Соление капусты на голубцы: как правильно это делать, чтобы была в меру кислая

Большинство людей обожает такое блюдо как голубцы. Но мороки с ними очень много.
Предлагаем приготовить специальную заготовку, которая позволит сократить время приготовления блюда. Скорее узнайте, какими вариантами можно засолить капусту на голубцы.
Засолка листьями
Ингредиенты:
Содержание
- Засолка листьями
- Засоленные кочаны капусты
- Белокочанная капуста;
- Обычная вода — 1500 мл;
- Соль — 60 граммов;
- Листья хрена;
- Семена горчицы;
- Свежий чеснок;
- Зонтики укропа.
Пошаговый рецепт:
- Листья нужно распарить в кипятке и осторожно снять с кочана.
- После следует срезать утолщения и завернуть их рулетом по пять листьев.
- Готовые рулеты положите в заранее простерилизованную банку объемом 3000 мл. Добавьте специи.
- В воде растворите соль, вскипятите и залейте капусту.
- Подождите пока пузырьки воздуха выйдут из банки и закройте ее пластмассовой крышкой.
- Когда банка остынет, отправьте ее в погреб.
- Перед приготовлением голубцов достаньте листья и замочите на пару часов в чистой воде.
Засоленные кочаны капусты
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста — 50 кг;
- Соль — 2500 граммов;
- Яблоки или кукуруза;
- Вода.
Пошаговый рецепт:
- Возьмите бочку объемом 100 литров и положите в нее шпагат, чтобы края свисали с бочки.
- В кочанах вырежьте сердцевину и уберите верхние листья.
- Натрите кочаны солью.
- Сложите кочаны в бочку, а сверху заполните место яблоками и кукурузой.
- Соль, которая осталась нужно растворить в воде и залить капусту.
- Уровень рассола должен быть выше овощей на 10 см.
- Установите сверху весы. Ждите пока появится налет белого цвета и пузырьки воздуха.
- Далее в течение 14 дней продувайте через шпагат воду, чтобы не было застоя сероводорода.
- После того как процесс брожения закончится, следует опустить бочку в погреб.