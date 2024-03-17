Манник классический

Классический манник — это блюдо, которое готовится на основе манной крупы и кисло-молочных продуктов. Это самый бюджетный вид выпечки, которую можно быстро приготовить к приходу гостей по любому из 10 рецептов, которые подобраны в этой статье.

Классический рецепт манника на кефире в духовке

Выпечка – не такая сложная задача, как это может показаться на первый взгляд. Манная крупа в сочетании с кисло-молочными продуктами прекрасно заменяет пшеничную муку в выпечке. Получаются такие пироги вкусными и пышными.

Ингредиенты –+6 порц.

Манная крупа 2 ст.

Кефир 1.5 ст.

Масло сливочное 20 гр.

Сахар-песок 100 гр.

Соль по вкусу

Яйцо куриное 2 шт.

Разрыхлитель 10 гр.

Шаги 40 мин.

Чтобы приготовить манник по классическому рецепту влейте в миску кефир комнатной температуры и добавьте к нему манную крупу. Перемешайте и оставьте на полчаса, чтобы манка набухла. В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы. Взбитую яичную массу добавьте к кефиру и манке, перемешайте. Добавьте в тесто разрыхлитель и соль, перемешайте и оставьте тесто еще на 15 минут настояться. В это время подготовьте форму для выпечки, смажьте ее сливочным маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов. В форму выложите тесто и разровняйте его. Выпекайте манник в духовке 40 минут. Готовый пирог слегка остудите, выложите на блюдо и собирайте семью за чаем.

Приятного аппетита!

Как приготовить пышный и воздушный манник на молоке?

Легкая и нежный выпечка для тех, кто не любит долго возиться с тестом. Процесс очень прост: смешали ингредиенты, выложили тесто в форму и поставили в духовку. Через несколько минут у вас на столе будет румяный воздушный пирог.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 3 шт.

Молоко – 1 ст.

Крупа манная – 1 ст.

Сахар – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Масло растительное – 20 мл.

Масло сливочное – 20 гр.

Сахар ванильный – 1 пакетик.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром. Затем добавьте во взбитую массу растительное масло и ванильный сахар.

2. Молоко подогрейте до 33-36 градусов, далее добавьте сливочное масло и перемешайте эти ингредиенты. Смешайте молочную и яичную массу.

3. Всыпьте в миску манку и перемешайте массу до однородного состояния. Дайте тесту постоять 20-30 минут.

4. Муку смешайте с разрыхлителем для теста и просейте эту смесь прямо в миску с тестом, перемешайте.

5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите в нее тесто. Духовку разогрейте до 180 градусов.

6. Поставьте форму в духовку, запекайте манник 40-50 минут. Готовый пирог остудите и затем подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Классический рецепт приготовления манника на сметане

Разнообразить свое сладкое меню можно классическим манником на сметане. Его можно подавать к чаю или использовать в качестве основы для торта.

Время готовки: 100 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4-6.

Ингредиенты:

Манка – 200 гр.

Сметана – 250 мл.

Сахар – 150-200 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Мука пшеничная высшего сорта – 1,5 ст.

Процесс приготовления:

1. Манку смешайте со сметаной и оставьте на 20-30 минут, чтобы крупа набухла.

2. Отдельно в другой емкости взбейте миксером яйца с сахаром. Взбивайте до тех пор, пока сахар полностью не растворится.

3. Сливочное масло растопите в микроволновой печи или на водяной бане. Добавьте остывшее масло ко взбитым яйцам, перемешайте. Затем добавьте в миску набухшую манку.

4. Далее в тесто добавьте соду и просеянную муку. Тесто еще раз хорошо перемешайте.

5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и просыпьте манкой. В форму выложите тесто и разровняйте его.

6. Выпекайте манник при 200 градусах в течение 40-50 минут. Перед тем, как подать пирог на стол, посыпьте его сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Рассыпчатый манник, приготовленный без добавления муки

Быстрый рецепт манника с отличным вкусным результатом. Его можно приготовить утром на завтрак или приятно провести вечер за чаем с пышным пирогом в приятной компании.

Время готовки: 100 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Крупа манная – 200 гр.

Кефир – 500 мл.

Яйца куриные – 2 шт.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Сахар – 100 гр.

Разрыхлитель для теста – 10 гр.

Лимон – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. Манку смешайте с кефиром комнатной температуры и оставьте на полчаса, за это время крупа набухнет.

2. В набухшую манку добавьте сахар, соль и разрыхлитель, хорошо перемешайте.

3. Яйца взбейте венчиком до однородной массы в отдельной посуде. Добавьте яичную массу в тесто и перемешайте.

4. Лимон помойте горячей водой, цедру натрите на мелкую терку и выдавите из него сок. Добавьте цедру и лимонный сок в тесто, перемешайте.

5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите в нее тесто. Запекайте манник в духовке при 180 градусах 40-50 минут. Остудите пирог в форме, подавайте на стол с вареньем, сметаной или сгущенным молоком.

Приятного аппетита!

Пышный и рассыпчатый манник в мультиварке

Продукты для приготовления манника найдутся у любой хозяйки. А если на кухне есть еще и мультиварка, то успех вам точно гарантирован. Манник – универсальный пирог, в который можно добавить по вкусу сухофрукты, ягоды, кокосовую стружку или, например, орехи.

Время готовки: 100 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Кефир 3,2 % – 1 ст.

Крупа манная – 1 ст.

Яйца куриные – 3 шт.

Ванилин – 1 щепотка.

Сахар – 1 ст.

Мука пшеничная – 1 ст.

Масло сливочное – 100 гр.

Разрыхлитель для теста – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Манку залейте кефиром комнатной температуры, смесь оставьте на 30 минут.

2. В муку добавьте разрыхлитель и просейте эту смесь.

3. Яйца взбейте с сахаром с помощью миксера до образования пышной пены. Сливочное масло растопите на водяной бане.

4. Соедините все подготовленные ингредиенты и замесите тесто для манника. По консистенции оно должно напоминать сметану средней жирности. Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом и выложите в нее тесто.

5. Установите режим «Выпечка» на 60 минут. После звукового сигнала, откройте крышку и проверьте готовность пирога деревянной шпажкой. Если манник готов, извлеките его из чаши и немного остудите перед тем, как подать на стол.

Приятного аппетита!

Нежный и воздушный манник с яблоками в духовке

В осенний период пироги с яблоками особенно популярны. Если выбирать между манником с яблоками и шарлоткой, то первый вариант будет более бюджетным и быстрым, однако не менее вкусным. Выбирать вам.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Кефир – 1 ст.

Сахар – 1 ст.

Мука пшеничная высшего сорта – 1 ст.

Крупа манная – 1 ст.

Яйца куриные – 2 шт.

Яблоки – 2 шт.

Масло сливочное – 80 гр.

Корица – 5-10 гр.

Сода пищевая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Кефир заранее достаньте из холодильника, чтобы он прогрелся до комнатной температуры. Смешайте в миске кефир и манку, оставьте на полчаса при комнатной температуре.

2. Затем добавьте яйца и сахар, перемешайте.

3. Далее просейте в миску с тестом муку и всыпьте соду, перемешайте.

4. Сливочное масло растопите на водяной бане, немного остудите и добавьте в тесто.

5. Яблоки помойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину с семечками. Нарежьте яблоки небольшими кубиками. Добавьте в тесто яблоки и корицу.

6. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите в нее готовое тесто. Духовку прогрейте до 180 градусов.

7. Готовьте манник с яблоками 50-60 минут, время зависит от мощности вашей духовки. Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой. Готовый пирог остудите, извлеките из формы и подавайте к чаю.

Приятного аппетита!

Классический рецепт приготовления манника с творогом

Вкусная выпечка с творогом очень часто присутствует на наших столах. Такие манники получаются рыхлыми и сочными. Сам по себе пирог получается очень вкусным, но его всегда можно дополнить медом, вареньем или сметаной.

Время готовки: 100 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Творог – 300-350 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Сахар – 1 ст.

Сахар ванильный – 2 ч.л.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Крупа манная – 1 ст.

Кефир – 150 мл.

Процесс приготовления:

1. Манную крупу залейте кефиром, перемешайте и оставьте на 20-30 минут.

2. В отдельной емкости смешайте творог, яйца, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар, можно воспользоваться блендером.

3. Затем смешайте манную и творожную массу. Тесто должно быть однородным, без комочков.

4. Форму для выпечки смажьте маслом и просыпьте манной крупой. Подготовленное тесто выложите в форму.

5. Запекайте манник в духовке при 180 градусах 40-50 минут. Остудите пирог при открытой дверце духовки, так он не опадет и останется пышным.

Приятного аппетита!

Простой и очень вкусный рецепт манника с добавлением муки

Главным ингредиентом данного пирога является манная крупа. Но иногда в него добавляют муку, это более привычно для выпечки. Манники с манной крупой и мукой получаются пышными и нежными.

Время готовки: 100 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Крупа манная – 1 ст.

Мука пшеничная – 90-110 гр.

Кефир – 1 ст.

Яйца куриные – 3 шт.

Сахар – 1 ст.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус столовый – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для смазывания формы.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром, затем влейте кефир.

2. Далее всыпьте манную крупу, перемешайте и оставьте массу для набухания на 30 минут.

3. Соду погасите уксусом и добавьте в набухшую манку, туда же всыпьте муку, перемешайте до однородности. У вас получится легкое и воздушное тесто.

4. Духовку разогрейте до 190 градусов. Форму для запекания смажьте маслом, выложите в нее тесто.

5. Выпекайте манник 30-40 минут, проверяйте готовность деревянной шпажкой. Готовый манник остудите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.

Приятного аппетита!

Простой и быстрый рецепт приготовления манника на воде

Манник на воде – это вкусно и полезно. Такой простой пирог под силу приготовить всем, он получается мягким, слегка влажным и очень легким.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Крупа манная – 180 гр.

Вода – 250 мл.

Сахар – 200 гр.

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – 100 мл.

Мука пшеничная – 130 гр.

Разрыхлитель для теста – 10 гр.

Сахар ванильный – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

1. В миску всыпьте сахар и манную крупу, перемешайте и залейте сухие ингредиенты горячей, но не кипящей, водой. Оставьте полученную массу на 20-30 минут, за это время сахар растворится, а манка набухнет.

2. Далее добавьте яйца и еще раз хорошо перемешайте.

3. Затем влейте растительное масло и перемешайте тесто до однородности.

4. В отдельной миске смешайте муку, ванильный сахар, разрыхлитель и добавьте эти ингредиенты в тесто. Хорошо перемешайте.

5. Форму для запекания смажьте растительным маслом и просыпьте манной крупой. В форму выложите тесто. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-50 минут.

6. Пирог остудите в форме. Перед подачей полейте манник глазурью или вареньем.

Приятного аппетита!

Классический рецепт шоколадного манника с какао

Какао добавит вашему маннику превосходный шоколадный аромат и сделает его вкус бархатистым. Еще горячим посыпьте его сахарной пудрой или смажьте любимым джемом – у вас получится просто восхитительный десерт.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 10.

Ингредиенты:

Кефир – 500 мл.

Крупа манная – 2 ст.

Какао – 3 ст.л.

Сахар – 1 ст.

Яйца куриные – 2 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Сахар ванильный – 2 пакетика.

Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.

Пудра сахарная – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Все сухие ингредиенты: манку, сахар, какао, ванильный сахар и разрыхлитель, пересыпьте в отдельную емкость, перемешайте.

2. Далее смешайте сухие ингредиенты с кефиром, хорошо перемешайте, чтобы не осталось комков.

3. Яйца взбейте в отдельной миске, затем добавьте взбитую массу в тесто, перемешайте.

4. В конце добавьте в тесто растительное масло, перемешайте. Форму для выпечки также смажьте растительным маслом и выложите в нее тесто.

5. Духовку разогрейте до 200 градусов, запекайте манник 35-50 минут. Проверяйте готовность выпечки деревянной шпажкой. Горячий манник посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!