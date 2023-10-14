Рецепт: Печень по-азиатски — с соусом терияки

Ингредиенты:
печень — 500 гр;
перец болгарский — 2 шт;
перец острый — 1 шт;
чеснок — 4 зуб;
лук репчатый — 2 шт;
крахмал — 3 ст.л.;
соус терияки — 3 ст.л.
Способ приготовления: Для приготовления этого блюда понадобится любая печень (куриная, свиная, говяжья).
Нарезаем печень пластинками.
Промываем. Оставляем хотя бы на полчаса замоченную в воде.
Также понадобятся овощи: сладкий перец, острый перец, лук, чеснок.
Обязательно берем картофельный крахмал.
И соус терияки.
Чеснок чистим и нарезаем пластинками.
Нарезаем острый перец.
Сладкий перец также нарезаем.
Репчатый лук нарезаем полукольцами.
Также понадобятся таки специи: паприка, куркума и кориандр с черным перцем.
Отмоченную в воде печень складываем в сито и даем стечь воде.
Засыпаем 2-3 столовые ложки крахмала. И все перемешиваем.
Печень быстро обжариваем на большом огне несколько минут.
Обжаренную печень откладываем и на чистой сковороде теперь жарим овощи.
Сначала отправляем чеснок и острый перец.
Добавляем лук.
Обжариваем несколько минут и добавляем сладкий болгарский перец.
Также обжариваем все быстро на большом огне. Добавляем предварительно обжаренную печень и специи.
Добавляем соус терияки.
Все протушим пару минут. И добавляем зелень (зеленый лук, кинза, петрушка).
Подаем с картошечкой. Ну очень вкусно получилось!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.