Рецепт: Овощной салат с тунцом — с пастой «фарфалле»

Ингредиенты:
паста фарфалле — 50 гр.;
руккола — по вкусу;
помидоры сливовидные — 2 шт.;
тунец консервированный в собственном соку — 150 гр.;
масло оливковое — 1 ст.л.;
соль — по вкусу;
перец черный свежемолотый — по вкусу;
приправа итальянские травы — по вкусу
Способ приготовления: Этот салат даёт отсылку к Средиземноморью, поскольку там принято сочетать холодные макаронные изделия (пасту) с овощами и салатной зеленью, хотя для нас такое соседство продуктов совсем непривычно. Однако, салат этот будет вкусным, сытным и необычным.
Макаранные изделия «фарфалле» (или «бабочки», как у нас их часто называют) отвариваем до состояния «аль денте» по рецепту, указанному на упаковке. Воду тут же сливаем.
К макаронным изделиям добавляем рукколу и нарезанные небольшими кусочками помидоры.
Берем баночку консервированного в собственном соку тунца и сливаем с него лишнюю жидкость. Добавляем тунец в салат.
Для заправки взбиваем вилочкой одну столовую ложку оливкового масла, щепотку соли, немного черного свежемолотого перца и смесь итальянских трав по вкусу.
Заправляем салат, все перемешиваем и подаем к столу в общей посуде.
Теперь каждый сам себе в тарелку положит столько, сколько нужно.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 15 мин.