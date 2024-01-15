Описание приготовления:

На говяжьих хвостах довольно много мяса, поэтому бульон при варке получается очень насыщенным и сытным. Если любите, чтобы картофель оставался отдельными целыми дольками, не мешайте при приготовлении и не добавляйте сливочное масло. При желании можно добавить любимые специи.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Говядина 700 Грамм (говяжьи хвосты)

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Кетчуп 20 Грамм

Вода 1 Литр

Картофель 500 Грамм

Масло сливочное 1 Чайная ложка

Растительное масло 1 Ст. ложка (для жарки)

Зелень сушеная 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Морковь 1 Штука

Количество порций 3

Калорийность

166 ккал

Калорийность

7 г

Белки

13 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Говяжий хвост с картошкой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говяжьего хвоста с картошкой.

Говяжий хвост вымойте, обсушите и разрежьте на части между позвонками.

В казан налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Выложите части хвоста и обжаривайте до румяной корочки со всех сторон.

Репчатый лук и морковь почистите и порежьте, добавьте в казан. Убавьте огонь до среднего и обжаривайте все еще 4-5 минут, перемешивая.

Влейте в казан горячую воду, убавьте огонь и закройте крышкой. Все посолите и тушите в течение 2-3 часов до мягкости. Время зависит от мяса и, при необходимости, подлейте воды.

Картофель почистите, сполосните и порежьте его дольками. Выложите картошку в казан с хвостом. Посыпьте зеленью, поперчите и долейте воды в уровень продуктов. Готовьте еще 15-20 минут до готовности картофеля.

Добавьте в казан сливочное масло, кетчуп, измельченный чеснок и перемешайте. Томите еще 5 минут и снимите с огня.

Приятного аппетита!