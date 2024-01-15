ГлавнаяРецептыМолочная запеканка по старинному рецепту: на вкус словно облако Молочная запеканка по старинному рецепту: на вкус словно облако На чтение: 1 минута В Украине давно уважают блюда на основе яиц и молока. Сегодня мы предлагаем вам приготовить рыхлую молочную запеканку по рецепту наших бабушек. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Появление запеканки связывают с Францией. Именно французы первыми начали готовить всевозможные вариации этого блюда. В Украину традиция и рецепты запеканок (а точнее суфле) пришли примерно в XVIII веке. Интересно Какую современную крупу обожали трипольцы: рецепт любимого блюда жителей древнейших мегаполисов Молочная запеканка – очень простое блюдо. Ее главные ингредиенты – молоко и яйца. Наши бабушки готовили эту вкусность в печи. Мы будем делать запеканку порционно – в горшках или маленьких формочках – в духовке. Рецепт молочной запеканки Время: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1,3 литра молока; – 5 яиц; – соль – по вашему вкусу; – ягоды – для отделки. Приготовление: Яйца с молоком тщательно взбейте с помощью миксера. Получившуюся смесь посолите по вкусу. Разлейте молочную массу по формам. Лучше выбирать сосуды с высокими бортами. Молочную массу в формах поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов. Выпекать нужно до золотистой корочки 15 – 20 минут. Готовое блюдо подают с джемом или свежими ягодами. Поделитесь с друзьями