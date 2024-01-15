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Говяжий хвост с картошкой

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Говяжий хвост с картошкой

Описание приготовления:

На говяжьих хвостах довольно много мяса, поэтому бульон при варке получается очень насыщенным и сытным. Если любите, чтобы картофель оставался отдельными целыми дольками, не мешайте при приготовлении и не добавляйте сливочное масло. При желании можно добавить любимые специи.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина 700 Грамм (говяжьи хвосты)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Кетчуп 20 Грамм
  • Вода 1 Литр
  • Картофель 500 Грамм
  • Масло сливочное 1 Чайная ложка
  • Растительное масло 1 Ст. ложка (для жарки)
  • Зелень сушеная 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Морковь 1 Штука

Количество порций 3

Калорийность

166 ккал

Калорийность

7 г

Белки

13 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Говяжий хвост с картошкой»

Говяжий хвост с картошкой

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говяжьего хвоста с картошкой.

Говяжий хвост с картошкой

Говяжий хвост вымойте, обсушите и разрежьте на части между позвонками.

Говяжий хвост с картошкой

В казан налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Выложите части хвоста и обжаривайте до румяной корочки со всех сторон.

Говяжий хвост с картошкой

Репчатый лук и морковь почистите и порежьте, добавьте в казан. Убавьте огонь до среднего и обжаривайте все еще 4-5 минут, перемешивая.

Говяжий хвост с картошкой

Влейте в казан горячую воду, убавьте огонь и закройте крышкой. Все посолите и тушите в течение 2-3 часов до мягкости. Время зависит от мяса и, при необходимости, подлейте воды.

Говяжий хвост с картошкой

Картофель почистите, сполосните и порежьте его дольками. Выложите картошку в казан с хвостом. Посыпьте зеленью, поперчите и долейте воды в уровень продуктов. Готовьте еще 15-20 минут до готовности картофеля.

Говяжий хвост с картошкой

Добавьте в казан сливочное масло, кетчуп, измельченный чеснок и перемешайте. Томите еще 5 минут и снимите с огня.

Говяжий хвост с картошкой

Приятного аппетита!

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