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Утиные ножки в маринаде из киви

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Утиные ножки в маринаде из киви

Описание приготовления:

Таким способом можно приготовить и другие части утки или запечь птицу целиком. Плоды киви можно взять даже неспелые, это не повредит маринаду. При желании можно добавить свои любимые специи.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Утка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Утка 500 Грамм (утиные ножки)
  • Киви 2 Штуки
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Соевый соус 2 Ст. ложки
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Аджика По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

255 ккал

Калорийность

15 г

Белки

18 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Утиные ножки в маринаде из киви»

Утиные ножки в маринаде из киви

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления утки с киви. Утиные ножки сполосните и обсушите.

Утиные ножки в маринаде из киви

Киви вымойте, очистите от кожуры, порежьте и выложите в чашу блендера. Добавьте майонез, соевый соус, нарезанный чеснок, поперчите, всыпьте аджику. Все пробейте до однородности.

Утиные ножки в маринаде из киви

Выложите части утки в миску и залейте маринадом. Все хорошо перемешайте, закройте и уберите в холод на 12 часов.

Утиные ножки в маринаде из киви

В форму для запекания выложите утку и залейте ее маринадом. Закройте форму фольгой и поставьте в горячую духовку. Запекайте утку при температуре 180 градусов в течение 1-1.5 часов до мягкости.

Утиные ножки в маринаде из киви

Уберите с формы фольгу, полейте маринадом утку и запекайте без фольги еще 10-20 минут до румяной корочки. Спустя время достаньте форму с готовой уткой и сразу подавайте блюдо к столу.

Утиные ножки в маринаде из киви

Приятного аппетита!

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