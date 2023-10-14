Готовлю вместо «Шубы» на праздники. Простой по составу, но очень эффектный салат: съедается весь без остатка

Простые салаты всегда правили миром. Даже при первом появлении это блюдо не отличалось сложностью и оригинальностью. Римские и греческие салаты состояли лишь из зелени и лука. Позднее в салаты добавили оливки. Но, дальше этого новшества народы не продвинулись вплоть до Средневековья.

Расцвет кулинарного ремесла, и салатов в том числе, начался лишь в XVIII веке. Тогда повара стали добавлять в салаты новые продукты, которые стали первым шагом к долгим и интересным экспериментам.

Приготовим простой закусочный салат “Простушка” из минимума продуктов.

Ингредиенты для салата “Простушка”:

сельдь — шт.;

морковь — шт.;

яйца — 5 шт.;

картофель — 3 шт.;

сыр плавленый — шт.;

соль — ½ ч. л.;

майонез.

Приготовление салата “Простушка”:

Отвариваем до готовности морковь и картофель, варим вкрутую яйца. Очищаем сельдь от внутренностей, чешуи, готовы, плавников и хвоста. Убираем кости и хребет, а также черную пленку с филе.

Нарезаем сельдь маленьким кубиком. Очищаем яйца, делим на желтки и белки. Натираем на мелкой терке белки в миску к сельди.

Измельчаем на маленьких резцах терки морковь к сельди вместе с холодным плавленым сыром. Заправляем смесь майонезом и тщательно перемешиваем.

В форму со специальным кольцом натираем ½ часть очищенного отварного картофеля, солим. Смазываем майонезом картофельный слой, выкладываем массу из сельди и овощей.

Слой из рыбы накрываем второй частью измельченного картофеля, смазываем майонезом. Натираем на мелкой терке желтки, распределяем равномерно по поверхности.

Рекомендуем дать салату время для того, чтобы настояться. Так получается новый необычный салат с сельдью из простых продуктов.