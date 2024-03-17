Манник классический

Классический манник — это блюдо, которое готовится на основе манной крупы и кисло-молочных продуктов. Это самый бюджетный вид выпечки, которую можно быстро приготовить к приходу гостей по любому из 10 рецептов, которые подобраны в этой статье.
Классический рецепт манника на кефире в духовке
Выпечка – не такая сложная задача, как это может показаться на первый взгляд. Манная крупа в сочетании с кисло-молочными продуктами прекрасно заменяет пшеничную муку в выпечке. Получаются такие пироги вкусными и пышными.
Ингредиенты –+6 порц.
- Манная крупа 2 ст.
- Кефир 1.5 ст.
- Масло сливочное 20 гр.
- Сахар-песок 100 гр.
- Соль по вкусу
- Яйцо куриное 2 шт.
- Разрыхлитель 10 гр.
Шаги 40 мин.
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Чтобы приготовить манник по классическому рецепту влейте в миску кефир комнатной температуры и добавьте к нему манную крупу. Перемешайте и оставьте на полчаса, чтобы манка набухла.
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В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы. Взбитую яичную массу добавьте к кефиру и манке, перемешайте.
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Добавьте в тесто разрыхлитель и соль, перемешайте и оставьте тесто еще на 15 минут настояться. В это время подготовьте форму для выпечки, смажьте ее сливочным маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов. В форму выложите тесто и разровняйте его.
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Выпекайте манник в духовке 40 минут. Готовый пирог слегка остудите, выложите на блюдо и собирайте семью за чаем.
Приятного аппетита!
Как приготовить пышный и воздушный манник на молоке?
Легкая и нежный выпечка для тех, кто не любит долго возиться с тестом. Процесс очень прост: смешали ингредиенты, выложили тесто в форму и поставили в духовку. Через несколько минут у вас на столе будет румяный воздушный пирог.
Время готовки: 90 мин.
Время приготовления: 20 мин.
Порций: 6.
Ингредиенты:
- Яйца куриные – 3 шт.
- Молоко – 1 ст.
- Крупа манная – 1 ст.
- Сахар – 1 ст.
- Мука – 1 ст.
- Масло растительное – 20 мл.
- Масло сливочное – 20 гр.
- Сахар ванильный – 1 пакетик.
- Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
1. Яйца взбейте с сахаром. Затем добавьте во взбитую массу растительное масло и ванильный сахар.
2. Молоко подогрейте до 33-36 градусов, далее добавьте сливочное масло и перемешайте эти ингредиенты. Смешайте молочную и яичную массу.
3. Всыпьте в миску манку и перемешайте массу до однородного состояния. Дайте тесту постоять 20-30 минут.
4. Муку смешайте с разрыхлителем для теста и просейте эту смесь прямо в миску с тестом, перемешайте.
5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите в нее тесто. Духовку разогрейте до 180 градусов.
6. Поставьте форму в духовку, запекайте манник 40-50 минут. Готовый пирог остудите и затем подавайте на стол.
Приятного аппетита!
Классический рецепт приготовления манника на сметане
Разнообразить свое сладкое меню можно классическим манником на сметане. Его можно подавать к чаю или использовать в качестве основы для торта.
Время готовки: 100 мин.
Время приготовления: 30 мин.
Порций: 4-6.
Ингредиенты:
- Манка – 200 гр.
- Сметана – 250 мл.
- Сахар – 150-200 гр.
- Яйца куриные – 3 шт.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Сода пищевая – 0,5 ч.л.
- Мука пшеничная высшего сорта – 1,5 ст.
Процесс приготовления:
1. Манку смешайте со сметаной и оставьте на 20-30 минут, чтобы крупа набухла.
2. Отдельно в другой емкости взбейте миксером яйца с сахаром. Взбивайте до тех пор, пока сахар полностью не растворится.
3. Сливочное масло растопите в микроволновой печи или на водяной бане. Добавьте остывшее масло ко взбитым яйцам, перемешайте. Затем добавьте в миску набухшую манку.
4. Далее в тесто добавьте соду и просеянную муку. Тесто еще раз хорошо перемешайте.
5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и просыпьте манкой. В форму выложите тесто и разровняйте его.
6. Выпекайте манник при 200 градусах в течение 40-50 минут. Перед тем, как подать пирог на стол, посыпьте его сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Рассыпчатый манник, приготовленный без добавления муки
Быстрый рецепт манника с отличным вкусным результатом. Его можно приготовить утром на завтрак или приятно провести вечер за чаем с пышным пирогом в приятной компании.
Время готовки: 100 мин.
Время приготовления: 40 мин.
Порций: 8.
Ингредиенты:
- Крупа манная – 200 гр.
- Кефир – 500 мл.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Масло сливочное – для смазывания формы.
- Сахар – 100 гр.
- Разрыхлитель для теста – 10 гр.
- Лимон – 1 шт.
- Соль – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
1. Манку смешайте с кефиром комнатной температуры и оставьте на полчаса, за это время крупа набухнет.
2. В набухшую манку добавьте сахар, соль и разрыхлитель, хорошо перемешайте.
3. Яйца взбейте венчиком до однородной массы в отдельной посуде. Добавьте яичную массу в тесто и перемешайте.
4. Лимон помойте горячей водой, цедру натрите на мелкую терку и выдавите из него сок. Добавьте цедру и лимонный сок в тесто, перемешайте.
5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите в нее тесто. Запекайте манник в духовке при 180 градусах 40-50 минут. Остудите пирог в форме, подавайте на стол с вареньем, сметаной или сгущенным молоком.
Приятного аппетита!
Пышный и рассыпчатый манник в мультиварке
Продукты для приготовления манника найдутся у любой хозяйки. А если на кухне есть еще и мультиварка, то успех вам точно гарантирован. Манник – универсальный пирог, в который можно добавить по вкусу сухофрукты, ягоды, кокосовую стружку или, например, орехи.
Время готовки: 100 мин.
Время приготовления: 25 мин.
Порций: 6.
Ингредиенты:
- Кефир 3,2 % – 1 ст.
- Крупа манная – 1 ст.
- Яйца куриные – 3 шт.
- Ванилин – 1 щепотка.
- Сахар – 1 ст.
- Мука пшеничная – 1 ст.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Разрыхлитель для теста – 1,5 ч.л.
Процесс приготовления:
1. Манку залейте кефиром комнатной температуры, смесь оставьте на 30 минут.
2. В муку добавьте разрыхлитель и просейте эту смесь.
3. Яйца взбейте с сахаром с помощью миксера до образования пышной пены. Сливочное масло растопите на водяной бане.
4. Соедините все подготовленные ингредиенты и замесите тесто для манника. По консистенции оно должно напоминать сметану средней жирности. Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом и выложите в нее тесто.
5. Установите режим «Выпечка» на 60 минут. После звукового сигнала, откройте крышку и проверьте готовность пирога деревянной шпажкой. Если манник готов, извлеките его из чаши и немного остудите перед тем, как подать на стол.
Приятного аппетита!
Нежный и воздушный манник с яблоками в духовке
В осенний период пироги с яблоками особенно популярны. Если выбирать между манником с яблоками и шарлоткой, то первый вариант будет более бюджетным и быстрым, однако не менее вкусным. Выбирать вам.
Время готовки: 120 мин.
Время приготовления: 30 мин.
Порций: 6.
Ингредиенты:
- Кефир – 1 ст.
- Сахар – 1 ст.
- Мука пшеничная высшего сорта – 1 ст.
- Крупа манная – 1 ст.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Яблоки – 2 шт.
- Масло сливочное – 80 гр.
- Корица – 5-10 гр.
- Сода пищевая – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
1. Кефир заранее достаньте из холодильника, чтобы он прогрелся до комнатной температуры. Смешайте в миске кефир и манку, оставьте на полчаса при комнатной температуре.
2. Затем добавьте яйца и сахар, перемешайте.
3. Далее просейте в миску с тестом муку и всыпьте соду, перемешайте.
4. Сливочное масло растопите на водяной бане, немного остудите и добавьте в тесто.
5. Яблоки помойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину с семечками. Нарежьте яблоки небольшими кубиками. Добавьте в тесто яблоки и корицу.
6. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите в нее готовое тесто. Духовку прогрейте до 180 градусов.
7. Готовьте манник с яблоками 50-60 минут, время зависит от мощности вашей духовки. Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой. Готовый пирог остудите, извлеките из формы и подавайте к чаю.
Приятного аппетита!
Классический рецепт приготовления манника с творогом
Вкусная выпечка с творогом очень часто присутствует на наших столах. Такие манники получаются рыхлыми и сочными. Сам по себе пирог получается очень вкусным, но его всегда можно дополнить медом, вареньем или сметаной.
Время готовки: 100 мин.
Время приготовления: 30 мин.
Порций: 6.
Ингредиенты:
- Творог – 300-350 гр.
- Яйца куриные – 3 шт.
- Сахар – 1 ст.
- Сахар ванильный – 2 ч.л.
- Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
- Крупа манная – 1 ст.
- Кефир – 150 мл.
Процесс приготовления:
1. Манную крупу залейте кефиром, перемешайте и оставьте на 20-30 минут.
2. В отдельной емкости смешайте творог, яйца, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар, можно воспользоваться блендером.
3. Затем смешайте манную и творожную массу. Тесто должно быть однородным, без комочков.
4. Форму для выпечки смажьте маслом и просыпьте манной крупой. Подготовленное тесто выложите в форму.
5. Запекайте манник в духовке при 180 градусах 40-50 минут. Остудите пирог при открытой дверце духовки, так он не опадет и останется пышным.
Приятного аппетита!
Простой и очень вкусный рецепт манника с добавлением муки
Главным ингредиентом данного пирога является манная крупа. Но иногда в него добавляют муку, это более привычно для выпечки. Манники с манной крупой и мукой получаются пышными и нежными.
Время готовки: 100 мин.
Время приготовления: 30 мин.
Порций: 8.
Ингредиенты:
- Крупа манная – 1 ст.
- Мука пшеничная – 90-110 гр.
- Кефир – 1 ст.
- Яйца куриные – 3 шт.
- Сахар – 1 ст.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Уксус столовый – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – для смазывания формы.
- Пудра сахарная – для украшения.
Процесс приготовления:
1. Яйца взбейте с сахаром, затем влейте кефир.
2. Далее всыпьте манную крупу, перемешайте и оставьте массу для набухания на 30 минут.
3. Соду погасите уксусом и добавьте в набухшую манку, туда же всыпьте муку, перемешайте до однородности. У вас получится легкое и воздушное тесто.
4. Духовку разогрейте до 190 градусов. Форму для запекания смажьте маслом, выложите в нее тесто.
5. Выпекайте манник 30-40 минут, проверяйте готовность деревянной шпажкой. Готовый манник остудите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.
Приятного аппетита!
Простой и быстрый рецепт приготовления манника на воде
Манник на воде – это вкусно и полезно. Такой простой пирог под силу приготовить всем, он получается мягким, слегка влажным и очень легким.
Время готовки: 90 мин.
Время приготовления: 20 мин.
Порций: 6.
Ингредиенты:
- Крупа манная – 180 гр.
- Вода – 250 мл.
- Сахар – 200 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Масло растительное – 100 мл.
- Мука пшеничная – 130 гр.
- Разрыхлитель для теста – 10 гр.
- Сахар ванильный – 2 ч.л.
Процесс приготовления:
1. В миску всыпьте сахар и манную крупу, перемешайте и залейте сухие ингредиенты горячей, но не кипящей, водой. Оставьте полученную массу на 20-30 минут, за это время сахар растворится, а манка набухнет.
2. Далее добавьте яйца и еще раз хорошо перемешайте.
3. Затем влейте растительное масло и перемешайте тесто до однородности.
4. В отдельной миске смешайте муку, ванильный сахар, разрыхлитель и добавьте эти ингредиенты в тесто. Хорошо перемешайте.
5. Форму для запекания смажьте растительным маслом и просыпьте манной крупой. В форму выложите тесто. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-50 минут.
6. Пирог остудите в форме. Перед подачей полейте манник глазурью или вареньем.
Приятного аппетита!
Классический рецепт шоколадного манника с какао
Какао добавит вашему маннику превосходный шоколадный аромат и сделает его вкус бархатистым. Еще горячим посыпьте его сахарной пудрой или смажьте любимым джемом – у вас получится просто восхитительный десерт.
Время готовки: 80 мин.
Время приготовления: 20 мин.
Порций: 10.
Ингредиенты:
- Кефир – 500 мл.
- Крупа манная – 2 ст.
- Какао – 3 ст.л.
- Сахар – 1 ст.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Сахар ванильный – 2 пакетика.
- Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.
- Пудра сахарная – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
1. Все сухие ингредиенты: манку, сахар, какао, ванильный сахар и разрыхлитель, пересыпьте в отдельную емкость, перемешайте.
2. Далее смешайте сухие ингредиенты с кефиром, хорошо перемешайте, чтобы не осталось комков.
3. Яйца взбейте в отдельной миске, затем добавьте взбитую массу в тесто, перемешайте.
4. В конце добавьте в тесто растительное масло, перемешайте. Форму для выпечки также смажьте растительным маслом и выложите в нее тесто.
5. Духовку разогрейте до 200 градусов, запекайте манник 35-50 минут. Проверяйте готовность выпечки деревянной шпажкой. Горячий манник посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!