Рецепт: Овощной салат с тунцом — с пастой «фарфалле»

Ингредиенты:

паста фарфалле — 50 гр.;

руккола — по вкусу;

помидоры сливовидные — 2 шт.;

тунец консервированный в собственном соку — 150 гр.;

масло оливковое — 1 ст.л.;

соль — по вкусу;

перец черный свежемолотый — по вкусу;

приправа итальянские травы — по вкусу

Способ приготовления: Этот салат даёт отсылку к Средиземноморью, поскольку там принято сочетать холодные макаронные изделия (пасту) с овощами и салатной зеленью, хотя для нас такое соседство продуктов совсем непривычно. Однако, салат этот будет вкусным, сытным и необычным.

Макаранные изделия «фарфалле» (или «бабочки», как у нас их часто называют) отвариваем до состояния «аль денте» по рецепту, указанному на упаковке. Воду тут же сливаем.

К макаронным изделиям добавляем рукколу и нарезанные небольшими кусочками помидоры.

Берем баночку консервированного в собственном соку тунца и сливаем с него лишнюю жидкость. Добавляем тунец в салат.

Для заправки взбиваем вилочкой одну столовую ложку оливкового масла, щепотку соли, немного черного свежемолотого перца и смесь итальянских трав по вкусу.

Заправляем салат, все перемешиваем и подаем к столу в общей посуде.

Теперь каждый сам себе в тарелку положит столько, сколько нужно.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин.