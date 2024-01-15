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Пышные оладьи на молоке

На чтение: 13 минут
Пышные оладьи на молоке

Оладьи на молоке — это выпечка, которая имеет очень приятный и нежный вкус. Подавать оладьи на молоке можно просто посыпав сахарной пудрой. Воздушные оладушки можно приготовить не только на кефире. Молоко также подходит для замешивая теста.  Мы подобрали 10 разнообразных рецептов этой выпечки.

Пышные оладьи на молоке без дрожжей

Пышные и румяные оладушки готовятся очень просто. Один из самых распространенных рецептов теста, которое замешивается на дрожжах и молоке.

Пышные оладьи на молоке

Ингредиенты –+8 порц.

  • Мука пшеничная 4.5 ст.
  • Молоко коровье 3 ст.
  • Масло растительное 4 ст.л.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сухие дрожжи 1 ч.л.
  • Сахар-песок 3 ст.л.
  • Соль  по вкусу

Шаги 100 мин.

  1. Пышные оладьи на молоке

    Пышные оладьи на молоке готовятся очень просто. Подогрейте молоко до 35-40 градусов. Добавьте сахар и сухие дрожжи, перемешайте.

  2. Пышные оладьи на молоке

    Добавьте 1/3 часть просеянной муки. Опару оставьте на 10-15 минут в тепле.

  3. Пышные оладьи на молоке

    В подросшую опару добавьте столовую ложку растительного масла и яйцо, перемешайте массу до однородности.

  4. Пышные оладьи на молоке

    Всыпьте оставшуюся муку и замесите тесто. Оставьте тесто на полчаса в теплом месте, чтобы оно немного поднялось.

  5. Пышные оладьи на молоке

    Жарьте оладьи на растительном масле с двух сторон до красивой румяной корочки.

  6. Пышные оладьи на молоке

    Пышные оладьи на молоке готовы! Промокните оладушки от жира бумажными полотенцами и подавайте на стол со сметаной.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления оладий на молоке без дрожжей

Рецепты оладий на молоке можно найти в кухнях многих странах мира. Их не только подают к чаю со садкими добавками, но и использую для приготовления вкусных перекусов с мясом или овощами. Сахара в последнем случае следует добавлять меньше.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

  • Мука – 1,5 ст.
  • Молоко – 1 ст.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сахар – 2-3 ст.л.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. В глубокую миску разбейте яйца, всыпьте соль и сахар.

Пышные оладьи на молоке

2. Взбейте ингредиенты до пышной пены миксером.

Пышные оладьи на молоке

3. Затем влейте молоко и всыпьте просеянную муку, перемешайте до однородного состояния.

Пышные оладьи на молоке

4. Добавьте разрыхлитель для теста и еще раз перемешайте. По консистенции тесто должно быть похожим на густую сметану.

Пышные оладьи на молоке

5. Разогрейте сковороду, влейте растительное масло. Выкладывайте тесто небольшими порциями на сковороду и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте готовые оладьи с медом, вареньем или другими добавками по своему вкусу.

Пышные оладьи на молоке

Приятного аппетита!

Нежные и воздушные оладьи на прокисшем молоке

Вкусная выпечка из доступных продуктов. Если у вас в холодильнике случайно прокисло молоко, не спешите его выбрасывать. На прокисшем молоке получаются очень вкусные и пышные оладушки.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Мука пшеничная – 1 ст.
  • Молоко прокисшее – 1 ст.
  • Сода пищевая – 0,25 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 40 мл.

Процесс приготовления:

1. В миске немного взбейте яйцо с сахаром и солью.

Пышные оладьи на молоке

2. Затем добавьте просеянную муку и соду, перемешайте.

Пышные оладьи на молоке

3. Влейте прокисшее молоко и замесите тесто. Можно воспользоваться миксером, тогда структура будет более однородная.

Пышные оладьи на молоке

4. Поставьте сковороду на огонь, влейте растительное масло. Столовой ложкой выкладывайте тесто и формируйте овальные оладушки.

Пышные оладьи на молоке

5. Пропеките оладьи с двух сторон, они должны хорошо подрумяниться и стать пышными. Сначала промокните готовые оладьи бумажными полотенцами от жира, затем переложите их на общее блюдо и подавайте к чаю.

Пышные оладьи на молоке

Приятного аппетита!

Быстрый и простой рецепт оладий на молоке без яиц

Вкусные оладьи без яиц на завтрак. Этот быстрый и простой рецепт выручит вас утром, когда нужно на скорую руку что-нибудь приготовить.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 250 гр.
  • Масло растительное – 2-3 ст.л.
  • Молоко – 250 мл.
  • Сода пищевая – 0,5 ч.л.
  • Уксус – 0,5 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Молоко немного подогрейте, всыпьте в него соль и сахар. Соду погасите уксусом и добавьте в молоко, перемешайте.

Пышные оладьи на молоке

2. Муку просейте через мелкое сито, добавьте в миску к молоку и перемешайте.

Пышные оладьи на молоке

3. Добавьте в тесто столовую ложку растительного масла и еще раз хорошо перемешайте.

Пышные оладьи на молоке

4. На среднем огне разогрейте растительное масло, выложите столовой ложкой тесто и жарьте оладьи с двух сторон до румяного цвета.

Пышные оладьи на молоке

5. Сначала выложите оладушки на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Пышные оладьи на молоке

6. Затем оладушки можно подавать на стол с вареньем или медом.

Пышные оладьи на молоке

Приятного аппетита!

Пышные и нежные бездрожжевые оладьи на молоке с содой

Пышные оладушки – один из самых вкусных и популярных завтраков. Приготовление этой выпечки не требует строгого соблюдения технологии и серьезной практической подготовки.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная высшего сорта – 400 гр.
  • Молоко – 250 мл.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Сода пищевая – 1 ч.л.
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. В металлической миске смешайте молоко с сахаром, солью и гашенной уксусом содой. Поставьте миску на огонь, подогрейте и полностью растворите сахар в молоке.

Пышные оладьи на молоке

2. Затем всыпьте в миску просеянную муку и перемешайте ингредиенты.

Пышные оладьи на молоке

3. Тесто должно получится густым, однородным и без комков.

Пышные оладьи на молоке

4. На разогретую сковороду влейте растительное масло, столовой ложкой выложите тесто и сформируйте небольшие оладьи. Между оладьями оставляйте промежутки, так как при жарке они будут увеличиваться в размере.

Пышные оладьи на молоке

5. Жарьте оладьи на среднем огне с двух сторон. Затем промокните их от жира бумажными полотенцами и подавайте на стол.

Пышные оладьи на молоке

Приятного аппетита!

Воздушные оладьи на кислом молоке без дрожжей как пух

Оладьи готовятся обычно с использованием кисломолочных продуктов. Самыми пышными и воздушными оладьи получаются на тесте из кислого молока. Обязательно используйте только полностью прокисшее молоко.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Молоко кислое – 250 мл.
  • Мука пшеничная – 250 гр.
  • Сода пищевая – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,25 ч.л.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 150 мл.

Процесс приготовления:

1. В миске смешайте яйцо и сахар. Не обязательно взбивать до образования пены, достаточно довести до полного растворения сахара.

Пышные оладьи на молоке

2. Кислое молоко слегка подогрейте на медленном огне или в микроволновке. Влейте его в яичную массу.

Пышные оладьи на молоке

3. Муку просейте через сито прямо в миску, перемешайте.

Пышные оладьи на молоке

4. Чтобы в тесте не образовалось комочков, воспользуйтесь блендером. Затем всыпьте соду и еще раз хорошо перемешайте тесто. Готовому тесту дайте постоять 20 минут.

Пышные оладьи на молоке

5. На разогретую сковороду влейте растительное масло, выкладывайте тесто в небольшом количестве столовой ложкой и формируйте округлые оладьи. Обжарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.

Пышные оладьи на молоке

6. К оладушкам подавайте мед, варенье или сметану.

Пышные оладьи на молоке

Приятного аппетита!

Оладьи на молоке с яблоками по бабушкиному рецепту

Такой рецепт оладий особенно актуален в осенний период, когда в саду начинают зреть яблоки. Яблоки придают выпечке особый аромат и делают ее сочной. Хорошо, если яблоки будут кисло-сладкими, тогда они будут идеально гармонировать со сладким тестом.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Молоко кислое – 280 мл.
  • Яблоки – 2-3 шт.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Мука пшеничная – 300 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сода пищевая – 0,5 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. В миску разбейте яйцо, добавьте соль и сахар. Немного взбейте ингредиенты вилкой.

Пышные оладьи на молоке

2. Кислое молоко слегка подогрейте в микроволновке или на водяной бане. Влейте молоко в миску к яичной массе и слегка перемешайте.

Пышные оладьи на молоке

3. Муку просейте через сито прямо в миску, добавьте соду и замесите тесто.

Пышные оладьи на молоке

4. Яблоки помойте, очистите от кожуры и нарежьте их мелкими кубиками. Добавьте яблоки в тесто, перемешайте.

Пышные оладьи на молоке

5. На разогретую сковороду влейте растительное масло. С помощью столовой ложки формируйте оладьи небольшого размера и жарьте их на среднем огне под крышкой.

Пышные оладьи на молоке

6. Когда тесто схватится и сверху появятся пузырьки, переверните оладьи и жарьте с другой стороны.

Пышные оладьи на молоке

7. Бумажными салфетками промокните оладьи от излишков жира и подавайте их на стол.

Пышные оладьи на молоке

Приятного аппетита!

Мягкие и пышные оладьи на сухом молоке

Мягкие и пористые оладьи без особых хлопот. Оладушки на сухом молоке получаются нежными и ароматными, воду для теста можно слегка подогреть и тогда сухие компоненты будут легче смешиваться.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Мука пшеничная – 1,5 ст.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Молоко сухое – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Вода – 130 мл.

Процесс приготовления:

1. Муку просейте через мелкое сито в миску. Добавьте к ней сухое молоко и разрыхлитель для теста.

Пышные оладьи на молоке

2. Далее добавьте сахар и соль, перемешайте.

Пышные оладьи на молоке

3. Затем добавьте теплую воду и перемешайте все ингредиенты до однородного состояния. Прикройте миску чистым полотенцем и оставьте на 20 минут.

Пышные оладьи на молоке

4. После этого добавьте яйцо и пару столовых ложек растительного масла. Замесите однородное густое тесто.

Пышные оладьи на молоке

5. В хорошо прогретую сковороду влейте растительное масло, столовой ложкой выложите тесто в форме небольших оладий. Жарьте на умеренном огне.

Пышные оладьи на молоке

6. Оладушки должны хорошо подрумяниться, но не подгореть. Подавайте оладьи к чаю с вареньем, сгущенкой или сметаной.

Пышные оладьи на молоке

Приятного аппетита!

Бездрожжевые оладьи на молоке с разрыхлителем

Проверенный рецепт отличных оладий без дрожжей. Оладьи нравятся взрослым и детям. Одни любят есть их со сметной, другие предпочитают варианты послаще и поливают оладьи вареньем или медом.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 6-8.

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Уксус столовый 9 % – 1 ст.л.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Молоко – 2 ст.
  • Мука пшеничная – 2 ст.
  • Масло подсолнечное – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. В миске смешайте яйца, соль и сахар.

Пышные оладьи на молоке

2. В молоко добавьте 1 столовую ложку уксуса и оставьте на 5-10 минут. Затем добавьте молоко в миску к яичной массе и перемешайте.

Пышные оладьи на молоке

3. Далее всыпьте просеянную муку и разрыхлитель для теста, хорошо перемешайте.

Пышные оладьи на молоке

4. Сковороду прогрейте, влейте немного растительного масла. Тесто выкладывайте на сковороду столовой ложкой, жарьте оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны.

Пышные оладьи на молоке

5. Оладушки промокните бумажными полотенцами от жира, затем переложите на блюдо, полейте сметаной или вареньем и подавайте стол.

Пышные оладьи на молоке

Приятного аппетита!

Оладьи на молоке с сухими дрожжами и яйцами

Оладьи на молоке с сухими дрожжами и яйцами выходят невероятно пышными, нежными и аппетитными. Подавайте угощение к столу, дополнив сметаной, вареньем или другими дополнениями по вкусу. Для приготовления оладий используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 430 гр.
  • Молоко – 200 мл.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем указанное количество теплого молока в глубокую миску.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 2. Высыпаем сюда сахар.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 3. Дальше добавляем соль.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 4. Разбиваем куриное яйцо.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 5. Высыпаем сухие дрожжи

Пышные оладьи на молоке

Шаг 6. Постепенно просеиваем муку и начинаем замешивать тесто.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 7. С помощью венчика вымешиваем однородное тесто без комочков. Прикрываем его и оставляем в теплом месте на 30 минут.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 8. Порционно выкладываем тесто в разогретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем до румянца с обеих сторон.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 9. Оладьи на молоке с сухими дрожжами и яйцами готовы. Угощайтесь!

Пышные оладьи на молоке

Оладьи на молоке с разрыхлителем

Оладьи на молоке с разрыхлителем каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями. Готовый продукт подходит к завтраку или в качестве питательного перекуса. Порадуйте себя и близких простым и вкусным угощением.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Молоко – 200 мл.
  • Яйцо крупное – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Несколько минут взбиваем куриное яйцо с сахаром.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 2. Выливаем сюда молоко и перемешиваем.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 3. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и щепотку соли.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 4. Начинаем перемешивать венчиком до однородного состояния.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 5. Должно получиться густое гладкое тесто.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 6. Порционно выливаем тесто на сковороду с растительным маслом. Обжариваем оладьи до румянца с обеих сторон.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 7. Оладьи на молоке с разрыхлителем готовы. Можно подавать к столу и угощаться!

Пышные оладьи на молоке

Оладьи с яблоками на молоке

Оладьи с яблоками на молоке порадуют вас интересным вкусом, сочностью и приятной фруктовой кислинкой. Такое угощение послужит аппетитным завтраком или дополнением к чашечке горячего чая. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Молоко – 1 ст.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сода гашеная – 0,5 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем в глубокую миску муку. Добавляем к ней соль и гашеную соду.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 2. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 3. Высыпаем сахар и выливаем молоко.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 4. С помощью венчика вымешиваем содержимое до однородности и исчезновения комочков.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 5. Очищаем яблоко и режем его небольшими кубиками. Выкладываем фрукт в тесто. Перемешиваем.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 6. Порционно выкладываем тесто в разогретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем до румяной корочки.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 7. Оладьи с яблоками на молоке готовы. Скорее пробуйте!

Пышные оладьи на молоке

Оладьи на кислом молоке

Оладьи на кислом молоке порадуют вас своим нежным вкусом и аппетитным внешним видом. На приготовление оладий вы не потратите много времени и сил. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Молоко кислое – 3/4 ст.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Сода – 1/3 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки + в тесто.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем кислое молоко в глубокую миску.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 2. Добавляем соль, сахар и соду. Взбиваем содержимое венчиком до растворения сухих продуктов.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 3. Постепенно просеиваем сюда муку. Вымешиваем до исчезновения комочков.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 4. Выливаем немного растительного масла. Примерно, одну чайную ложку.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 5. Перемешиваем тесто до однородности.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем сюда тесто.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 7. Обжариваем заготовки до яркого румянца с обеих сторон.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 8. Оладьи на кислом молоке готовы. Подавайте к столу!

Пышные оладьи на молоке

Банановые оладьи на молоке

Банановые оладьи на молоке порадуют вас нежным вкусом, аппетитным видом и умеренной сладостью. Подавайте интересное угощение вместе с чашечкой горячего чая или в качестве отдельного блюда к завтраку. Ваши близкие по достоинству оценят такую кулинарную идею.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Бананы – 2 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 1/4 ст.
  • Сахар – 1/4 ст.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 2. Очищаем бананы, разламываем их на части и кладем в чашу блендера.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 3. Перемалываем фрукты до однородной кашицы.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 4. Соединяем куриное яйцо с сахаром.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 5. Взбиваем яйца с сахаром до однородности.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 6. Выливаем в эту смесь теплое молоко. Перемешиваем.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 7. Выкладываем сюда перемолотый банан.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 8. Высыпаем просеянную муку с разрыхлителем.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 9. Вымешиваем до однородности. Выливаем растительное масло, перемешиваем.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 10. Порционно выливаем тесто в сковороду.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 11. Обжариваем угощение до румянца с обеих сторон.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 12. Банановые оладьи на молоке готовы. Угощайтесь!

Пышные оладьи на молоке

Оладьи с сыром и колбасой на молоке

Оладьи с сыром и колбасой на молоке – это невероятно вкусная, питательная и простая в исполнении идея для вашего стола. Подавайте угощение к завтраку или в качестве оригинального перекуса. Приготовить такие оладьи сможет каждый. Берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 150-250 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко – 100 мл.
  • Колбаса – 200 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Помидоры – 200 гр.
  • Укроп – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты для готовки.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 2. Взбиваем куриные яйца с молоком и солью до однородности.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 3. Выкладываем в тесто кубики колбасы.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 4. Сюда же отправляем тертый сыр, перемешиваем.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 5. Добавляем кубики помидоров.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 6. Кладем сюда измельченный укроп.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 7. Перемешиваем заготовку и перчим. Постепенно просеиваем муку и вымешиваем до состава без комочков. Муки берите в зависимости от густоты теста, которую вы хотите.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем сюда тесто с начинкой. Обжариваем угощение до румянца с обеих сторон.

Пышные оладьи на молоке

Шаг 9. Оладьи с сыром и колбасой на молоке готовы. Подавайте угощение к столу!

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