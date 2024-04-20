Возьмите яблоко, морковь и 1 яйцо. Вкуснейшие оладушки на завтрак или перекус детям в школу

Оладьи — это одно из самых популярных и любимых блюд во многих странах мира. Они представляют собой небольшие пышные лепешки, которые готовят из жидкого теста и обжаривают на сковороде.

Оладьи могут быть сладкими или солеными, с добавлением различных начинок и ингредиентов.

Сегодня оладьи известны во всём мире. Существует множество рецептов оладий, которые удовлетворят любой вкус. Оладьи могут быть приготовлены из пшеничной, овсяной, кукурузной или другой муки, с добавлением фруктов, ягод, овощей, сыра, мяса и других продуктов.

Приготовим оладьи с морковью и яблоком.

Ингредиенты:

Морковь — 1 шт.;

Яблоко — 1 шт.;

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 2 ст.л.;

Ряженка — 300 мл;

Соль — ½ ч.л.;

Ванилин — щепотка;

Сода — ½ ч.л.;

Мука — 250 г.

Приготовление оладий:

Натираем на крупной терке морковь, нарезаем мелко яблоко и смешиваем в миске. Вливаем туда же ряженку, разбиваем яйцо, высыпаем сахар, соль и ванилин, смешиваем.

Высыпаем в смесь муку и замешиваем слегка густое тесто. В сковороде разогреваем несколько ложек растительного масла, выкладываем оладьи на поверхность и обжариваем до золотистого цвета с обеих сторон.

Со второй стороны лучше обжаривать оладьи под крышкой.

В итоге мы имеем сладкие оладьи с морковью и яблоком. Чтобы с оладий не стекало масло, можно положить их на бумажное полотенце.