квас остудите в холодильнике и можно после этого пробовать этот замечательный напиток. Приятного аппетита!

Квас из цикория с мятой

Квас из цикория с мятой – это прекрасный напиток со свежими нотками, который будет весьма кстати в летнюю жару. Полезно будет знать, что корень цикория содержит натуральный полисахарид инсулин. Он нормализует уровень сахара в крови. Поэтому квас не только утоляет жажду, но и очень полезен для функционирования организма.

Время готовки: 7-8 ч.

Время приготовления: 20-25 мин.

Порций – 12.

Ингредиенты:

Сахар-песок – 500 гр.

Вода – 6 л.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Цикорий – 4 ст.л.

Мята – 4 ветки.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подберите для приготовления большой порции кваса объемную кастрюлю. В емкость насыпьте 500 грамм сахара, 4 столовые ложки растворимого цикория, чайную ложку с горкой лимонной кислоты и положите вымытые мятные веточки.

Шаг 2. Ингредиенты в кастрюле залейте литром горячей кипяченой воды, все хорошо перемешайте, чтобы растворился сахар.

Шаг 3. Смесь, которая у вас получилась, отставьте в сторонку, чтобы она остыла примерно до 35 градусов. После этого в нее можно добавить сухие дрожжи и влить оставшуюся теплую кипяченую воду.

Шаг 4. Оставьте заготовку на 6-8 часов, можно оставить на всю ночь. По истечении указанного времени на ее поверхности появится пенка. После этого перелейте квас в удобные для хранения емкости и поместите в холодильник.

Шаг 5. Квас из цикория с мятой получается очень вкусным. И с течением времени раскрывает свои вкусовые качества еще больше. Храните напиток в холодильнике в течение 3-4 дней. Приятного аппетита!