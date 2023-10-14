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Рецепт: Печень по-азиатски — с соусом терияки

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Рецепт: Печень по-азиатски — с соусом терияки

Ингредиенты:
печень — 500 гр;
перец болгарский — 2 шт;
перец острый — 1 шт;
чеснок — 4 зуб;
лук репчатый — 2 шт;
крахмал — 3 ст.л.;
соус терияки — 3 ст.л.
Способ приготовления: Для приготовления этого блюда понадобится любая печень (куриная, свиная, говяжья).

Нарезаем печень пластинками.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Промываем. Оставляем хотя бы на полчаса замоченную в воде.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Также понадобятся овощи: сладкий перец, острый перец, лук, чеснок.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Обязательно берем картофельный крахмал.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

И соус терияки.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Чеснок чистим и нарезаем пластинками.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Нарезаем острый перец.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Сладкий перец также нарезаем.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Репчатый лук нарезаем полукольцами.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Также понадобятся таки специи: паприка, куркума и кориандр с черным перцем.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Отмоченную в воде печень складываем в сито и даем стечь воде.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Засыпаем 2-3 столовые ложки крахмала. И все перемешиваем.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Печень быстро обжариваем на большом огне несколько минут.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Обжаренную печень откладываем и на чистой сковороде теперь жарим овощи.

Сначала отправляем чеснок и острый перец.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Добавляем лук.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Обжариваем несколько минут и добавляем сладкий болгарский перец.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Также обжариваем все быстро на большом огне. Добавляем предварительно обжаренную печень и специи.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Добавляем соус терияки.

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Все протушим пару минут. И добавляем зелень (зеленый лук, кинза, петрушка).

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Подаем с картошечкой. Ну очень вкусно получилось!

Рецепт: Печень по-азиатски - с соусом терияки

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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