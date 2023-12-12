Новогодний стол всегда ломится от большого количества блюд. Потому под конец застолья уже мало кто может перейти к десерту. Но, несмотря на то, сколько гости съедят, они ни в коем случае не откажутся от ароматной выпечки. Ну а если вы подадите к сладкому столу медовые пряники с глазурью, у них и вовсе не останется шанса. Это лакомство захотят попробовать все без исключения.

Чтобы выпечка имела успех, обязательно приготовьте «жженку». Для этого необходимо расплавить сахар до состояния черной жидкой смеси. Благодаря ей домашние пряники приобретут привычный нам цвет и вкус.

Как приготовить медовые пряники с глазурью

Во время замеса теста для этой выпечки используется пищевая сода. Но гасить ее уксусом не нужно. Дело в том, что в мёде уже содержится кислота, которая сделает это. В результате пряники хорошо поднимутся.

Ингредиенты

Мёд80 г Сахар70 г Вода120 г Соль1 щеп. Пшеничная мука320 г Сода1 ч. л. Подсолнечное масло50 г Кардамон по вкусу Корица по вкусу Гвоздика2 щеп. Яичные белки1 шт. Сахарная пудра120 г Лимонный сок1,5 ч. л.

Приготовление

Готовим «жженку». В кастрюлю с толстым дном всыпаем сахар. Отправляем ее на огонь. Ждем, пока сахар превратится в черную растопленную массу, что займет приблизительно 10 минут. Не перемешиваем его при этом.Убираем кастрюлю с огня. Даем сахарной смеси остыть в течение 2 минут. Затем тонкой струйкой вливаем в кастрюлю кипящую воду, активно всё перемешивая до однородности.Всыпаем к полученной смеси оставшийся сахар, кардамон, молотую корицу, гвоздику и соль. Перемешиваем всё. Отправляем кастрюлю на плиту. Провариваем ее содержимое в течение 1 минуты, постоянно помешивая, для раскрытия аромата пряностей.Переливаем горячую смесь в глубокую емкость. Добавляем к ней мёд. Перемешиваем всё венчиком. Добавляем пищевую соду. Снова перемешиваем.Вливаем подсолнечное масло. Перемешиваем венчиком. Постепенно всыпаем просеянную пшеничную муку. Замешиваем мягкое однородное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. На рабочей поверхности раскатываем тесто в пласт. Вырезаем из него заготовки желаемой формы. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Отправляем пряники в разогретую до 180 градусов духовку на 7–10 минут.Готовим глазурь. Соединяем в глубокой емкости яичный белок с сахарной пудрой. Тщательно перемешиваем всё венчиком. Вливаем лимонный сок. Перемешиваем до однородности. Покрываем остывшие пряники глазурью. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 2 минуты. Готово!

Сделайте пряники максимально новогодними, придав им форму елочек, звезд и т.п. Для этого можно купить специальные формочки в практически любом магазине. К слову, лакомиться такой выпечкой можно не только по случаю Нового года, но и в пост. Ведь в состав теста не входят ни яйца, ни молоко, ни сливочное масло. Только в этом случае сделайте глазурь не на белке, а на воде. Выйдет не менее вкусно и красиво.