Рецепт: Отрывной пирог с яблоками к чаю — вкусная выпечка

Ингредиенты:

яблоки — 400 гр;

мука — 600 гр;

молоко — 350 мл;

соль — 0,5 ч.л.;

яйца куриные — 2 шт;

масло сливочное — в тесто — 50 гр, в начинку — 30 гр;

дрожжи — 1,5 ч.л.;

сахар — в тесто — 3 ст.л., в начинку — 2 ст.л.

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня я поделюсь с вами рецептом вкусного сдобного пирога с яблоками. Очень мягкий вкусный пирог прекрасно украсит ваше чаепитие. К тому же он и внешне симпатичный. Попробуйте приготовить, думаю, вам он понравится! Люблю такую выпечку на полдник и на завтраки, на него всегда есть аппетит!

Давайте, начнем готовить вместе, но для начала немного поясню ингредиенты.

Разберемся с тестом. Оно у меня сдобное, и по объему не маленькое. Пирог получится более пышным, когда возьмем молока чуть побольше. Молока у меня было 350 мл, это у меня один большой стакан. Можно и делать напополам с водой, но мы, чтобы молока много не оставалось и оно не портилось, обычно всегда готовим на чистом молоке. Также нужны будут дрожжи — 1,5 чайные ложки. Сахара 3 столовые ложки. Одно куриное яйцо. Сливочное масло — четверть пачки, то есть 50 гр. Немного соли — 0,5 чайной ложки. И конечно, мука. Ее у меня ушло около 600 гр. Муки может уйти либо чуть меньше, либо чуть больше. Все зависит от качества муки. Ориентироваться надо на плотность теста. Лучше, чтобы тесто немного липло к рукам, чем перебить его мукой. Так оно получится очень мягким и в готовом виде, и будет так намного вкуснее.

Ну а начинка из яблок. Если в граммах, то их у меня было 400 гр. Это примерно 2 больших яблока. Я их томила на сковороде, в растопленном сливочном масле с сахаром. Для начинки я использовала 30 гр сливочного масла и 2 столовые ложки сахара.

И последнее, пункт, который я часто называю «А также». Это 1 яйцо, которым я смазываю пирог перед выпеканием.

Вот, это были наши ингредиенты. Теперь, давайте начнем готовить. Для начала нужно согреть молоко, чтобы оно было теплым, но не кипело. Вливаем теплое молоко в чашку, где будем месить тесто. Всыпаем туда же 1 столовую ложку сахара и 1,5 чайные ложки дрожжей. Все хорошо перемешаем. И оставим на 5-10 минут. В итоге должна появится «шапочка», которая будет признаком того, что дрожжи у нас хорошие и тесто они поднимут.

Если вы заметили, по рецепту в тесто нужно было положить 3 столовые ложки. Вот 2 столовые ложки мы сейчас и досыплем. Также добавим 1 куриное яйцо, 50 гр растопленного сливочного масла и 0,5 чайной ложки соли. Все опять хорошо перемешаем.

Теперь всыпаем муку. Смотрим на плотность теста. Желательно всыпать постепенно. Сначала по стакану, а как уже станет более густое, то уже понемногу. Важно не перебить тесто. Я люблю во все выпечки ставить муки поменьше, такое тесто мне нравится намного больше. Сильно липкое, я, конечно, не делаю, так как лепить пирог будет неудобно. Но если выпечка у меня незамысловатая, то и тесто делаю более липкое. Удобно смазывать дно чашки и руки растительным маслом. Это намного облегчает замес теста. Если есть кулинарные перчатки — то просто отлично, с ними работать еще легче, плюс и их можно растительным маслом смазать. И так, замешиваем наше тесто. Я обычно замешиваю его около 5-7 минут. Затем округляю, закрываю плотно чашку и оставляю в тепле на 1-1,5 часа. Оно у нас должно подняться, то есть увеличиться в объеме.

Пока тесто поднимается, подготовим яблочную начинку. 400 гр яблок нарезаем кубиком.

Затем поставила сковороду на газ, положила кусочек сливочного масла (около 30 гр). Растопила его и затем в него всыпала 2 столовые ложки сахара.

Сразу переложила в сковороду нарезанные яблоки. И томила до полного выпаривания сока. На это уходит примерно 10 минут.

Когда сока уже не видно, перекладываем их на тарелку и даем остыть. Пока можно немного отдохнуть или же сделать что-то из домашних дел.

Когда наше тесто простояло час или полтора, возвращаемся к готовке.

Открываем крышку чашки, в которой стояло тесто, и видим, что тесто хорошо поднялось.

Наш пирог будет состоять из 8 булочек. Поэтому тесто поделим на 8 частей. Доску желательно присыпать мукой, а руки окунуть в нее, так как тесто мы делали помягче, немного липким. Затем делим его на 8 кусочков, на максимально одинаковые. Удобней всего действовать следующим образом: поделить все тесто пополам, затем каждую часть пополам, получится 4 кусочков. Теперь каждый пополам — итого 8 кусочков. Зато так на глаз легче делить, чтобы были более одинаковыми шарики. Но можно, конечно, и весами мерить. Их у меня пока нет. Затем каждый кусочек скатываем в шарик. Так будет удобней раскатывать их.

Теперь накрываем наши шарики легким полотенцем или пакетом, и начинаем лепить булочки. Раскатываем шарик в круг.

Делаем надрезы, как показано на фото. Края до конца не прорезаем. И когда дошли до середины, дальше их не делаем, а оставляем остальную часть целой.

Теперь складываем пополам наш круг. Можно защипнуть немного края.

В центр полукруга ставим яблочную начинку. 1/8 часть начинки.

Теперь закрываем начинкой то одним концом полукруга.

То вторым. В конце можно опять защипнуть край.

Когда перевернем, увидим вот такую булочку.

Точно таким же образом лепим оставшиеся 7 булочек. Ставим их близко друг к дружке в форму, в которой будем печь пирог. Оставляем пирог немного еще подняться на 15 минут.

А затем смажем яйцом. Лучше белок немного вылить, оставить его немного, а затем перемешать с желтком. Затем смазать им пирог. Если смазывать целым яйцом, то выпечка получится более бледной, чем если вылить немного белка.

Будем печь около 25-30 минут при 180 градусах до румяности.

Такой вот вкусный, ароматный, мягкий пирог получился! Еще и с начинкой, с ней всегда лучше! Всем приятного аппетита! Спасибо за внимание! Надеюсь, этот рецепт окажется для вас полезным! Здоровья, счастья, мира вам и вашим близким! До новых кулинарных рецептов!

Время приготовления: 2 ч. 20 мин.