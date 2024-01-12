Арахисовый торт «Коровка» с кремом

Домашний арахисовый торт «Коровка» — идеальный десерт ко дню рождения или по случаю любого другого праздника. Выглядит он просто роскошно и имеет невероятный вкус. Гости точно будут удивлены, когда узнают, что это не покупной торт. Ведь не в каждой кондитерской можно приобрести настолько впечатляющий десерт.

Состоит этот торт из арахисовых коржей и изумительного сметанного крема. Для приготовления теста вам следует подсушить орешки. Используйте для этой цели сковороду или же духовку, выложив орехи в один слой на противень.

Как правильно приготовить арахисовый торт «Коровка»

Во время раскатывания теста советуем присыпать его небольшим количеством пшеничной муки. Тогда оно не будет прилипать к скалке. Благодаря этому вы достаточно быстро и без каких-либо трудностей сможете раскатать тесто в тонкий пласт.

Ингредиенты

Яйцо1 шт. Пшеничная мука250 г Соль1 щеп. Разрыхлитель7 г Сахар80 г Сливочное масло150 г Арахис130 г Сметана400 г Сгущенное молоко вареное380 г

Приготовление

Подсушиваем арахис, очищенный от скорлупы, на сковороде без добавления подсолнечного масла. Выкладываем его в чашу блендера. Измельчаем орехи до состояния мелкой крошки.В глубокую емкость выкладываем размягченное сливочное масло. Взбиваем его миксером. Добавляем сахар. Взбиваем до светлой однородной массы.В сливочную смесь вбиваем крупное яйцо комнатной температуры. Снова всё перемешиваем до полностью однородной консистенции. В отдельную емкость просеиваем пшеничную муку. Всыпаем к ней разрыхлитель для теста и соль. Хорошенько всё перемешиваем.Добавляем арахисовую крошку в масляную массу. Взбиваем миксером до однородности. Постепенно всыпаем сухие ингредиенты. Замешиваем однородное эластичное тесто. Собираем его в комок. Заворачиваем тесто в пищевую пленку. Убираем на 20 минут в холодильник.Формируем из теста крупную колбаску. Разделяем ее на 9 одинаковых частей, каждую из которых скатываем в шарик. Выкладываем первую заготовку на пергамент. Раскатываем ее в тонкий пласт. Вырезаем из него круг диаметром 20 см, используя кулинарное кольцо. Помещаем пергамент с тестом на противень. Прокалываем заготовку вилкой в нескольких местах. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 7–8 минут. Обрезки теста, которые пропеклись, измельчаем до состояния крошки. Проделываем те же действия с остальными кусочками теста.Готовим крем. В глубокой миске соединяем сметану жирностью 25 % с вареным сгущенным молоком. Взбиваем всё миксером до однородной смеси.Выкладываем остывший корж на блюдо. Помещаем его в кулинарное кольцо. Промазываем тесто сметанным кремом, равномерно распределяя. Сверху выкладываем второй корж. Смазываем его кремом. Чередуем таким образом слои.Накрываем торт пищевой пленкой. Отправляем его на ночь в холодильник. Затем убираем кулинарное кольцо. Покрываем бока торта оставшимся сметанным кремом. Далее украшаем верх десерта вареной сгущенкой, используя кондитерский мешок. Бока торта декорируем мелкой крошкой из обрезков теста.

Вы можете создать очень красивый узор на верхушке арахисового торта. Для этого наполните кондитерский мешок вареным сгущенным молоком. С его помощью сделайте тонкие линии на поверхности десерта. Затем возьмите зубочистку. Прорисуйте ею полоски в одну и в другую сторону, делая оригинальный и очень симпатичный рисунок.