Рецепт: Печень по-азиатски — с соусом терияки

Ингредиенты:

печень — 500 гр;

перец болгарский — 2 шт;

перец острый — 1 шт;

чеснок — 4 зуб;

лук репчатый — 2 шт;

крахмал — 3 ст.л.;

соус терияки — 3 ст.л.

Способ приготовления: Для приготовления этого блюда понадобится любая печень (куриная, свиная, говяжья).

Нарезаем печень пластинками.

Промываем. Оставляем хотя бы на полчаса замоченную в воде.

Также понадобятся овощи: сладкий перец, острый перец, лук, чеснок.

Обязательно берем картофельный крахмал.

И соус терияки.

Чеснок чистим и нарезаем пластинками.

Нарезаем острый перец.

Сладкий перец также нарезаем.

Репчатый лук нарезаем полукольцами.

Также понадобятся таки специи: паприка, куркума и кориандр с черным перцем.

Отмоченную в воде печень складываем в сито и даем стечь воде.

Засыпаем 2-3 столовые ложки крахмала. И все перемешиваем.

Печень быстро обжариваем на большом огне несколько минут.

Обжаренную печень откладываем и на чистой сковороде теперь жарим овощи.

Сначала отправляем чеснок и острый перец.

Добавляем лук.

Обжариваем несколько минут и добавляем сладкий болгарский перец.

Также обжариваем все быстро на большом огне. Добавляем предварительно обжаренную печень и специи.

Добавляем соус терияки.

Все протушим пару минут. И добавляем зелень (зеленый лук, кинза, петрушка).

Подаем с картошечкой. Ну очень вкусно получилось!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.