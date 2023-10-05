Постный десерт из бананов и какао

Я так люблю этот постный десерт, что, кажется, подсадила на него уже всех своих знакомых. Кто-то готовит его по оригинальной рецептуре, а кто-то добавляет разного рода начинки по типу любимых орехов, кокосовой стружки или сухофруктов. Самое интересное здесь то, что чем более перезревшие у вас бананы, тем слаще выйдет сам десерт.

Скажу больше, я даже специально покупаю такие бананы по уценке, чтобы вечером, придя домой, приготовить любимую шоколадно-банановую сладость без сахара. Интересное наблюдение: если за столом не сказать, то никто даже не догадается, из чего сделан этот вкуснейший десерт. В общем, 5 минут работы, 2 часа на застывание — и у вас на столе полезная и нежная вкусность не за все деньги мира. Попробуем?

Постный десерт из банана и какао: кому понравится

Уникальность этого десерта в том, что он придется по вкусу как взрослым, так и детям. Никаких дорогих продуктов: всё просто и доступно. Десерт постный и низкокалорийный, а значит, никто не почувствует себя обделенным во время застолий. Также он подходит диабетикам и тем, кто придерживается правильного питания.

Ингредиенты

Банан3 шт. Какао-порошок3 ч. л.

Приготовление

Бананы очистите от кожуры, нарежьте кусочками и поместите в чашу блендера. Измельчите фрукт в однородное пюре. Добавьте через ситечко какао-порошок. По желанию можно положить щепотку мускатного ореха и треть ч. л. корицы. Еще раз ненадолго включите блендер, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Получится густая масса шоколадного цвета. Подготовьте небольшую формочку: застелите дно и бортики пергаментной бумагой. Наполните ее шоколадной смесью, разровняйте лопаткой и слегка уплотните. Поместите десерт в морозилку на 3–4 часа (можно заморозить надолго, а в нужный момент достать). Затем достаньте форму из холодильника, переверните на тарелку и уберите пергамент. Нарежьте десерт кубиками и угощайтесь.

Готовится этот шоколадно-банановый десерт максимально просто, пробуйте — может быть, и вам понравится. Он легкий, освежающий, необычный и полезный, в отличие от любых других магазинных сладостей! Также обратите внимание на следующий рецепт — как приготовить вкусную творожную запеканку без сахара.