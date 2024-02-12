Описание приготовления:

Сливочное мороженое можно подать к столу с сиропами, топпингами, вареньем или вафельной крошкой. Оно отлично застывает в морозилке. Если у вас в наличии есть аппарат для приготовления мороженого, то используйте его.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Яйца / Сливки / Яичный желток Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Сливки 400 Миллилитров (33% жирности)

Сахар 50 Грамм

Желтки 2 Штуки

Количество порций 3

Калорийность

168 ккал

Калорийность

9 г

Белки

4 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мороженое из сливок и яичных желтков»

Подготовьте указанные ингредиенты. Сливки обязательно должны быть высокой жирности.

Сливки выложите в глубокую емкость и взбейте с сахаром венчиком примерно 3-4 минуты. Это можно сделать и с помощью миксера или кухонного комбайна.

Выложите желтки куриных яиц и еще раз взбейте 1-2 минуты.

Выложите всю сливочную массу в контейнер или емкость и разровняйте. Отправьте в морозильную камеру минимум на 4 часа.

Каждые 30 минут перемешивайте всю массу, чтобы она стала воздушной. Спустя указанное время мороженое отлично застынет.

Обмакните ложку для мороженого в теплую воду и сформируйте из сладкой массы шарики. Выложите их в пиалу или креманку и подайте к столу охлажденными.