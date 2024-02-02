Вы забудете о макаронах: рецепт лучшего итальянского блюда из картофеля

Приготовьте на обед или ужин вкусные итальянские ньокки. Хотя это блюдо и выглядит несколько изысканным, оно очень простое и бюджетное.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ньокки можно подавать с любым соусом. Они прекрасно подходят к мясу.

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Картофельные ньокки

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 картофеля в «мундире»;

– 1 яйцо;

– 150 граммов муки;

– 100 граммов шампиньонов;

– 2 зубчика чеснока;

– 150 миллилитров сливок 20%;

– небольшой пучок петрушки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель в «мундире» натрите на крупной терке. Добавьте яйцо, соль, перец, муку и замесите тесто. Раскатайте и нарежьте на равные части. Сформируйте шарики. Вилкой сформируйте ньоки. Порежьте чеснок и шампиньоны. В сковородку налейте масло, добавьте чеснок, шампиньоны и жарьте до золотистого цвета. После этого посолите, поперчите и влейте сливки. Положите ньоки в кипяток и проварите 3 минуты. Тем временем порежьте петрушку. Отваренные ньоки соедините с соусом и посыпьте зеленью.

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