Молочная запеканка по старинному рецепту: на вкус словно облако

В Украине давно уважают блюда на основе яиц и молока. Сегодня мы предлагаем вам приготовить рыхлую молочную запеканку по рецепту наших бабушек.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Появление запеканки связывают с Францией. Именно французы первыми начали готовить всевозможные вариации этого блюда. В Украину традиция и рецепты запеканок (а точнее суфле) пришли примерно в XVIII веке.

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Молочная запеканка – очень простое блюдо. Ее главные ингредиенты – молоко и яйца. Наши бабушки готовили эту вкусность в печи. Мы будем делать запеканку порционно – в горшках или маленьких формочках – в духовке.

Рецепт молочной запеканки

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,3 литра молока;

– 5 яиц;

– соль – по вашему вкусу;

– ягоды – для отделки.

Приготовление: