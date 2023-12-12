Готовы за 5 минут. Вкусные горячие бутерброды для всей семьи: 2 рецепта

Горячие бутерброды давно стали одним из самых популярных видов завтраков во всем мире. Если раньше бутерброды готовили для знати, то сейчас попробовать вкусный бутерброд может каждый.

Изменилось и само представление о бутербродах. Вряд ли современный человек будет есть просто булку со сливочным маслом натощак. Но, раньше такой завтрак считался полезным, так как пробуждал работу желудка.

В XX веке концепция готовки бутербродов изменилась. Их стали делать с разными наполнениями, не только с маслом. Особенно сильно рабочему классу полюбились бутерброды с колбасой.

Расскажем, как сделать горячие бутерброды за 5 минут.

Ингредиенты для горячих луковых бутербродов:

яйцо — шт.;

соль — щепотка;

лук репчатый — шт.;

мука — ст.л.;

хлеб;

Ингредиенты для горячих картофельных бутербродов:

картофель — шт.;

яйцо — шт.;

соль — щепотка;

хлеб;

помидор — шт.

Ингредиенты для соуса:

сметана;

чеснок — зубчик;

укроп — пучок.

Приготовление горячих бутербродов:

Для луковых бутербродов

Взбиваем в миске яйцо с солью. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук и выкладываем в миску с яичной смесью, перемешиваем.

Высыпаем в луковую массу муку, перемешиваем. Обмакиваем хлеб в смеси, выкладываем на поверхность луковую массу.

В сковороде на растительном масле обжариваем хлеб с луком начинкой вниз до золотистого цвета. До золотистого цвета обжариваем и вторую сторону бутерброда.

Для картофельных бутербродов

Натираем на мелкой терке очищенный картофель. Солим картофельную массу, разбиваем в нее яйцо и тщательно перемешиваем.

Выкладываем картофельную смесь на кусочки хлеба.

Обжариваем картофельные бутерброды аналогично луковым.

Смешиваем пропущенный через пресс чеснок с нашинкованным укропом и сметаной. Смазываем соусом каждый бутерброд. Нарезаем полукольцами помидор, выкладываем на поверхность соуса.

Так получаются простые бюджетные бутерброды. Этот рецепт не займет больше 5 минут для приготовления.