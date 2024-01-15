Описание приготовления:
На говяжьих хвостах довольно много мяса, поэтому бульон при варке получается очень насыщенным и сытным. Если любите, чтобы картофель оставался отдельными целыми дольками, не мешайте при приготовлении и не добавляйте сливочное масло. При желании можно добавить любимые специи.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 700 Грамм (говяжьи хвосты)
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Кетчуп 20 Грамм
- Вода 1 Литр
- Картофель 500 Грамм
- Масло сливочное 1 Чайная ложка
- Растительное масло 1 Ст. ложка (для жарки)
- Зелень сушеная 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Морковь 1 Штука
Количество порций 3
Калорийность
166 ккал
Калорийность
7 г
Белки
13 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Говяжий хвост с картошкой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говяжьего хвоста с картошкой.
Говяжий хвост вымойте, обсушите и разрежьте на части между позвонками.
В казан налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Выложите части хвоста и обжаривайте до румяной корочки со всех сторон.
Репчатый лук и морковь почистите и порежьте, добавьте в казан. Убавьте огонь до среднего и обжаривайте все еще 4-5 минут, перемешивая.
Влейте в казан горячую воду, убавьте огонь и закройте крышкой. Все посолите и тушите в течение 2-3 часов до мягкости. Время зависит от мяса и, при необходимости, подлейте воды.
Картофель почистите, сполосните и порежьте его дольками. Выложите картошку в казан с хвостом. Посыпьте зеленью, поперчите и долейте воды в уровень продуктов. Готовьте еще 15-20 минут до готовности картофеля.
Добавьте в казан сливочное масло, кетчуп, измельченный чеснок и перемешайте. Томите еще 5 минут и снимите с огня.
Приятного аппетита!