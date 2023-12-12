Рецепт: Торт «Красный бархат» — Со вкусом сыра

Ингредиенты:

мука — 400 грамм;

яйца куриные — 2 шт;

масло какао — 1 ст.л;

растительное масло для обжарки — 200 мл.;

кефир — 100 мл.;

соль — щепотка;

сахар — 100 грамм;

разрвхлитель — 1 ч. л.;

сода пищевая — 1 ч л.;

красный краситель — 1 ч.л.;

сливки 33% — 100 мл.;

сыр творожный — 200 грамм;

сахарная пудра — 100 грамм;

шоколад — 1 плитка

Способ приготовления: Всем Доброго времени суток.

Сегодня приготовим торт под названием «Красный бархат»

Ни разу этот торт не получился у нас одинаковым. Он всегда разный, но всегда очень вкусный. А последний раз мы и вовсе приготовили не красный, а голубой бархат)))

Ингредиенты для этого торта будут очень странным я среди которых есть сыр.

Да-да, именно сыр!

Только не твёрдый, а творожный.

И этот сыр является основным ингредиентом в приготовлении торта.

Так же важными ингредиентами являются сливки и краситель.

В названии слово «красный» добавлено исключительно из-за красителя.

Просто коржи окрашены в красный цвет и всё.

Так что можете брать любой краситель и готовить любой бархат)))

Сахар делим на 2 части. 100 грамм в тесто и 100 грам измельчаем в сахарную пудру.

В самый первый раз дочь готовила заменив творожный сыр на творожную массу, вроде вообще не то, но и тогда торт был очень вкусным, не смотря на такую замену ингредиентов, казалась бы на совсем не похожий.

А однажды коржи просто развалились на мелкие кусочки, но и это не помешала торту стать настоящим украшением стола, оставаясь вкусным!

В ёмкость для замешивается теста или кастрюлю наливаем кефир

В него следует добавить соду

И тщательно перемешать

В отдельной ёмкости смешиваем некоторые сухие ингредиенты, такие как мука (400 грамм), какао-порошок и щепотку соли

Добавить

разрыхлитель (чайную ложку)

Или пакет

И очень тщательно перемешать

Берём ещё одну ёмкость.

Наливаем в неё 100 миллилитров кефира и подсолнечное масло без запаха

Разбить к нему 2 яйца

Добавит примерно чайную ложку пищевого красителя (красителя на глаз)

И хорошенько перемешать

Взбить миксером

И постепенно добавлять смешанные сухие ингредиенты

По чуть-чуть, продолжая взбивать

Пока добавили ингредиенты в жидкую смесь тесто уже почти готово, оно должно оставлять следы

По консистенции не должно быть жидким

Форму, в которой мы будем запекать можно застелить пергаментной бумагой или фольгой.

Моя форма без дна, поэтому я положила её поверх фольги и обернула так, чтобы появилось дно у формы

Вливаю получившуюся смесь

И отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут

Но время это примерное. Никогда коржи не запекались точь-в-точь за одно и тоже время. По истечении времени проверяем спичкой. В случае необходимости продолжаем выпекать, обычно это занимает чуть больше часа.

Пока выпекаются коржи подготовим крем для торта. Он то и придаёт ему очень необычный, экзотический вкус. Удивительный для торта вкус

В ёмкость для смешивания крема я отправила сахарную пудру, творожный сыр и влила 100 миллилитров сливок 33%

Всё это нужно тщательно перемешать и взбить миксером

я сначала перемешала, чтобы масса была более однородной и чтобы при взбивании всё не разлетелось по сторонам

Крем взбиваем до оставления следа. Какой же он вкусный!

Когда коржи готовы, достаём из духовки, извлекаем из формы прямо на пищевую плёнку

Заматывает в плёнку и прячем в холодильник до полного остывания.

После чего коржи разрезаем и промазываем кремом.

Украшаем по своему вкусу, дочь всегда добавляет шоколад. Авторство 11 летнего ребёнка:

Он в разрезе, это тот случай когда коржи порвались и торт стал сплошным

А это её же авторство, но с коржами было всё в порядке)

Торт по этому же рецепту

Кусочек торта «Красный бархат».

Я бы сказала Красно-белый бархат…

Очень вкусный торт.

Его даже сравнить не с чем. Он сырный.

Удивительный и нежный торт.

Стоимость ингредиентов на август 2023 года — 285,56077

28 рублей за 2 ЯЙЦА (210 рублей 15 штук)

20 рублей за 20 7рамм КАКАЯ-ПОРОШКА (100 грамм -100 рублей)

24 рубля за 4000 грамм МУКИ. (120 рублей за 2икг.)

22 рубля за 200 мл. РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА (110 рублей за 1 литр)

10 рублей за 100 мл. КЕФИРА (45 РУБЛЕЙ ЗА 450 МЛ.)

0,00077 за 0,010 ( 77 рублей — 1 кг)

11,20 за 200 грамм САХАРА ((100 в тесто, 100 на пудру, 280 руб. за 5 кг )

5 рублей за 5 грамм РАЗРЫХЛИТЕЛЯ (10 рублей — 10 грамм)

0,56 коп. За 7 грамм СОДЫ (40 рублей за 500 грамм)

17,80 за 2 мл. КРАСИТЕЛЯ (89 рублей за 10 мл )

52 рубля за СЛИВКИ 33% (260 рублей за 500 мл.)

95 рублей за 200 гр. ТВОРОЖНЫЙ СЫР (190 рублей за 400 грамм)

Время приготовления: 2 ч. Примерная стоимость порции: 48 руб.