Польза удвоится: Диетолог Гинзбург нашел лучший гарнир к морепродуктам

Морепродукты важны и нужны организму сами по себе, но их пользу можно усилить правильно подобранным гарниром. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал порталу NEWS.ru, с чем есть богатые белком продукты.

По мнению специалиста, белковые продукты лучше дополнять сложноуглеводными и волокнистами блюдами — так сформируется баланс. Поэтому из всех круп для сопровождения морепродуктов доктор призвал использовать рис и гречку. Гинзбург отметил, что будет лучше, если рис останется слегка недоваренным.

Также пользу морепродуктов удваивают овощи: можно брать как свежие, так и квашеные. Второй вариант будет предпочтительнее.

Ранее Михаил Гинзбург сообщил о пользе крабового мяса для организма: по словам эксперта, оно стимулирует работу мозга, замедляет старение и восполняет дефицит витамина D, а значит, комплексно улучшает работу всех систем организма.

Морепродукт дает организму необходимые для его функционирования йод, цинк, селен, а также легкоусваиваемый белок, что делает крабов особенно сытным продуктом.