Соус песто — это душистый соус итальянской кухни. Традиционный песто готовят из базилика, оливкового масла и сыра пармезан. В подборке собраны различные варианты и не только с применением базилика, которые с легкостью приготовит каждый. Соус добавляют в пасту, пиццу, делают бутерброды и сдабривают суп-пюре. Яркое угощение прекрасно дополняет закуски, придавая насыщенный вкус.

Классический соус песто с базиликом в домашних условиях

Классический соус песто с базиликом в домашних условиях – рецепт, который сможет реализовать любой. Всего 10 минут и душистая приправа готова. Базилик выбираем максимально свежий, а пармезан – высокого качества. Нежелательно использовать недорогие альтернативы. В этом случае получится не классический песто, а его подобие.

Ингредиенты –+1 порц.

Базилик свежий 50 гр.

Сок лимонный ½ шт.

Кедровые орехи 2 ст.л.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 2 ст.л. (тертый)

Чеснок 2 зуб.

Масло оливковое 60 мл.

Соль 1 щепотка

Шаги 10 мин.

Классический соус песто легко можно приготовить в домашних условиях. Подготавливаем продукты. Тщательно ополаскиваем базилик и просушиваем удобным способом. Обрываем листочки от веточек. Всего их потребуется 50 граммов. Забрасываем листочки в стакан блендера. Очищаем и промываем 2 зубчика чеснока. Кладем к базилику. Мелко натираем на терке пармезан и кладем 2 столовые ложки измельченного сыра к продуктам. Выдавливаем сок половины лимона. Насыпаем 2 столовые ложки кедровых орешков. Наливаем 60 миллилитров качественного оливкового масла. Масло выбираем с менее ярким вкусом, чтобы не забить конечный результат. Пробиваем компоненты до гладкости, используя погружной прибор. При отсутствии электроприбора, ингредиенты перетираем в ступке до понравившейся консистенции. Соус песто по классическому рецепту готов! Приятного аппетита!

Соус песто из руколы

Соус песто из руколы обладает невероятным вкусом, а воплощаются в жизнь мега просто. В рецепте используется сыр Пармезан, который при отсутствии заменяем твердым сыром. В данном случае использовать ароматный песто будем с макаронами. Яркое блюдо подойдет для ежедневного употребления или особых событий.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Рукола – 120 гр.

Орехи грецкие – 80 гр.

Сыр Пармезан – 30 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты. Ставим кипятить воду для приготовления макарон. Руколу перебираем и ополаскиваем. Просушиваем, разложив на полотенце или используя специальное приспособление. Грецкие орехи то же перебираем, чтобы не попалось скорлупы и перегородок.

Шаг 2. Очистив чеснок, кладем в комбайн и измельчаем.

Шаг 3. Руколу рубим на части.

Шаг 4. В комбайн засыпаем орехи и руколу.

Шаг 5. Наливаем оливковое масло. Закрыв крышку, перемалываем компоненты до желаемого результата. Кипящую воду солим и опускаем макароны. Варим макароны на пару минут меньше, чем указано на упаковке.

Шаг 6. Зеленую пасту перекладываем в пиалу, сдабриваем тертым пармезаном и солью. Объединяем ингредиенты, и песто готов к использованию.

Шаг 7. Соус перекладываем в баночку. Храним в холодильнике. Сливаем макароны через сито или дуршлаг.

Шаг 8. Отварные макароны сдабриваем ароматным соусом. Перемешиваем и пробуем угощение. Приятного аппетита!

Домашний соус песто со шпинатом

Домашний соус песто со шпинатом сможет приготовить даже ребенок. Успешный результат зависит от свежести продуктов. Аппетитный соус обладает необыкновенным орехово-чесночным вкусом. С таким дополнением любое блюдо заиграет интересно и по-новому.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Шпинат – 150 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Грецкие орехи – 20 гр.

Пармезан – 15 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем составляющие. Шпинат перебираем от подвядших листочков. Грецкие орехи осматриваем, чтобы не попался мусор.

Шаг 2. Удалив стебли, опускаем шпинат в емкость с холодной водой. Перекладываем в кипяток на 1 минуту.

Шаг 3. Быстро сливаем горячую воду и обдаем холодной, оставив секунд на 15.

Шаг 4. Сливаем через сито и слегка отжимаем шпинат.

Шаг 5. Нагреваем чугунную сковороду. Высыпаем орехи и подсушиваем, пока не появится приятный аромат.

Шаг 6. Переложив орехи на тарелку, остужаем.

Шаг 7. На горячую сковородку наливаем ложку оливкового масла. Очистив чесночный зубчик, раздавливаем и подрумяниваем до слегка золотистого оттенка.

Шаг 8. Мелко трем на терке пармезан.

Шаг 9. В стакан блендера кладем шпинат, подрумяненный чеснок и масло, на котором он жарился. Добавляем тертый сыр, подсушенные орехи. Солим и перчим. Выливаем оставшееся оливковое масло.

Шаг 10. Накрыв прибор крышкой, взбиваем ингредиенты.

Шаг 11. Перекладываем песто в пиалу.

Шаг 12. Готовый соус применяем по усмотрению. Храним не дольше 3-х дней в стеклянной емкости с крышкой в холодильнике. Приятного аппетита!

Зеленый соус песто из петрушки

Зеленый соус песто из петрушки покорит своим головокружительным ароматом. Это, конечно, не классический итальянский соус из базилика, но тоже достойная альтернатива. Интересный вкус соуса, придаст угощениям неповторимую изюминку. Приготовить зеленый песто получится у каждого.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Петрушка – 1 пучок.

Сок лимона – 1 ст.л.

Грецкие орехи – 100 гр.

Сыр твердый – 60 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло оливковое – 60 мл.

Соль – 3 щепотки.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем крупный пучок петрушки. Перебираем грецкие орехи, после манипуляций их должно остаться 100 грамм. Подсушиваем их на раскаленной сковороде без масла. Мелко натираем на терке твердый сыр.

Шаг 2. Поджаренные орехи высыпаем в комбайн.

Шаг 3. Перекручиваем орехи в крошку.

Шаг 4. Промываем и просушиваем петрушку. Обрываем листья с веточек. Рубим ножом и перекладываем к ореховой крошке. Перекручиваем пару минут.

Шаг 5. Очищаем чеснок, промываем и тонко режем. Кладем в комбайн вместе с мелко натертым сыром. Солим и перчим.

Шаг 6. Перебиваем массу и сдабриваем оливковым маслом или подсолнечным без запаха.

Шаг 7. Наливаем лимонный сок и измельчаем не больше 4-х минут.

Шаг 8. Перекладываем соус в соусник, а остатками наполняем чистую банку и перемещаем в холодильник. Подаем соус к сыру, пасте или пицце. Приятного аппетита!

Соус песто из черемши

Соус песто из черемши получается безумно вкусным. Его подают в качестве дополнений к любым закускам и основным блюдам. Душистый песто готовится элементарно. Минимум продуктов, электроприбор – и это все, что требуется для реализации изысканного рецепта. Повторить его сможет каждый.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Черемша – 100 гр.

Кедровые орешки – 50 гр.

Сыр Пармезан – 100 гр.

Масло оливковое – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чугунную сковороду раскаливаем на умеренном пламени. Высыпаем 50 граммов кедровых орешек. Поджариваем до легкой румяности и характерного запаха.

Шаг 2. Черемшу перебираем от испорченных листочков. Промыв и обсушив, режем на части и кладем в емкость измельчителя.

Шаг 3. Высыпаем к черемше орешки. Закрываем прибор и перебиваем до состояния пасты.

Шаг 4. Натираем на терке сыр и высыпаем в чашу блендера. Сдабриваем оливковым маслом.

Шаг 5. Солим и перчим. С солью нужно быть аккуратными, чтобы не пересолить соус. Перемешиваем компоненты, применив блендер.

Шаг 6. Готовый песто используем для приготовления закусок. Подаем с хрустящими гренками и свежими овощами.

Шаг 7. Храним песто из черемши в стеклянной емкости в холодильнике. Приятного аппетита!

Соус песто с кедровыми орешками

Соус песто с кедровыми орешками – рецепт, который готовится четверть часа. Зеленая приправа раскрывает по-новому рыбу или мясо, дополняет сырную нарезку или пиццу. Взяв на заметку вкуснейший рецепт, угощения приобретут непревзойденный вкус и восхитительный запах

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Базилик – 50 гр.

Кедровые орешки – 3 ст.л.

Сыр Пармезан – 50 гр.

Чеснок – 1-2 зубчика.

Масло оливковое – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив ингредиенты, детально ополаскиваем базилик и обсушиваем удобным способом.

Шаг 2. Срываем листочки с грубых веточек, кладем в стакан от погружного блендера. Нежные верхушки стеблей отделяем от волокнистых и кладем к листочкам.

Шаг 3. Крошим небольшими кусочками сыр в стакан с зеленью.

Шаг 4. Насыпаем 3 столовые ложки кедровых орешков, предварительно подсушенных на сухой раскаленной сковородке.

Шаг 5. Сдобрив 100 миллиграммами оливкового масла, посолив и добавив очищенные зубчики чеснока, пробиваем массу до гладкой консистенции.

Шаг 6. Чистые стеклянные банки наполняем ароматным песто и убираем в холодильник. Оставляем, чтобы добиться холодного состояния. Подаем песто к закускам или другим блюдам. Приятного аппетита!

Домашний соус песто с вялеными томатами

Домашний соус песто с вялеными томатами – приправа, которая дополняет основные блюда и закуски. Песто с вялеными томатами идеально подходит к рыбе и мясу. Готовится песто несложно. Любители итальянской кухни оценят рецепт и возьмут на вооружение.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Базилик сушеный – ¼ ч.л.

Томаты вяленые – 150 гр.

Кедровые орешки – 50 гр.

Сыр чеддер – 70 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. 150 граммов вяленых томатов кладем в емкость и заливаем теплой водой. Оставляем на 5 минут.

Шаг 3. Мелко натираем на терке 70 граммов чеддера.

Шаг 4. Крошим очищенный зубчик чеснока.

Шаг 5. Сливаем воду с томатов и забрасываем их в стакан блендера.

Шаг 6. Всыпаем 50 граммов кедровых орешков, тертый сыр и рубленый чеснок. Орешки по желанию можно подсушить.

Шаг 7. Приправляем сушеным базиликом и сдабриваем ложкой оливкового масла. Перебиваем компоненты в гладкую массу. Если паста довольно густая, вливаем еще ложку масла и пробиваем вторично.

Шаг 8. Чистую банку наполняем ярким песто.

Шаг 9. Подсушиваем багет и дополняем ярким соусом. Приятного аппетита!

Как приготовить соус песто с авокадо

Как приготовить соус песто с авокадо – не часто задаваемый вопрос, но все же иногда встречается. Сегодня я поделюсь, как за 10 минут получить невероятно аппетитную приправу. Песто с авокадо покорит незабываемым ароматом. Соус подойдет к помидорам, гренкам или пасте.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мелисса – 1 веточка.

Авокадо – 200 гр.

Миндаль – 60 гр.

Пармезан – 40 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло оливковое – 5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Лимонный сок – 2 ст.л.

Для подачи:

Помидоры – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ознакомившись со списком, подготавливаем ингредиенты. Промытый авокадо делим пополам и вынимаем косточку. Ополаскиваем мелиссу и промакиваем салфетками. С чеснока убираем шелуху.

Шаг 2. Мякоть авокадо освобождаем от кожицы, применив столовую ложку. 40 граммов пармезана нарезаем кубиками.

Шаг 3. В чашу блендера засыпаем 60 граммов миндаля, вливаем 85 миллиграмм качественного оливкового масла. Кладем авокадо, мелиссу и порезанный сыр. Сдабриваем солью и двумя столовыми ложками сока лимона. Перебиваем компоненты в пюреобразную массу.

Шаг 4. Промываем помидоры, вытираем и нарезаем пятаками. Сдабриваем соусом песто.

Шаг 5. Подаем закуску. Соус храним в холодильнике в стеклянной емкости. Приятного аппетита!

Соус песто с грецкими орехами

Соус песто с грецкими орехами – приправа, которая не требует профессиональных навыков для своего приготовления. Четверть часа и вкусный соус с ярким ореховым послевкусием готов к использованию. Песто получил название от того, что раньше его толкли в ступке. Сегодня процесс можно упростить, но это никак не повлияет на вкус.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Базилик – 50 гр.

Сок лимона – 1 ст.л.

Грецкие орехи – 50 гр.

Сыр Пармезан – 40 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло оливковое – 60 мл.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Базилик ополаскиваем, обрываем листочки от стебельков. Кладем в ступку или чашу блендера 50 граммов базилика.

Шаг 2. Очистив 2 зубчика чеснока, режем их на несколько частей и забрасываем в ступку.

Шаг 3. 50 граммов грецких орехов освобождаем от перегородок и внимательно смотрим, чтобы не попалась скорлупа. Высыпаем к другим компонентам.

Шаг 4. Растираем ингредиенты до однородности. Солим.

Шаг 5. 40 граммов пармезана мелко трем на терке в ступку.

Шаг 6. Сдабриваем лимонным соком и оливковым маслом. Масло не должно быть с ярким вкусом, чтобы не перебивать вкус песто.

Шаг 7. Перетираем массу до однородности.

Шаг 8. Готовый соус перекладываем в стерильную банку. Герметично закупорив, храним песто не больше 4-х дней в холодильнике. Приятного аппетита!

Соус песто с орехами кешью

Соус песто с орехами кешью обладает интересным вкусом. Классический итальянский песто готовят с кедровыми орешками. Но и кешью никак не испортит вкус приправы. Песто чаще всего используют в качестве дополнения к пасте, хрустящим гренкам или пицце. Угощения с песто тоже имеют непревзойденный вкус.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Базилик – 1 ст.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Кешью – 1 ст.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло оливковое – ¼ ст.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Свежий базилик детально моем в холодной воде. Обрываем волокнистые стебли. Листочки просушиваем полотенцами.

Шаг 2. Листочки базилика перекладываем в электроприбор. Следом забрасываем очищенный зубчик чеснока.

Шаг 3. Стакан кешью подсушиваем на раскаленной сухой сковороде. Вкус песто станет ярче и насыщеннее. Остудив ядра, высыпаем в блендер. Перемалываем компоненты.

Шаг 4. Сдабриваем массу лимонным соком по своему усмотрению. Сок придаст чуть уловимую кислинку соусу.

Шаг 5. Наливаем четверть стакана оливкового масла хорошего качества, но без яркого характерного вкуса, который может забить вкус базилика и орехов. Кладем чайную ложку соли.

Шаг 6. Импульсами перебиваем массу до состояния пасты.

Шаг 7. Соус песто перекладываем в пиалу и дополняем хрустящим хлебом или крекерами. Приятного аппетита!