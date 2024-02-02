ГлавнаяРецептыВы забудете о макаронах: рецепт лучшего итальянского блюда из картофеля Вы забудете о макаронах: рецепт лучшего итальянского блюда из картофеля На чтение: 1 минута Приготовьте на обед или ужин вкусные итальянские ньокки. Хотя это блюдо и выглядит несколько изысканным, оно очень простое и бюджетное. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Ньокки можно подавать с любым соусом. Они прекрасно подходят к мясу. Стоит попробовать Идеальный завтрак всего за полчаса: готовим простые и бюджетные печеночные оладьи Картофельные ньокки Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 2 картофеля в «мундире»; – 1 яйцо; – 150 граммов муки; – 100 граммов шампиньонов; – 2 зубчика чеснока; – 150 миллилитров сливок 20%; – небольшой пучок петрушки; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Картофель в «мундире» натрите на крупной терке. Добавьте яйцо, соль, перец, муку и замесите тесто. Раскатайте и нарежьте на равные части. Сформируйте шарики. Вилкой сформируйте ньоки. Порежьте чеснок и шампиньоны. В сковородку налейте масло, добавьте чеснок, шампиньоны и жарьте до золотистого цвета. После этого посолите, поперчите и влейте сливки. Положите ньоки в кипяток и проварите 3 минуты. Тем временем порежьте петрушку. Отваренные ньоки соедините с соусом и посыпьте зеленью. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную запеканку из макарон – подойдут даже вчерашние. Поделитесь с друзьями