Готовлю пиццу по-новому, даже тесто не замешиваю. Быстро и очень вкусно: сразу 3 рецепта

Пицца — это итальянское национальное блюдо, которое было актуально даже в Средние века. Однако, итальянская пицца сильно отличается от того, что мы привыкли пробовать. Дело в том, что итальянцы готовят пиццу из самых простых продуктов. Нередко в главных компонентах просто томатная паста, помидоры и сыр, изредка пепперони. Наоборот, американцы кладут в пиццу очень много добавок. Поэтому стоит считать, что мы пробуем не итальянскую, а американскую пиццу. В США в XX веке пиццу возвели в культ.

Если нет желания заказывать пиццу, можно сделать самостоятельно. Для этого даже не нужно выпекать тесто.

Ингредиенты для пиццы на лаваше:

Лаваш — 200 г;

Сметана — 3 ст.л.;

Сыр — 150 г;

Кетчуп — 3 ст.л.;

Колбаса сырокопченая — 50 г;

Помидор — 1 шт.;

Лук — 1 шт.

Приготовление пиццы на лаваше:

Выкладываем лаваш на противень, застеленный пергаментом. Смазываем лаваш сметаной. Натираем на крупной терке сыр, ½ часть высыпаем на сметанный слой.

Сырный слой накрываем вторым лавашом, его смазываем кетчупом. Нарезаем тонкими полу пластинами помидоры, пластинами колбасу, полукольцами лук.

Выкладываем помидор, колбасу и лук на томатный слой, посыпаем сыром. Выпекаем пиццу при 200 градусах 20 минут.

Получается простая пицца на лаваше. Это быстрый вариант пиццы для всей семьи.

Ингредиенты для пиццы на слоеном тесте:

Слоеное тесто — 250 г;

Томатный соус — 3 ст.л.;

Сыр — 100 г;

Колбаса сырокопченая — 50 г;

Маслины — 7 шт.;

Салатный лук — 1 шт.

Приготовление пиццы на слоеном тесте:

Слоеное тесто посыпаем мукой, выкладываем на пергамент по площади равный противню. Раскатываем тесто так, чтобы оно стало по площади равно пергаменту.

Смазываем тесто томатным соусом. Натираем на крупной терке сыр, ½ часть выкладываем на томатный слой.

Нарезаем тонкими пластинами колбасу, делим надвое каждую маслину, режем полукольцами лук. Выкладываем сперва колбасу внахлест друг на друга, затем лук и маслины.

Посыпаем пиццу сыром и выпекаем при 180 градусах 25 минут.

Получается вкусная пицца на тонком тесте. К ней можно по желанию добавить любимую зелень.

Ингредиенты для пиццы на тостах:

Яйца — 2 шт.;

Сметана — 2 ст.л.;

Кетчуп — 3 ст.л.;

Колбаса — 100 г;

Тостовый хлеб — 300 г;

Огурцы маринованные — 2 шт.;

Помидор — 1 шт.;

Сыр — 150 г.

Приготовление пиццы на тостах:

Удаляем с хлеба корочки, слегка раскатываем скалкой мякиш. Застилаем противень пергаментом, выкладываем друг к другу максимально близко мякиш.

В таре смешиваем яйца со сметаной и кетчупом, смазываем мякиш. Натираем на крупной терке сыр и высыпаем ½ часть на слой из соуса.

Нарезаем пластинками колбасу, огурцы и помидор, выкладываем на сырный слой. Посыпаем начинку сыром и выпекаем при 180 градусах 15 минут.

Можно по вкусу посыпать пиццу эстрагоном. Получается быстрая пицца на каждый день.