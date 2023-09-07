Нежный и сливочный: рецепт паштета из мяса индейки

Паштет по этому рецепту получается невероятно вкусным.

Приготовить вкусный паштет не так просто, как кажется, особенно, когда в основе не очень сочное мясо. Но если подобрать правильные ингредиенты и приправы, то результат вас поразит.

Из индейки паштет получается особенно вкусным и изысканным на вкус. Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер Светлана Левицкая.

Паштет из индейки

Ингредиенты:

индейка (бедро, голень или крыло) — 500 г чистого мяса;

луковица;

морковка;

соль, перец;

Для самого паштета:

500 г мяса без костей;

большая луковица;

щепотка мускатного ореха;

100 г сливочного масла комнатной температуры;

50 мл теплых сливок, в идеале жирных;

50 мл ароматного крепкого алкоголя (ром, коньяк, бренди);

бульон, в котором варилось мясо — 1-2 черпаки;

соль, перец.

Мясо индейки сварите, как на бульон. Положите мясо в холодную воду, доведите до кипения, слейте первую воду, залейте чистой холодной, положите в кастрюлю целую очищенную луковицу, целую морковку, посолите и добавьте перца. Варите пока мясо не станет мягким и не будет отставать от костей. Время варки зависит от качества мяса. На это уйдет где-то полтора часа.

Пока мясо варится, измельчите лук, припустите на небольшом количестве масла до прозрачности. Жарить до румяности не надо. Влейте алкоголь и тушите до полного выпаривания жидкости.

Крепкий ароматный алкоголь всегда можно добавлять к паштетам, он придает блюду пикантности.

В блендер сложите: мясо, масло, сливки, специи, притушенный лук. Перебейте до однородности, регулируя консистенцию бульоном. Паштет должен получиться нежный, но не жидкий, поэтому с бульоном осторожнее.

Переложите паштет в подходящую мисочку и поставьте в холодильник на ночь. С утра употребляйте с тостами.

Также можете приготовить вкусный рыбный паштет в апельсиновом желе.