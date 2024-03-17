Готовлю по этому рецепту каждый день. Картофельные пирожки на кефире: румяные и ароматные

Пирожки — это блюдо, знакомое каждому человеку. Пирожки выпекаются легко, при этом всегда получаются вкусными и ароматными.
Раньше не было порционных пирожков, в основном готовили лишь большие пироги. В крестьянских семьях женщины заметили, что большие пироги быстро съедаются старшими членами семьи. Это было нормально в XVI-XIX веках сперва кормить мужчин, а затем детей.
Для того, чтобы дети не остались голодными после трапезы, женщины стали выпекать порционные пирожки. Позднее эта тенденция сохранилась в обществе.
Приготовим вкусные пышные и мягкие пирожки на кефире.
Ингредиенты теста для пирожков:
- Кефир — 200 мл;
- Растительное масло — 2 ст.л.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Сахар — 2 ст.л.;
- Яйца — 2 шт.;
- Мука — 700 г;
- Разрыхлитель — 10 г.
Ингредиенты для начинки:
- Картофель — 500 г;
- Лук — 1 шт.;
- Соль — щепотка.
Приготовление пирожков на кефире:
В миску с кефиром выливаем растительное масло, высыпаем соль и сахар, разбиваем яйца и перемешиваем. Просеиваем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое слегка липкое тесто.
Оставляем колобок на 10 минут в тепле под целлофаном.
В это время отвариваем очищенный картофель, а затем разминаем его до состояния пюре.
Нарезаем мелким кубиком лук, обжариваем в сковороде на растительном масле до румяной корочки. Выкладываем лук к картофелю, солим и перчим по вкусу, вливаем ложку картофельного отвара.
Тесто обминаем и делим на 12 колобков.
Раскатываем колобки в небольшие лепешки, куда кладем начинку. Запечатываем начинку внутри пирожков, кладем швом вниз.
В сковороде на растительном масле обжариваем пирожки до золотистого цвета с обеих сторон.
Получаются румяные ароматные картофельные пирожки.
Нежное тонкое тесто хорошо сочетается с картофельной начинкой.