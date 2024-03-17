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Минус 3 лишних кг: рецепт диетического салата «3 капусты»

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Минус 3 лишних кг: рецепт диетического салата «3 капусты»

Салат способствует сжиганию лишних калорий, благодаря чему очень популярен у тех, кто на диете.

Весна – время, когда многие начинают очень активно худеть, чтобы, сняв пальто и пуховики, выглядеть стройнее и красивее. Неудивительно, что особое внимание начинают уделять правильному питанию и блюдам, способствующим сжиганию лишних калорий. Салат «Три капусты» от кулинарного блогера Кристин Азизян – один из таких рецептов. Готовится он быстро и просто и гарантирует потерю минимум трех килограммов, уверяет автор.

Салат «3 капусты»

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста – 200-300 гр;
  • пекинская капуста – 200-300 гр;
  • цветная капуста – 200 гр;
  • шпинат – 80-100 гр;
  • зелень (укроп, петрушка);
  • нежирная сметана или натуральный йогурт – 2-3 ст. л;
  • горчица – 1 ч. л;
  • лимонный сок – 2-3 ст. л;
  • черный молотый перец по вкусу;
  • кедровые орешки по желанию.

Способ приготовления:

Все ингредиенты нашинковать и смешать. Сметану (или йогурт) смешать с горчицей, заправить ею салат, добавить соль, перец и орешки и можно сразу же подавать к столу.

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