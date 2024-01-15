Оладьи на молоке — это выпечка, которая имеет очень приятный и нежный вкус. Подавать оладьи на молоке можно просто посыпав сахарной пудрой. Воздушные оладушки можно приготовить не только на кефире. Молоко также подходит для замешивая теста. Мы подобрали 10 разнообразных рецептов этой выпечки.

Пышные оладьи на молоке без дрожжей

Пышные и румяные оладушки готовятся очень просто. Один из самых распространенных рецептов теста, которое замешивается на дрожжах и молоке.

Ингредиенты –+8 порц.

Мука пшеничная 4.5 ст.

Молоко коровье 3 ст.

Масло растительное 4 ст.л.

Яйцо куриное 2 шт.

Сухие дрожжи 1 ч.л.

Сахар-песок 3 ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 100 мин.

Пышные оладьи на молоке готовятся очень просто. Подогрейте молоко до 35-40 градусов. Добавьте сахар и сухие дрожжи, перемешайте. Добавьте 1/3 часть просеянной муки. Опару оставьте на 10-15 минут в тепле. В подросшую опару добавьте столовую ложку растительного масла и яйцо, перемешайте массу до однородности. Всыпьте оставшуюся муку и замесите тесто. Оставьте тесто на полчаса в теплом месте, чтобы оно немного поднялось. Жарьте оладьи на растительном масле с двух сторон до красивой румяной корочки. Пышные оладьи на молоке готовы! Промокните оладушки от жира бумажными полотенцами и подавайте на стол со сметаной.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления оладий на молоке без дрожжей

Рецепты оладий на молоке можно найти в кухнях многих странах мира. Их не только подают к чаю со садкими добавками, но и использую для приготовления вкусных перекусов с мясом или овощами. Сахара в последнем случае следует добавлять меньше.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Мука – 1,5 ст.

Молоко – 1 ст.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар – 2-3 ст.л.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. В глубокую миску разбейте яйца, всыпьте соль и сахар.

2. Взбейте ингредиенты до пышной пены миксером.

3. Затем влейте молоко и всыпьте просеянную муку, перемешайте до однородного состояния.

4. Добавьте разрыхлитель для теста и еще раз перемешайте. По консистенции тесто должно быть похожим на густую сметану.

5. Разогрейте сковороду, влейте растительное масло. Выкладывайте тесто небольшими порциями на сковороду и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте готовые оладьи с медом, вареньем или другими добавками по своему вкусу.

Приятного аппетита!

Нежные и воздушные оладьи на прокисшем молоке

Вкусная выпечка из доступных продуктов. Если у вас в холодильнике случайно прокисло молоко, не спешите его выбрасывать. На прокисшем молоке получаются очень вкусные и пышные оладушки.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Мука пшеничная – 1 ст.

Молоко прокисшее – 1 ст.

Сода пищевая – 0,25 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 40 мл.

Процесс приготовления:

1. В миске немного взбейте яйцо с сахаром и солью.

2. Затем добавьте просеянную муку и соду, перемешайте.

3. Влейте прокисшее молоко и замесите тесто. Можно воспользоваться миксером, тогда структура будет более однородная.

4. Поставьте сковороду на огонь, влейте растительное масло. Столовой ложкой выкладывайте тесто и формируйте овальные оладушки.

5. Пропеките оладьи с двух сторон, они должны хорошо подрумяниться и стать пышными. Сначала промокните готовые оладьи бумажными полотенцами от жира, затем переложите их на общее блюдо и подавайте к чаю.

Приятного аппетита!

Быстрый и простой рецепт оладий на молоке без яиц

Вкусные оладьи без яиц на завтрак. Этот быстрый и простой рецепт выручит вас утром, когда нужно на скорую руку что-нибудь приготовить.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 250 гр.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Молоко – 250 мл.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Уксус – 0,5 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Молоко немного подогрейте, всыпьте в него соль и сахар. Соду погасите уксусом и добавьте в молоко, перемешайте.

2. Муку просейте через мелкое сито, добавьте в миску к молоку и перемешайте.

3. Добавьте в тесто столовую ложку растительного масла и еще раз хорошо перемешайте.

4. На среднем огне разогрейте растительное масло, выложите столовой ложкой тесто и жарьте оладьи с двух сторон до румяного цвета.

5. Сначала выложите оладушки на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

6. Затем оладушки можно подавать на стол с вареньем или медом.

Приятного аппетита!

Пышные и нежные бездрожжевые оладьи на молоке с содой

Пышные оладушки – один из самых вкусных и популярных завтраков. Приготовление этой выпечки не требует строгого соблюдения технологии и серьезной практической подготовки.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Мука пшеничная высшего сорта – 400 гр.

Молоко – 250 мл.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 2 ст.л.

Сода пищевая – 1 ч.л.

Уксус – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. В металлической миске смешайте молоко с сахаром, солью и гашенной уксусом содой. Поставьте миску на огонь, подогрейте и полностью растворите сахар в молоке.

2. Затем всыпьте в миску просеянную муку и перемешайте ингредиенты.

3. Тесто должно получится густым, однородным и без комков.

4. На разогретую сковороду влейте растительное масло, столовой ложкой выложите тесто и сформируйте небольшие оладьи. Между оладьями оставляйте промежутки, так как при жарке они будут увеличиваться в размере.

5. Жарьте оладьи на среднем огне с двух сторон. Затем промокните их от жира бумажными полотенцами и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Воздушные оладьи на кислом молоке без дрожжей как пух

Оладьи готовятся обычно с использованием кисломолочных продуктов. Самыми пышными и воздушными оладьи получаются на тесте из кислого молока. Обязательно используйте только полностью прокисшее молоко.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Молоко кислое – 250 мл.

Мука пшеничная – 250 гр.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Соль – 0,25 ч.л.

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Масло растительное – 150 мл.

Процесс приготовления:

1. В миске смешайте яйцо и сахар. Не обязательно взбивать до образования пены, достаточно довести до полного растворения сахара.

2. Кислое молоко слегка подогрейте на медленном огне или в микроволновке. Влейте его в яичную массу.

3. Муку просейте через сито прямо в миску, перемешайте.

4. Чтобы в тесте не образовалось комочков, воспользуйтесь блендером. Затем всыпьте соду и еще раз хорошо перемешайте тесто. Готовому тесту дайте постоять 20 минут.

5. На разогретую сковороду влейте растительное масло, выкладывайте тесто в небольшом количестве столовой ложкой и формируйте округлые оладьи. Обжарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.

6. К оладушкам подавайте мед, варенье или сметану.

Приятного аппетита!

Оладьи на молоке с яблоками по бабушкиному рецепту

Такой рецепт оладий особенно актуален в осенний период, когда в саду начинают зреть яблоки. Яблоки придают выпечке особый аромат и делают ее сочной. Хорошо, если яблоки будут кисло-сладкими, тогда они будут идеально гармонировать со сладким тестом.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Молоко кислое – 280 мл.

Яблоки – 2-3 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Мука пшеничная – 300 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. В миску разбейте яйцо, добавьте соль и сахар. Немного взбейте ингредиенты вилкой.

2. Кислое молоко слегка подогрейте в микроволновке или на водяной бане. Влейте молоко в миску к яичной массе и слегка перемешайте.

3. Муку просейте через сито прямо в миску, добавьте соду и замесите тесто.

4. Яблоки помойте, очистите от кожуры и нарежьте их мелкими кубиками. Добавьте яблоки в тесто, перемешайте.

5. На разогретую сковороду влейте растительное масло. С помощью столовой ложки формируйте оладьи небольшого размера и жарьте их на среднем огне под крышкой.

6. Когда тесто схватится и сверху появятся пузырьки, переверните оладьи и жарьте с другой стороны.

7. Бумажными салфетками промокните оладьи от излишков жира и подавайте их на стол.

Приятного аппетита!

Мягкие и пышные оладьи на сухом молоке

Мягкие и пористые оладьи без особых хлопот. Оладушки на сухом молоке получаются нежными и ароматными, воду для теста можно слегка подогреть и тогда сухие компоненты будут легче смешиваться.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука пшеничная – 1,5 ст.

Сахар – 2 ст.л.

Молоко сухое – 2 ст.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Вода – 130 мл.

Процесс приготовления:

1. Муку просейте через мелкое сито в миску. Добавьте к ней сухое молоко и разрыхлитель для теста.

2. Далее добавьте сахар и соль, перемешайте.

3. Затем добавьте теплую воду и перемешайте все ингредиенты до однородного состояния. Прикройте миску чистым полотенцем и оставьте на 20 минут.

4. После этого добавьте яйцо и пару столовых ложек растительного масла. Замесите однородное густое тесто.

5. В хорошо прогретую сковороду влейте растительное масло, столовой ложкой выложите тесто в форме небольших оладий. Жарьте на умеренном огне.

6. Оладушки должны хорошо подрумяниться, но не подгореть. Подавайте оладьи к чаю с вареньем, сгущенкой или сметаной.

Приятного аппетита!

Бездрожжевые оладьи на молоке с разрыхлителем

Проверенный рецепт отличных оладий без дрожжей. Оладьи нравятся взрослым и детям. Одни любят есть их со сметной, другие предпочитают варианты послаще и поливают оладьи вареньем или медом.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 6-8.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Соль – 1 щепотка.

Уксус столовый 9 % – 1 ст.л.

Разрыхлитель для теста – 1 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Молоко – 2 ст.

Мука пшеничная – 2 ст.

Масло подсолнечное – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. В миске смешайте яйца, соль и сахар.

2. В молоко добавьте 1 столовую ложку уксуса и оставьте на 5-10 минут. Затем добавьте молоко в миску к яичной массе и перемешайте.

3. Далее всыпьте просеянную муку и разрыхлитель для теста, хорошо перемешайте.

4. Сковороду прогрейте, влейте немного растительного масла. Тесто выкладывайте на сковороду столовой ложкой, жарьте оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны.

5. Оладушки промокните бумажными полотенцами от жира, затем переложите на блюдо, полейте сметаной или вареньем и подавайте стол.

Приятного аппетита!

Оладьи на молоке с сухими дрожжами и яйцами

Оладьи на молоке с сухими дрожжами и яйцами выходят невероятно пышными, нежными и аппетитными. Подавайте угощение к столу, дополнив сметаной, вареньем или другими дополнениями по вкусу. Для приготовления оладий используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 430 гр.

Молоко – 200 мл.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем указанное количество теплого молока в глубокую миску.

Шаг 2. Высыпаем сюда сахар.

Шаг 3. Дальше добавляем соль.

Шаг 4. Разбиваем куриное яйцо.

Шаг 5. Высыпаем сухие дрожжи

Шаг 6. Постепенно просеиваем муку и начинаем замешивать тесто.

Шаг 7. С помощью венчика вымешиваем однородное тесто без комочков. Прикрываем его и оставляем в теплом месте на 30 минут.

Шаг 8. Порционно выкладываем тесто в разогретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем до румянца с обеих сторон.

Шаг 9. Оладьи на молоке с сухими дрожжами и яйцами готовы. Угощайтесь!

Оладьи на молоке с разрыхлителем

Оладьи на молоке с разрыхлителем каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями. Готовый продукт подходит к завтраку или в качестве питательного перекуса. Порадуйте себя и близких простым и вкусным угощением.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Молоко – 200 мл.

Яйцо крупное – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Несколько минут взбиваем куриное яйцо с сахаром.

Шаг 2. Выливаем сюда молоко и перемешиваем.

Шаг 3. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и щепотку соли.

Шаг 4. Начинаем перемешивать венчиком до однородного состояния.

Шаг 5. Должно получиться густое гладкое тесто.

Шаг 6. Порционно выливаем тесто на сковороду с растительным маслом. Обжариваем оладьи до румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Оладьи на молоке с разрыхлителем готовы. Можно подавать к столу и угощаться!

Оладьи с яблоками на молоке

Оладьи с яблоками на молоке порадуют вас интересным вкусом, сочностью и приятной фруктовой кислинкой. Такое угощение послужит аппетитным завтраком или дополнением к чашечке горячего чая. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Молоко – 1 ст.

Яблоко – 1 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Сода гашеная – 0,5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем в глубокую миску муку. Добавляем к ней соль и гашеную соду.

Шаг 2. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Шаг 3. Высыпаем сахар и выливаем молоко.

Шаг 4. С помощью венчика вымешиваем содержимое до однородности и исчезновения комочков.

Шаг 5. Очищаем яблоко и режем его небольшими кубиками. Выкладываем фрукт в тесто. Перемешиваем.

Шаг 6. Порционно выкладываем тесто в разогретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем до румяной корочки.

Шаг 7. Оладьи с яблоками на молоке готовы. Скорее пробуйте!

Оладьи на кислом молоке

Оладьи на кислом молоке порадуют вас своим нежным вкусом и аппетитным внешним видом. На приготовление оладий вы не потратите много времени и сил. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Молоко кислое – 3/4 ст.

Сахар – 2 ч.л.

Сода – 1/3 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки + в тесто.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем кислое молоко в глубокую миску.

Шаг 2. Добавляем соль, сахар и соду. Взбиваем содержимое венчиком до растворения сухих продуктов.

Шаг 3. Постепенно просеиваем сюда муку. Вымешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 4. Выливаем немного растительного масла. Примерно, одну чайную ложку.

Шаг 5. Перемешиваем тесто до однородности.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем сюда тесто.

Шаг 7. Обжариваем заготовки до яркого румянца с обеих сторон.

Шаг 8. Оладьи на кислом молоке готовы. Подавайте к столу!

Банановые оладьи на молоке

Банановые оладьи на молоке порадуют вас нежным вкусом, аппетитным видом и умеренной сладостью. Подавайте интересное угощение вместе с чашечкой горячего чая или в качестве отдельного блюда к завтраку. Ваши близкие по достоинству оценят такую кулинарную идею.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Бананы – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 1/4 ст.

Сахар – 1/4 ст.

Масло растительное – 1 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем бананы, разламываем их на части и кладем в чашу блендера.

Шаг 3. Перемалываем фрукты до однородной кашицы.

Шаг 4. Соединяем куриное яйцо с сахаром.

Шаг 5. Взбиваем яйца с сахаром до однородности.

Шаг 6. Выливаем в эту смесь теплое молоко. Перемешиваем.

Шаг 7. Выкладываем сюда перемолотый банан.

Шаг 8. Высыпаем просеянную муку с разрыхлителем.

Шаг 9. Вымешиваем до однородности. Выливаем растительное масло, перемешиваем.

Шаг 10. Порционно выливаем тесто в сковороду.

Шаг 11. Обжариваем угощение до румянца с обеих сторон.

Шаг 12. Банановые оладьи на молоке готовы. Угощайтесь!

Оладьи с сыром и колбасой на молоке

Оладьи с сыром и колбасой на молоке – это невероятно вкусная, питательная и простая в исполнении идея для вашего стола. Подавайте угощение к завтраку или в качестве оригинального перекуса. Приготовить такие оладьи сможет каждый. Берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 150-250 гр.

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 100 мл.

Колбаса – 200 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Помидоры – 200 гр.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты для готовки.

Шаг 2. Взбиваем куриные яйца с молоком и солью до однородности.

Шаг 3. Выкладываем в тесто кубики колбасы.

Шаг 4. Сюда же отправляем тертый сыр, перемешиваем.

Шаг 5. Добавляем кубики помидоров.

Шаг 6. Кладем сюда измельченный укроп.

Шаг 7. Перемешиваем заготовку и перчим. Постепенно просеиваем муку и вымешиваем до состава без комочков. Муки берите в зависимости от густоты теста, которую вы хотите.

Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Порционно выкладываем сюда тесто с начинкой. Обжариваем угощение до румянца с обеих сторон.

Шаг 9. Оладьи с сыром и колбасой на молоке готовы. Подавайте угощение к столу!