Готовлю за 5 минут, пока чайник закипает. Быстрые пирожки: без лишней возни с тестом

Для приготовления вкусных пирожков нужно учитывать много факторов, таких как тесто и начинка.

Убедитесь, что все ингредиенты, необходимые для приготовления, находятся под рукой. Следуйте инструкциям по приготовлению теста и начинки. Если вы используете дрожжевое тесто, дайте ему подняться в тёплом месте.

Используйте свежие и качественные ингредиенты.

Эти общие правила помогут вам приготовить вкусные и аппетитные пирожки. Однако, важно помнить, что каждый рецепт может иметь свои особенности и нюансы, которые следует учитывать при готовке.

Приготовим моментальные пирожки без замеса теста, на сковороде.

Ингредиенты:

яйца — 6 шт.;

лук зеленый — пучок;

соль — щепотка;

майонез — 1 ст.л.;

лаваш — 2 листа.

Приготовление пирожков:

Шинкуем мелко зеленый лук, нарезаем вареные яйца. Смешиваем лук с яйцом, солим и заправляем майонезом.

Вырезаем круги из лаваша, используем как трафарет плоскую тарелку. Окунаем каждую круглую лепешку в воду на пару секунд.

Выкладываем начинку на слегка влажные лепешки, запечатываем ее внутри.

В сковороде на растительном масле обжариваем пирожки с обеих сторон до золотистого цвета.

Получаются очень быстрые пирожки. Их секрет в том, что не требуется замешивать тесто.