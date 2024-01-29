Описание приготовления:
Таким способом можно приготовить и другие части утки или запечь птицу целиком. Плоды киви можно взять даже неспелые, это не повредит маринаду. При желании можно добавить свои любимые специи.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Утка Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Утка 500 Грамм (утиные ножки)
- Киви 2 Штуки
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соевый соус 2 Ст. ложки
- Сахар 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Чеснок 2 Зубчика
- Аджика По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
255 ккал
Калорийность
15 г
Белки
18 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Утиные ножки в маринаде из киви»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления утки с киви. Утиные ножки сполосните и обсушите.
Киви вымойте, очистите от кожуры, порежьте и выложите в чашу блендера. Добавьте майонез, соевый соус, нарезанный чеснок, поперчите, всыпьте аджику. Все пробейте до однородности.
Выложите части утки в миску и залейте маринадом. Все хорошо перемешайте, закройте и уберите в холод на 12 часов.
В форму для запекания выложите утку и залейте ее маринадом. Закройте форму фольгой и поставьте в горячую духовку. Запекайте утку при температуре 180 градусов в течение 1-1.5 часов до мягкости.
Уберите с формы фольгу, полейте маринадом утку и запекайте без фольги еще 10-20 минут до румяной корочки. Спустя время достаньте форму с готовой уткой и сразу подавайте блюдо к столу.
Приятного аппетита!