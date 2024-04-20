Кавказский соус цахтон — смесь кисломолочного продукта с добавлением большого количества свежей зелени, а также чеснока. Зачастую во время его приготовления повара еще используют грецкие орехи, которые измельчают до состояния крошки, и мелко нарезанный перец чили. Рассказываем, как подается говядина в соусе цахтон.

Такая пряная смесь — отличное дополнение к мясу. Чаще всего соусом цахтон заправляют отварную говядину, нарезанную полосочками или кубиками. Просто перемешиваете эти ингредиенты, а затем отправляете их в холодильник. Шикарная холодная закуска готова!

Чем полезна отварная говядина в соусе цахтон

Мясо, приготовленное таким способом, имеет не только безупречный вкус, но еще и множество полезных свойств. Говядина — отличный источник белка, железа и других важных питательных веществ, необходимых для здорового питания. Пряности и зелень, используемые в соусе, известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Ингредиенты

Говядина500 г Сметана250 г Кинза25 г Петрушка10 г Укроп10 г Чеснок2 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Хорошенько промываем говядину. Помещаем ее в кастрюлю (целым куском). Заливаем мясо водой. Отправляем кастрюлю на огонь. После закипания варим говядину в течение 1,5 часа, регулярно снимаем пену. Затем всыпаем соль и добавляем лавровый лист. Варим мясо еще в течение 40 минут (до его мягкости). Готовим соус цахтон. Хорошенько промываем зелень под проточной водой. Обсушиваем ее. Очень мелко нарезаем кинзу, петрушку и укроп. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс.В глубокую емкость выкладываем сметану любой жирности. Добавляем к ней измельченную зелень и чеснок. Всыпаем к соединенным продуктам для соуса соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем всё до однородной консистенции.Полностью остывшую говядину нарезаем на аккуратные брусочки (соломкой). Выкладываем ее в глубокую миску. Добавляем к мясу соус цахтон и хорошенечко перемешиваем. Отправляем блюдо на 1 час в холодильник. Готово!

Пусть мясо постоит в холоде не менее 60 минут. За это время отварная говядина пропитается вкусом и ароматом бесподобного соуса цахтон. После этого столь восхитительное блюдо можно будет презентовать гостям.