Рецепты из мультиварки: картофельный гратен с сырной корочкой

Советуем за 10 минут до окончания программы посыпать блюдо натертым сыром.
Картофельный гратен — запеченный картофель со сливками и сыром — вкусное, ароматное и несложное в приготовлении блюдо. Его можно назвать «ужин на скорую руку». А если еще у вас есть мультиварка — то это настоящее спасение для тех хозяек, кто не может себе позволить часами стоять у плиты.
Ингредиенты:
- 7-8 средних картофелин;
- 50 г сыра твердого вроде пармезана;
- 50 г сыра грюйер, эдам или эмменталь;
- 1 зубчик чеснока;
- 200 мл сливок жирностью 33%;
- 1/4 ч. л. мускатного ореха;
- 2-3 веточки тимьяна;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- соль, черный перец — по вкусу.
Сливочным маслом смазать чашу мультиварки. Картофель почистить и нарезать тонкими дольками. Сыр натереть и треть отложить. Сливки в миске соединить с измельченным чесноком и мускатным орехом, посолить и поперчить.
Выложить слоями в чашу мультиварки картофель, сыр и соус. Оставить на 10 минут, чтобы будущий гратен пропитался.
Выпекать 40 минут в режиме «Выпечка». За 10 минут до окончания программы посыпать блюдо оставшимся сыром. Готовый гратен переложить на тарелку и украсить тимьяном.
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