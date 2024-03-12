Рецепт: Сырники в духовке — с кремом

Ингредиенты:

творог 5% — 800 грамм;

яйца куриные — 1 или 2;

сахар — 100 грамм;

крупа манная — 150 грамм;

ваниль — по вкусу;

сметана — 4 столовые ложки;

молоко сгущенное — 2 столовые ложки;

шоколад темный — 20 грамм

Способ приготовления: Всем привет!

Наша семья любит творог, и выпечку из творога. Но вот взрослые едят и просто творог со сметаной, а дети в сыром виде творог не едят!

Поэтому часто готовлю выпечку с творогом, творожный кекс, пончики творожные, вафли творожные и сырники из творога один из любимых видов завтрака!)

Сырники из творога, я сразу готовлю большую порцию, сырники вкусны и в горячем и в холодном виде, и в разогретом тоже вкусны))

Мне не нравится жарить сырники на сковороде в масле, это и неполезно и калорийно, ещё и муторно. Жарить то приходится не одну сковородку и это неудобно! Я нашла решение! Я теперь всегда делаю сырники в духовке, причем они даже вкуснее чем сырники на сковороде…

Рецепт простой, готовится просто, получается вкусно!

В ёмкости соединяем творог 700-800 грамм (я обычно беру творог в пачках по 180-200 грамм — 4 пачки).

Добавляем 100 грамм сахара, щепотку ванилина, и 1_2 яйца. Количество яйц может разниться в зависимости от влажности творога, и размера самого яйца. Сначала рекомендую добавить одно яйцо.

Далее добавляем 150 грамм манки, добавляем и вымешиваем тесто. Я это делаю прямо руками, как тесто. .

Тесто для сырников нужно дать отдохнуть. Минут 20-30, манка за это время впитает лишнюю влагу.

Далее лепим сырники и формируем ладонями, смоченными водой.

Сырники выкладываем на противень застреленный пергаментом на небольшом расстоянии друг от друга.

Далее формируем углубление, формируем бортики, такое подобие ватрушки)

В отдельной ёмкости смешиваем 4 столовые ложки сметаны и 2 столовые ложки сгущённого молока, и добавляем в кадре ответите наш крем.

20 грамм шоколада натереть на тёрке и посыпать понемногу на каждый сырник.

Отправляем сырники в разогретую духовку на 30 минут при 190 градусах.

Ну вот и все! Наши сырники в духовке готовы!

Они получаются нереально нежными, сочными, не требуется добавки такие как сгущенка, джем и т. д. так как сырники уже содержат вкусный крем…

Попробуйте, это очень вкусно!

p.s.: для крема вместо сгущенки можно положить 2 столовые ложки сахара, а вместо шоколада ягоды, изюм, орехи или вообще ничего не добавлять:)

Если порция для Вас большая ( у меня получилось 18 сырников диаметром 6 см ) то смело можно уменьшить)

Видео:

Время приготовления: 10 мин.