Готовы за 5 минут. Вкусные горячие бутерброды для всей семьи: 2 рецепта

Горячие бутерброды давно стали одним из самых популярных видов завтраков во всем мире. Если раньше бутерброды готовили для знати, то сейчас попробовать вкусный бутерброд может каждый.
Изменилось и само представление о бутербродах. Вряд ли современный человек будет есть просто булку со сливочным маслом натощак. Но, раньше такой завтрак считался полезным, так как пробуждал работу желудка.
В XX веке концепция готовки бутербродов изменилась. Их стали делать с разными наполнениями, не только с маслом. Особенно сильно рабочему классу полюбились бутерброды с колбасой.
Расскажем, как сделать горячие бутерброды за 5 минут.
Ингредиенты для горячих луковых бутербродов:
- яйцо — шт.;
- соль — щепотка;
- лук репчатый — шт.;
- мука — ст.л.;
- хлеб;
Ингредиенты для горячих картофельных бутербродов:
- картофель — шт.;
- яйцо — шт.;
- соль — щепотка;
- хлеб;
- помидор — шт.
Ингредиенты для соуса:
- сметана;
- чеснок — зубчик;
- укроп — пучок.
Приготовление горячих бутербродов:
Для луковых бутербродов
Взбиваем в миске яйцо с солью. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук и выкладываем в миску с яичной смесью, перемешиваем.
Высыпаем в луковую массу муку, перемешиваем. Обмакиваем хлеб в смеси, выкладываем на поверхность луковую массу.
В сковороде на растительном масле обжариваем хлеб с луком начинкой вниз до золотистого цвета. До золотистого цвета обжариваем и вторую сторону бутерброда.
Для картофельных бутербродов
Натираем на мелкой терке очищенный картофель. Солим картофельную массу, разбиваем в нее яйцо и тщательно перемешиваем.
Выкладываем картофельную смесь на кусочки хлеба.
Обжариваем картофельные бутерброды аналогично луковым.
Смешиваем пропущенный через пресс чеснок с нашинкованным укропом и сметаной. Смазываем соусом каждый бутерброд. Нарезаем полукольцами помидор, выкладываем на поверхность соуса.
Так получаются простые бюджетные бутерброды. Этот рецепт не займет больше 5 минут для приготовления.