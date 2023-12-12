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Рецепт: Торт «Красный бархат» — Со вкусом сыра

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Рецепт: Торт «Красный бархат» — Со вкусом сыра

Ингредиенты:
мука — 400 грамм;
яйца куриные — 2 шт;
масло какао — 1 ст.л;
растительное масло для обжарки — 200 мл.;
кефир — 100 мл.;
соль — щепотка;
сахар — 100 грамм;
разрвхлитель — 1 ч. л.;
сода пищевая — 1 ч л.;
красный краситель — 1 ч.л.;
сливки 33% — 100 мл.;
сыр творожный — 200 грамм;
сахарная пудра — 100 грамм;
шоколад — 1 плитка
Способ приготовления: Всем Доброго времени суток.

Сегодня приготовим торт под названием «Красный бархат»

Ни разу этот торт не получился у нас одинаковым. Он всегда разный, но всегда очень вкусный. А последний раз мы и вовсе приготовили не красный, а голубой бархат)))

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Ингредиенты для этого торта будут очень странным я среди которых есть сыр.
Да-да, именно сыр!
Только не твёрдый, а творожный.
И этот сыр является основным ингредиентом в приготовлении торта.

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Так же важными ингредиентами являются сливки и краситель.
В названии слово «красный» добавлено исключительно из-за красителя.
Просто коржи окрашены в красный цвет и всё.
Так что можете брать любой краситель и готовить любой бархат)))

Сахар делим на 2 части. 100 грамм в тесто и 100 грам измельчаем в сахарную пудру.

В самый первый раз дочь готовила заменив творожный сыр на творожную массу, вроде вообще не то, но и тогда торт был очень вкусным, не смотря на такую замену ингредиентов, казалась бы на совсем не похожий.
А однажды коржи просто развалились на мелкие кусочки, но и это не помешала торту стать настоящим украшением стола, оставаясь вкусным!

В ёмкость для замешивается теста или кастрюлю наливаем кефир

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

В него следует добавить соду

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

И тщательно перемешать

В отдельной ёмкости смешиваем некоторые сухие ингредиенты, такие как мука (400 грамм), какао-порошок и щепотку соли

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Добавить
разрыхлитель (чайную ложку)

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Или пакет

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

И очень тщательно перемешать

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Берём ещё одну ёмкость.
Наливаем в неё 100 миллилитров кефира и подсолнечное масло без запаха

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Разбить к нему 2 яйца

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Добавит примерно чайную ложку пищевого красителя (красителя на глаз)

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

И хорошенько перемешать

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Взбить миксером

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

И постепенно добавлять смешанные сухие ингредиенты

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

По чуть-чуть, продолжая взбивать

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Пока добавили ингредиенты в жидкую смесь тесто уже почти готово, оно должно оставлять следы

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

По консистенции не должно быть жидким

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Форму, в которой мы будем запекать можно застелить пергаментной бумагой или фольгой.

Моя форма без дна, поэтому я положила её поверх фольги и обернула так, чтобы появилось дно у формы

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Вливаю получившуюся смесь

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

И отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут
Но время это примерное. Никогда коржи не запекались точь-в-точь за одно и тоже время. По истечении времени проверяем спичкой. В случае необходимости продолжаем выпекать, обычно это занимает чуть больше часа.

Пока выпекаются коржи подготовим крем для торта. Он то и придаёт ему очень необычный, экзотический вкус. Удивительный для торта вкус

В ёмкость для смешивания крема я отправила сахарную пудру, творожный сыр и влила 100 миллилитров сливок 33%

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Всё это нужно тщательно перемешать и взбить миксером

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

я сначала перемешала, чтобы масса была более однородной и чтобы при взбивании всё не разлетелось по сторонам

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Крем взбиваем до оставления следа. Какой же он вкусный!

Когда коржи готовы, достаём из духовки, извлекаем из формы прямо на пищевую плёнку

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Заматывает в плёнку и прячем в холодильник до полного остывания.

После чего коржи разрезаем и промазываем кремом.

Украшаем по своему вкусу, дочь всегда добавляет шоколад. Авторство 11 летнего ребёнка:

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Он в разрезе, это тот случай когда коржи порвались и торт стал сплошным

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

А это её же авторство, но с коржами было всё в порядке)

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Торт по этому же рецепту

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Кусочек торта «Красный бархат».
Я бы сказала Красно-белый бархат…

Рецепт: Торт "Красный бархат" - Со вкусом сыра

Очень вкусный торт.
Его даже сравнить не с чем. Он сырный.

Удивительный и нежный торт.

Стоимость ингредиентов на август 2023 года — 285,56077

28 рублей за 2 ЯЙЦА (210 рублей 15 штук)
20 рублей за 20 7рамм КАКАЯ-ПОРОШКА (100 грамм -100 рублей)

24 рубля за 4000 грамм МУКИ. (120 рублей за 2икг.)

22 рубля за 200 мл. РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА (110 рублей за 1 литр)
10 рублей за 100 мл. КЕФИРА (45 РУБЛЕЙ ЗА 450 МЛ.)
0,00077 за 0,010 ( 77 рублей — 1 кг)
11,20 за 200 грамм САХАРА ((100 в тесто, 100 на пудру, 280 руб. за 5 кг )
5 рублей за 5 грамм РАЗРЫХЛИТЕЛЯ (10 рублей — 10 грамм)
0,56 коп. За 7 грамм СОДЫ (40 рублей за 500 грамм)

17,80 за 2 мл. КРАСИТЕЛЯ (89 рублей за 10 мл )
52 рубля за СЛИВКИ 33% (260 рублей за 500 мл.)
95 рублей за 200 гр. ТВОРОЖНЫЙ СЫР (190 рублей за 400 грамм)

Время приготовления: 2 ч. Примерная стоимость порции: 48 руб.

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