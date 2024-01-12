Готовлю с Советских времен. Салат «Киевский» — гости всегда съедают его самым первым

Киевский салат является одним из известных салатов советского времени. Его часто можно было увидеть на курортах в разных гостиницах. Это легкое блюдо, которое даже можно считать витаминным. В Киевском салате много разных овощей, а также орехов, что задает оздоровительный тон яству.

Использовался Киевский салат как блюдо перед основной трапезой. Им можно было перекусить перед променадом по набережной. Позднее про салат стали забывать, уступая новым изыскам из Европы.

Стоит попробовать сделать салат Киевский для дома.

Ингредиенты для Киевского салата:

морковь — шт.;

чеснок — 2 зубчика;

вареное яйцо — шт.;

сыр — 30 г;

яблоко — ½ шт.;

майонез — 1,5 ст.л.;

грецкие орехи — 30 г.

Приготовление Киевского салата:

Натираем на маленьких резцах терки очищенную морковь и яйцо. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем к яйцу и моркови.

Натираем мелко сыр, выкладываем в салат. Яблоко очищаем от семенной коробочки и кожуры. Натираем на крупной терке яблоко, добавляем в салат.

Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

Измельчаем орехи, посыпаем салат.

Для большой компании ингредиенты стоит увеличить вдвое.

Получается простой салат Киевский. Это хороший вариант закуски для праздничного стола.