Соление капусты на голубцы: как правильно это делать, чтобы была в меру кислая

Большинство людей обожает такое блюдо как голубцы. Но мороки с ними очень много.

Предлагаем приготовить специальную заготовку, которая позволит сократить время приготовления блюда. Скорее узнайте, какими вариантами можно засолить капусту на голубцы.

Засолка листьями

Ингредиенты:

Опубликовано: 15.10.2023 02:10

Содержание

Засолка листьями

Засоленные кочаны капусты

Белокочанная капуста;

Обычная вода — 1500 мл;

Соль — 60 граммов;

Листья хрена;

Семена горчицы;

Свежий чеснок;

Зонтики укропа.

Пошаговый рецепт:

Листья нужно распарить в кипятке и осторожно снять с кочана. После следует срезать утолщения и завернуть их рулетом по пять листьев. Готовые рулеты положите в заранее простерилизованную банку объемом 3000 мл. Добавьте специи. В воде растворите соль, вскипятите и залейте капусту. Подождите пока пузырьки воздуха выйдут из банки и закройте ее пластмассовой крышкой. Когда банка остынет, отправьте ее в погреб. Перед приготовлением голубцов достаньте листья и замочите на пару часов в чистой воде.

Засоленные кочаны капусты

Ингредиенты:

Белокочанная капуста — 50 кг;

Соль — 2500 граммов;

Яблоки или кукуруза;

Вода.

Пошаговый рецепт: