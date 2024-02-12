Описание приготовления:
Сливочное мороженое можно подать к столу с сиропами, топпингами, вареньем или вафельной крошкой. Оно отлично застывает в морозилке. Если у вас в наличии есть аппарат для приготовления мороженого, то используйте его.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Яйца / Сливки / Яичный желток Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Сливки 400 Миллилитров (33% жирности)
- Сахар 50 Грамм
- Желтки 2 Штуки
Количество порций 3
Калорийность
168 ккал
Калорийность
9 г
Белки
4 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мороженое из сливок и яичных желтков»
Подготовьте указанные ингредиенты. Сливки обязательно должны быть высокой жирности.
Сливки выложите в глубокую емкость и взбейте с сахаром венчиком примерно 3-4 минуты. Это можно сделать и с помощью миксера или кухонного комбайна.
Выложите желтки куриных яиц и еще раз взбейте 1-2 минуты.
Выложите всю сливочную массу в контейнер или емкость и разровняйте. Отправьте в морозильную камеру минимум на 4 часа.
Каждые 30 минут перемешивайте всю массу, чтобы она стала воздушной. Спустя указанное время мороженое отлично застынет.
Обмакните ложку для мороженого в теплую воду и сформируйте из сладкой массы шарики. Выложите их в пиалу или креманку и подайте к столу охлажденными.