Готовлю вместо пирожков на завтрак или перекус. Муж берет на работу, дети в школу: быстрые оладушки

Оладьи — это довольно древнее блюдо, которое чаще всего ассоциируется с восточными славянами. Дело в том, что оладьи являются предками блинов. Первые блины тоже были маленькие и толстые, больше походили на оладьи. Позднее, когда посуда для приготовления пищи модернизировалась, блины стали тонкими и ажурными.

Однако, при этом оладьи тоже остались в быту у славян. Это блюдо напоминало о прошлых традициях, взятых из язычества. К тому же, когда было мало муки, оладьи готовить становилось выгоднее, чем блины.

Расскажем, как можно приготовить оладьи с овощной начинкой.

Ингредиенты для овощных оладий:

Растительное масло — 3 ст.л.;

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Капуста — 350 г;

Соль — ч.л.;

Сахар — 1/3 ч.л.;

Кефир — 350 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Мука — 250 г;

Сода — ½ ч.л.;

Зеленый лук — 20 г.

Приготовление овощных оладий:

Нарезаем мелко лук, натираем на крупной терке морковь. Шинкуем мелко и тонко капусту. Выкладываем лук в сковороду с растительным маслом, слегка обжариваем до прозрачности.

Добавляем к луку морковь и капусту, высыпаем половину ложки соли и сахар, тушим 10 минут на среднем огне. Пока начинка остываем, в кефир разбиваем яйцо, высыпаем соль и перемешиваем.

Просеиваем в кефир муку и соду, замешиваем густое тесто. Шинкуем мелко зеленый лук, добавляем его в тесто вместе с тушеной остывшей капустой, перемешиваем.

В сковороде на растительном масле обжариваем оладьи с обеих сторон до румяной корочки.

После того как оладьи будут перевернуты на вторую сторону, сковороду лучше накрыть крышкой.

Оладьи можно положить на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло.

Получаются вкусные овощные оладьи.