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Готовлю пиццу по-новому, даже тесто не замешиваю. Быстро и очень вкусно: сразу 3 рецепта

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Готовлю пиццу по-новому, даже тесто не замешиваю. Быстро и очень вкусно: сразу 3 рецепта

Пицца — это итальянское национальное блюдо, которое было актуально даже в Средние века. Однако, итальянская пицца сильно отличается от того, что мы привыкли пробовать. Дело в том, что итальянцы готовят пиццу из самых простых продуктов. Нередко в главных компонентах просто томатная паста, помидоры и сыр, изредка пепперони. Наоборот, американцы кладут в пиццу очень много добавок. Поэтому стоит считать, что мы пробуем не итальянскую, а американскую пиццу. В США в XX веке пиццу возвели в культ.

Если нет желания заказывать пиццу, можно сделать самостоятельно. Для этого даже не нужно выпекать тесто.

Ингредиенты для пиццы на лаваше:

  • Лаваш — 200 г;
  • Сметана — 3 ст.л.;
  • Сыр — 150 г;
  • Кетчуп — 3 ст.л.;
  • Колбаса сырокопченая — 50 г;
  • Помидор — 1 шт.;
  • Лук — 1 шт.

Приготовление пиццы на лаваше:

Выкладываем лаваш на противень, застеленный пергаментом. Смазываем лаваш сметаной. Натираем на крупной терке сыр, ½ часть высыпаем на сметанный слой.

Сырный слой накрываем вторым лавашом, его смазываем кетчупом. Нарезаем тонкими полу пластинами помидоры, пластинами колбасу, полукольцами лук.

Выкладываем помидор, колбасу и лук на томатный слой, посыпаем сыром. Выпекаем пиццу при 200 градусах 20 минут.

Готовлю пиццу по-новому, даже тесто не замешиваю. Быстро и очень вкусно: сразу 3 рецепта

Получается простая пицца на лаваше. Это быстрый вариант пиццы для всей семьи.

 

Ингредиенты для пиццы на слоеном тесте:

  • Слоеное тесто — 250 г;
  • Томатный соус — 3 ст.л.;
  • Сыр — 100 г;
  • Колбаса сырокопченая — 50 г;
  • Маслины — 7 шт.;
  • Салатный лук — 1 шт.

Приготовление пиццы на слоеном тесте:

Слоеное тесто посыпаем мукой, выкладываем на пергамент по площади равный противню. Раскатываем тесто так, чтобы оно стало по площади равно пергаменту.

Смазываем тесто томатным соусом. Натираем на крупной терке сыр, ½ часть выкладываем на томатный слой.

Нарезаем тонкими пластинами колбасу, делим надвое каждую маслину, режем полукольцами лук. Выкладываем сперва колбасу внахлест друг на друга, затем лук и маслины.

Посыпаем пиццу сыром и выпекаем при 180 градусах 25 минут.

Готовлю пиццу по-новому, даже тесто не замешиваю. Быстро и очень вкусно: сразу 3 рецепта

Получается вкусная пицца на тонком тесте. К ней можно по желанию добавить любимую зелень.

Ингредиенты для пиццы на тостах:

  • Яйца — 2 шт.;
  • Сметана — 2 ст.л.;
  • Кетчуп — 3 ст.л.;
  • Колбаса — 100 г;
  • Тостовый хлеб — 300 г;
  • Огурцы маринованные — 2 шт.;
  • Помидор — 1 шт.;
  • Сыр — 150 г.

Приготовление пиццы на тостах:

Удаляем с хлеба корочки, слегка раскатываем скалкой мякиш. Застилаем противень пергаментом, выкладываем друг к другу максимально близко мякиш.

Готовлю пиццу по-новому, даже тесто не замешиваю. Быстро и очень вкусно: сразу 3 рецепта

В таре смешиваем яйца со сметаной и кетчупом, смазываем мякиш. Натираем на крупной терке сыр и высыпаем ½ часть на слой из соуса.

Нарезаем пластинками колбасу, огурцы и помидор, выкладываем на сырный слой. Посыпаем начинку сыром и выпекаем при 180 градусах 15 минут.

Готовлю пиццу по-новому, даже тесто не замешиваю. Быстро и очень вкусно: сразу 3 рецепта

Можно по вкусу посыпать пиццу эстрагоном. Получается быстрая пицца на каждый день.

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