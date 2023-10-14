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Соление капусты на голубцы: как правильно это делать, чтобы была в меру кислая

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Соление капусты на голубцы: как правильно это делать, чтобы была в меру кислая

Большинство людей обожает такое блюдо как голубцы. Но мороки с ними очень много.

Предлагаем приготовить специальную заготовку, которая позволит сократить время приготовления блюда. Скорее узнайте, какими вариантами можно засолить капусту на голубцы.

Засолка листьями

Ингредиенты:

  • Опубликовано: 15.10.2023 02:10

    • Содержание

    • Засолка листьями
    • Засоленные кочаны капусты
    • Белокочанная капуста;
    • Обычная вода — 1500 мл;
    • Соль — 60 граммов;
    • Листья хрена;
    • Семена горчицы;
    • Свежий чеснок;
    • Зонтики укропа.

    Пошаговый рецепт:

    Соление капусты на голубцы: как правильно это делать, чтобы была в меру кислая

    1. Листья нужно распарить в кипятке и осторожно снять с кочана.
    2. После следует срезать утолщения и завернуть их рулетом по пять листьев.
    3. Готовые рулеты положите в заранее простерилизованную банку объемом 3000 мл. Добавьте специи.
    4. В воде растворите соль, вскипятите и залейте капусту.
    5. Подождите пока пузырьки воздуха выйдут из банки и закройте ее пластмассовой крышкой.
    6. Когда банка остынет, отправьте ее в погреб.
    7. Перед приготовлением голубцов достаньте листья и замочите на пару часов в чистой воде.

    Засоленные кочаны капусты

    Ингредиенты:

    • Белокочанная капуста — 50 кг;
    • Соль — 2500 граммов;
    • Яблоки или кукуруза;
    • Вода.

    Пошаговый рецепт:

    1. Возьмите бочку объемом 100 литров и положите в нее шпагат, чтобы края свисали с бочки.
    2. В кочанах вырежьте сердцевину и уберите верхние листья.
    3. Натрите кочаны солью.
    4. Сложите кочаны в бочку, а сверху заполните место яблоками и кукурузой.
    5. Соль, которая осталась нужно растворить в воде и залить капусту.
    6. Уровень рассола должен быть выше овощей на 10 см.
    7. Установите сверху весы. Ждите пока появится налет белого цвета и пузырьки воздуха.
    8. Далее в течение 14 дней продувайте через шпагат воду, чтобы не было застоя сероводорода.
    9. После того как процесс брожения закончится, следует опустить бочку в погреб.

     

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