Описание приготовления:

Таким способом можно приготовить и другие части утки или запечь птицу целиком. Плоды киви можно взять даже неспелые, это не повредит маринаду. При желании можно добавить свои любимые специи.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Утка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Утка 500 Грамм (утиные ножки)

Киви 2 Штуки

Майонез 2 Ст. ложки

Соевый соус 2 Ст. ложки

Сахар 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Чеснок 2 Зубчика

Аджика По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

255 ккал

Калорийность

15 г

Белки

18 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Утиные ножки в маринаде из киви»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления утки с киви. Утиные ножки сполосните и обсушите.

Киви вымойте, очистите от кожуры, порежьте и выложите в чашу блендера. Добавьте майонез, соевый соус, нарезанный чеснок, поперчите, всыпьте аджику. Все пробейте до однородности.

Выложите части утки в миску и залейте маринадом. Все хорошо перемешайте, закройте и уберите в холод на 12 часов.

В форму для запекания выложите утку и залейте ее маринадом. Закройте форму фольгой и поставьте в горячую духовку. Запекайте утку при температуре 180 градусов в течение 1-1.5 часов до мягкости.

Уберите с формы фольгу, полейте маринадом утку и запекайте без фольги еще 10-20 минут до румяной корочки. Спустя время достаньте форму с готовой уткой и сразу подавайте блюдо к столу.

Приятного аппетита!